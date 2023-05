Piden que el equipo de Género y Diversidad sea trasladado al Centro Territorial: “no hay certezas”

Compartir esta noticia:

Desde ATE reclamaron el cumplimiento del acuerdo paritario y la inclusión del equipo de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad en el nuevo edificio, en el Centro Territorial. Piden la intervención de Ziliotto o di Nápoli.

Trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad realizaron una jornada de visibilización en la municipalidad y reclamaron su traslado al flamante Centro Territorial, inaugurada la semana pasada.

La secretaria de Prensa en ATE, Liliana Rechimont, criticó a la Secretaría de Trabajo y reclamó que el gobernador, Sergio Ziliotto, o el intendente Luciano di Nápoli, den respuestas a sus reclamos.

“Esta es una jornada más de visibilización de las compañeras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la municipalidad de Santa Rosa. Cómo es de público conocimiento, manifestamos nuestro profundo pesar que el equipo técnico no va a estar trabajando en el Centro Territorial”, dijo Liliana Rechimont.

“Nosotros lo vimos por los medios La semana pasada tuvimos una reunión con la secretaria de Desarrollo Social de la municipalidad, Clarisa Alzuri, en conjunto con Gabriela Bonavitta y ellas nos manifestaron que no tienen comunicación ni contacto y nadie les dijo nada. Ni siquiera fueron a la inauguración y solo fue el intendente y que no se han reunido con la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo”, explicó Rechimont.

“Son temas que a las trabajadoras no les interesa. Son cuestiones políticas que deberán dirimir dentro de su ámbito y la realidad es que no hubo respuestas para darnos. Y nosotras en asamblea tomamos la decisión de exigirle al gobernador y al intendente que den respuesta, ante la preocupación y el incumplimiento de la negociación del año pasado, donde la Secretaría de Trabajo se comprometió a que, ni bien estuviera el Centro Territorial, todo el equipo pasaba allí y que nos íbamos a reunir de nuevo en 20 días. La realidad es que no nos convocaron en 20 días y tampoco se trasladan al Centro Territorial”, cuestionó la secretaria de Prensa de ATE:

“Además, el agravante de que vamos a preguntarle a las funcionarias y ellas no tienen idea. Esto es lo grave. No hay nadie que dé certezas de qué va a pasar con el equipo de trabajo que inicialmente reclamamos condiciones dignas de trabajo, se dieron las adecuaciones mínimas dentro del ambiente laboral, en un edificio que improvisó oficinas y boxes y tuvimos que adecuar el tema eléctrico y todo lo que tenía que ver con garantizar la seguridad de trabajadores y trabajadoras y los usuarios. Se acondicionó en lo mínimo, con la esperanza de que las compañeras se iban a otro lugar o al Centro Territorial”, agregó Rechimont.

—El intendente dijo que las soluciones estaban cuando se inauguró el centro… ¿Y ahora?

—Sí. La solución era esta. No solo para las trabajadoras, sino también para las víctimas de violencia de género. Y dicho sea de paso, las trabajadoras siguen teniendo los mismos recibos de sueldos que la gestión de Cambiemos. Esta gestión no mejoró la condición.

—¿El incumplimiento de la Secretaría de Trabajo, de volver a reunirse, quedó refrendado en la conciliación?

—Sí, quedó refrendado y no se cumplió. Estamos a esta fecha, ya se inauguró el Centro y las compañeras siguen sin respuesta. No solo para las compañeras que brindan la atención a las víctimas, sino también para las víctimas. Es un lugar donde van las víctimas y también van los victimarios y no están las condiciones para atender esta problemática tan sensible que atañe a las mujeres.

—¿Se prevé alguna medida de fuerza más concreta?

—Las compañeras han hecho todo y no han tenido respuestas. Apelamos a que el gobernador de La Pampa y el intendente de la municipalidad de Santa Rosa, se pongan en autos y resuelvan qué va a pasar con las trabajadoras que están en ese lugar y en las víctimas.

Las compañeras vienen haciendo asambleas permanentemente para ver los pasos a seguir. Han recibido amenazas de descuentos, les quitaron las guardias, tuvieron un perjuicio económico y que nadie solucionó. Tampoco se abrió la paritaria para hablar el tema de adicionales que no están recibiendo. Si esto no es violencia simbólica del estado, violencia política… hacia un grupo de trabajadoras de la institución, no sé cómo llamarlo. Acá hay violencia clara por parte del estado a las compañeras. Estimamos que si no hay respuestas claras y concretas de las personas que toman decisiones, que no son Alzuri ni Bonavitta, tendrán que dar respuestas el gobernador o el intendente.

—Respecto del salario, ¿qué es lo que no cobran?

—Ellas están bajo la ley 643, con un contrato. Todas están en planta permanente, pero cuando hablamos de adicionales que prevé la 643, algunas pocas la tienen y otras no la tienen, por lo tanto hay una clara discriminación. No solo hay violencia política, sino violencia económica.

—¿Por qué hablás vos y no ellas, tuvieron alguna presión o llamado para no hablar?

—Las compañeras decidieron cambiar de interlocutor y por eso estoy hablando yo. No han recibido presiones, más de las que reciben. Se tomó la decisión de cambiar el interlocutor. Quizás se toma como una cuestión política partidaria o diferencia con las funcionarias. Acá no hay diferencias con las funcionarias, acá los hechos han mostrado que nadie se preocupa por su situación y ellas decidieron en asamblea que se cambiara la interlocutora o el interlocutor y ver si los o las funcionarias, se pusieran a la orden del día y dar una respuesta no solo a las trabajadoras, sino a las víctimas.

