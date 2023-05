Traslado al Centro Territorial Integral: “El Municipio avanza en las instancias previas”

Compartir esta noticia:

Desde el Municipio afirmaron que se está avanzando en instancias administrativas para realizar el traslado al Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. “Estamos dando los pasos correspondientes para concretarlo”, afirmó la directora de Género, Gabriela Bonavitta.

Mesa de trabajo

Al ser consultada por el reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Bonavitta destacó: “El Centro Territorial, como es de público conocimiento, fue inaugurado el último 15 de mayo. Se trata del primer Centro de Territorial que inaugura el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Ahora estamos en una instancia que prevé la articulación de una mesa de trabajo tripartita entre Nación, Provincia y Municipio para poder definir de qué manera este va a ser el funcionamiento multi-agencial de ese espacio físico, donde nuestra Dirección también tendrá su representación a la hora de llevar adelante las diferentes políticas públicas”, señaló para la Radio Municipal.

“Nosotras lo hemos dicho desde un primer momento: el compromiso de esta gestión, de este intendente, ha sido que el Centro Territorial sea el lugar de trabajo del equipo interdisciplinario de Políticas de Género y Diversidad, por lo que estamos llevando adelante los pasos necesarios. Una vez inaugurado, solicitando entonces que se ponga en marcha esta mesa de trabajo, donde vamos a poder definir a partir de cuándo podrá ocuparse del centro con todos sus fines”, agregó.

Plazos

Al ser consultada por los tiempos, la funcionaria dijo: “desde la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual depende nuestra Dirección, en el día de hoy enviamos de manera formal la solicitud de apertura de esta mesa de trabajo, por lo que quedamos a la espera de una respuesta. Entendemos que a lo largo de los próximos días tendremos respuesta, sin duda, favorable, para poder iniciar estas conversaciones y garantizar el funcionamiento del Centro Territorial y, sobre todas las cosas, garantizar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de género y diversidad”.

Gestión y trabajo articulado con Nación y Provincia

Bonavitta destacó el trabajo articulado con Provincia y Nación, así como la gestión por parte del intendente Luciano di Nápoli: “hay que recordar que este Centro Territorial se construyó en un terreno municipal. Existen varias cuestiones como para tener en cuenta y armar la película completa, no sólo quedarnos con la foto, que es lo que se ha generado en estos días. Ni bien asumió el intendente Luciano di Nápoli de 10 de diciembre del 2019, una de las primeras acciones de gestión que llevó adelante fue viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reunirse con la entonces Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, donde le manifiestó la necesidad de que esta ciudad capital tenga un espacio específico destinado al abordaje de las violencias, y un hogar de protección. Fue una de las primeras gestiones que se llevó adelante. Luego de eso, firmamos en plena pandemia el convenio marco de colaboración mutua entre el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la Municipalidad de Santa Rosa, que dio lugar luego a la firma de otro convenio, donde, ahora sí, con Provincia, también se acordó la construcción de este Centro Territorial. Para ello, el Municipio era quien otorgaba el terreno ubicado en calles Juan Carlos Tierno y Circunvalación; entonces el Municipio dispone de este terreno para poder hacer la construcción, Nación financió la obra y Provincia, se encargó de la supervisión de la ejecución de la misma”, aseveró.

Y agregó: “Una vez terminada la ejecución de obra, se llevó adelante la inauguración, qué es lo que sucedió hace apenas unos días, el 15 de mayo, y ahora sí, tal como ya está convenido y firmado, vamos a proseguir con la mesa de trabajo en representación de Nación, Provincia y el Municipio para poder conversar y diagramar el mejor funcionamiento para este Centro de Territorial, teniendo en cuenta las demandas específicas de nuestro territorio”.

Reunión con delegados de ATE

Al ser consultada por la reunión con delegados de ATE, la directora de Género del Municipio dijo que la apertura al diálogo es “permanente” y agregó: “tanto la secretaria de Desarrollo Social como yo estamos predispuestas y abiertas al diálogo con las delegadas de ATE por la Dirección de Políticas de Género, como con las autoridades provinciales de ATE y el equipo interdisciplinario. Más allá de que a veces las respuestas que tengamos no son las que se esperan, nuestra apertura para dialogar se da de manera permanente. De hecho, hoy por la mañana volvimos a reunirnos con el equipo de interdisciplinarios a manifestar justamente los pasos a seguir adelante, que son estos que acabo de comentar, en cuanto a lo administrativo”.

Avances

“Mientras hablabas, estaba recordando el edificio anterior y ahora obviamente se pasará a un lugar que será mucho mejor. En la gestión anterior, la Dirección estaba funcionando en un espacio cito en la Laguna, allí las condiciones edilicias no eran muy buenas”, aseguró Bonavitta y afirmó: “por eso, esta gestión decidió no utilizar más ese lugar como lugar de trabajo para la Dirección de Políticas de Género y Diversidad. Entendíamos exactamente lo mismo que decís, que la situación no permitía seguir llevando adelante allí las tareas diarias. Entonces se acondicionan los espacios de la Secretaría de Desarrollo Social para que allí funcione el equipo interdisciplinario. Mientras tanto, se llevaba adelante el periodo de licitación y construcción del Centro de Territorial, que terminó hace unos pocos días”.

“Hay que decir que todo este año se preveía que el Centro Territorial iba a estar en construcción, que se iban a estar ultimando detalles; estamos dentro de los plazos que esperábamos para que sucedan las cosas. Aquí, en la Secretaría de Desarrollo Social, en calles Francia y Errecalde, donde estamos ya trabajando desde hace un año, están dispuestos los consultorios, las oficinas del equipo interdisciplinarios, las mesas de entradas específicas que hemos dispuesto por la sensibilidad de la problemática que abordamos diariamente, y ahora sí, entonces a la espera de poder articular los últimos pasos para trasladarnos definitivamente al espacio del centro territorial de abordaje de las violencias”, manifestó.

Finalmente, la funcionaria destacó: “es importante manifestarle a la población, sobre todo, y porque a veces en estos dimes y diretes queda la población en medio de las interlocuciones. Entonces, que con la responsabilidad nos caracteriza, cuando se haga efectivo el traslado del Área al nuevo espacio en Tierno y Circunvalación haremos las comunicaciones respectivas para que estén al tanto. Mientras, y hasta próximo aviso nos encuentran de lunes a viernes de 7 a 16 horas en el ámbito físico de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, en calles Francia y Errecalde”.

