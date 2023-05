​​Se presenta “El ultraje de los dioses”, libro póstumo de Vicente Zito Lema

Compartir esta noticia:

La presentación se hace este viernes 19 de mayo a las 20 horas en la casa del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos y del Sipren (Irigoyen 469, Santa Rosa).

La memoria nos guía

La conciencia nos crece

La belleza es nuestra…(VZL)

El programa radial «Poeteca» invita a la presentación del libro póstumo de Vicente Zito Lema «El ultraje de los dioses: el crimen de la pobreza y la belleza espantada» publicado recientemente por la editorial Sudestada.

«Este libro es una partitura donde lo sutil se vuelve vertiginoso y caótico. Una exaltación a la belleza que es motor y arma para combatir a los verdugos. Se podría hacer la revolución buscando la belleza, dijo alguna vez Vicente», señala en el prólogo Natalia Bericat.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 19 de mayo a las 20 horas en la casa del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos y del Sipren (Irigoyen 469, Santa Rosa, L.P) y contará con la presencia de Regine Bergmeijer quien dará una charla pública del último libro de su compañero. Regine es trabajadora gráfica, productora, asistente de dirección teatral y de ella dice Vicente en la introducción de El ultraje de los dioses: «Este libro existe gracias a Regine Bergmeijer. Me inspiró, me alentó, me socorrió cuando más lo necesitaba…En muchas de mis palabras anida su palabra. La poesía, también está en sus días.»

De este mitin cultural que homenajeará a Vicente Zito Lema participarán Dini Calderón, Paula Rivero, Camilo Camilletti y una multiciplicidad de voces poéticas.

Vicente Zito Lema fue poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, docente y militante de los derechos humanos. Fue abogado defensor de presos políticos de la cárcel de Rawson y de los militantes políticos asesinados en la masacre de Trelew. Discípulo de Enrique Pichón-Rivière, Zito Lema escribió el libro Conversaciones con Enrique Pichón Riviere sobre el arte y la locura. Fue rector de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y participó activamente en la Universidad de lxs Trabajadorxs en la fábrica recuperada IMPA. Autor de una treintena de libros de teatro, poesía y psicoanálisis, entre ellos Lengua sucia, La pasión del piquetero, Los manifiestos de la locura, Belleza en la Barricada, Eva Perón Resucitada, Encuentro de Poetas, Gurka, y Peste y memoria, con ilustraciones de Luis Felipe Noé.

La presentación de «El ultraje de los dioses» está auspiciada por Radio Nacional Santa Rosa, Radio Kermes, Sudestada, Ape (Asociación Pampeana de Escritorxs), Utelpa, Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, Sipren, Colegios de Pscicólogos y Pscicólogas de La Pampa, Sindicato Gráfico Patágónico y Plan B Noticias.

