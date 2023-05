El PO y el MST convocan a un plenario y proponen la fórmula Solano – Ripoll 

Compartir esta noticia:

El Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, ambos integrantes del Frente de Izquierda Unidad, acordaron la convocatoria a un plenario de deliberación y resolución de la izquierda y activismo que lucha en todo el país para resolver sobre la política, el programa y las candidaturas de la izquierda y acordar una intervención común para impulsar las luchas populares.

Desde ambas fuerzas, destacaron el llamado a todas las fuerzas del FITU, a las organizaciones populares y a referentes sociales e intelectuales que apoyan al frente, a participar del plenario, para impulsar una presentación común de la izquierda contra los bloques patronales responsables de la catástrofe que vive el país.

En este evento, propondrán constituir una lista común para las elecciones sobre la base de defender al Frente de Izquierda Unidad como un polo de independencia de clase para luchar por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. En la conciencia de que el Frente de Izquierda debe superar la condición de un frente meramente electoral para transformarse en un canal de movilización política de los miles de compañeras y compañeros que están enfrentando el ajuste y que se movilizan en los barrios, los sindicatos, la juventud, y todos los movimientos de lucha.

Además de la fórmula Gabriel Solano – Vilma Ripoll, el Partido Obrero y el MST acordaron llevar al plenario la propuesta de impulsar como Gobernador en la provincia de Buenos Aires a Alejandro Bodart, como diputado nacional a Néstor Pitrola y como Senadora a Romina Del Pla. Y en Capital, como Jefa de Gobierno a Vanina Biasi, como Legisladora a Cele Fierro y como diputada nacional a Jesi Gentile.

Gabriel Solano sostuvo: “El acuerdo al que llegamos con los compañeros del MST tiene un enorme valor, porque vamos a convocar a un plenario de la izquierda y los luchadores populares, involucrando miles y miles de compañeras y compañeras para resolver y decidir sobre el programa y las candidaturas de la izquierda de cara a las próximas elecciones nacionales. Estamos a tiempo, con este método, de evitar las PASO y concentrar fuerzas en enfrentar a los responsables de haber llevado al país a esta crisis. Llamamos a las fuerzas que rechazaron esta propuesta a que revisen su posición. La izquierda no puede quedar reducida a una fuerza meramente electoral, debemos involucrar a los miles de compañeras y compañeros que están enfrentando el ajuste para ganar las calles y movilizarnos en los barrios y los lugares de trabajo por una alternativa”.

“Para nosotros, la izquierda debe tener una política totalmente independiente del kirchnerismo. El kirchnerismo es responsable central del saqueo capitalista que llevaron adelante todos los que nos han gobernado. Por eso venimos sosteniendo una polémica con Bregman y Del Caño, que representan una izquierda que se adapta permanentemente a los planteos de este sector. Si la izquierda se pega a estas variantes del régimen es muy difícil que pueda enfrentar a Milei, quien crece, justamente, por el fracaso del peronismo en el poder y del macrismo. Queremos un congreso para darle fuerza a una izquierda independiente y de lucha por un gobierno de los trabajadores y el socialismo, contribuyendo a que los trabajadores intervengan en forma protagónica en la crisis para abrir paso a una salida propia”.

Vilma Ripoll, en tanto, sostuvo: “Avanzamos en este acuerdo muy positivo para profundizar una propuesta unitaria y democrática que venimos levantando hace tiempo; todo lo que haya que resolver en el Frente de Izquierda Unidad sea a través del debate masivo y la participación real de miles de trabajadoras, trabajadores y jóvenes, tanto militantes como simpatizantes y organizaciones amigas del frente, por eso impulsamos ahora en común un gran plenario. Le decimos al resto del frente que no hay que tener miedo al debate colectivo, todo lo contrario, debatir y decidir entre miles fortalece a la izquierda y al frente, lamentablemente los compañeros del PTS hasta ahora se niegan a este camino y se encierran en sus propias precandidaturas, algo que es equivocado y divide. Esperamos que reflexionen y cambien”.

“La crisis del país es responsabilidad del gobierno peronista que legalizó la estafa macrista con el FMI, es decir que hay responsabilidad compartida, de los que gobiernan hoy y gobernaron ayer, en la pérdida de soberanía y aumento de la pobreza. Y Cristina Kirchner no puede decir que no tiene nada que ver, porque es vicepresidenta y avala a Massa de ministro, quien encabeza las medidas de ajuste. Por eso convocamos a miles de decepcionados a sumarse a la izquierda, a dejar de lado la falsa ideología del mal menor, que en realidad es un mal mayor que no soluciona nada. Y por eso mismo el FIT Unidad tiene que evolucionar de un frente electoral a algo mucho mejor, para estar preparados para lo que viene que es más ajuste y represión, por eso hay que involucrar a la militancia y abrirnos a miles de luchadores obreros, populares y de la juventud que simpatizan con el frente”.

Finalmente, el PO y el MST anunciaron la convocatoria a una Conferencia de Prensa el próximo martes a las 14hs, donde presentarán el conjunto de las precandidaturas y todas las propuestas.

