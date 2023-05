A 10 días de la elección, candidata de Tierno construirá un nuevo espacio político

Compartir esta noticia:

La candidata a diputada provincial en quinto lugar de Comunidad Organizada, Natalia Méndez, se alejó de CO y anunció la construcción de un nuevo espacio político en General Pico. Se declara peronista y forma parte de quienes apoyan a Patricia Bullrich.

Luego de participar de la lista de Comunidad Organizada como representante del norte provincial, Méndez anunció la construcción de un nuevo espacio político. Se declara peronista, formó parte de Compromiso Peronista, se sumó a Tierno para estas elecciones, pero ahora “voy a abrir un nuevo espacio político, uno propio y a nivel nacional”.









En una nota enviada a esta redacción, señaló:

Quiero agradecer a “Comunidad Organizada” donde trabajé libremente. Gracias por confiar a todos los CIUDADANOS, desde los piquenses hasta los pueblos vecinos, por demostrarme tanto respeto y cariño. Con los resultados obtenidos: puedo afirmar que tuve un buen caudal de votos, por lo cual generé una buena imagen de mi persona y eso no tiene precio. Sé que con mi perseverancia y constancia voy a obtener grandes logros en el futuro, pero lo importante es que ya TRIUNFÉ.

Todo esto se logra a pulmón, caminado por los barrios y pueblos vecinos, sin recursos y sin techo. Voy a seguir recorriendo los barrios y pueblos vecinos para agradecerles su incondicionalidad.

Soy una trabajadora social, una ciudadana más, lo cual me permitió tener una percepción política, una faceta que jamás había visto en mí, esto me dio la posibilidad de escuchar al pueblo y compartir distintas realidades

Ya no seré insumos de NADIE, mucho menos un objeto, para sus objetivos personales.

En esta campaña trabajé con mucho esfuerzo y dedicación, y me detengo acá, porque quiero agradecer en primer lugar a un gran compañero que me sostuvo en mis peores momentos, el primero en confiar en mí, mi sostén, quién me alentó y dio fuerzas para seguir adelante sin importar los obstáculos en el camino, él es Mauro Ezequiel Palomeque.

“Con él trabajamos a la par, capacitando a nuestra gente en las fiscalizaciones, en cada localidad tenemos el acuerdo con los referentes de los departamentos para fiscalizaciones generales en las zonas como: Quemú quemú, Dorila, Metileo, Speluzzi, Caleufú, Ingeniero Luiggi, Pichi Huinca, Trenel, Realico, Rancul, General Pico, Intendente Alvear, La Maruja, y Arata; esto implica un lineamiento paralelo de cara a las elecciones nacionales.

Luego agradezco a las maravillosas personas que se me cruzaron en el camino, hoy son compañeros en esta militancia, me ayudaron a salir a flote, sin ellos no habría podido lograr todo el trabajo y entrega durante mi campaña; construí una linda y fuerte base como equipo de trabajo, donde serán mis ojos, mi sostén, de cara a los proyectos venideros.

Quiero contarles que antes de las elecciones me buscaron, me ofrecieron otras oportunidades, pero decidí hacer mi camino, seguir adelante y ¡triunfar! Es por ello que hoy voy a abrir un nuevo espacio político, uno propio y a nivel nacional, donde seguiremos trabajando, con una mejor organización y con personas que realmente me han demostrado todo este tiempo que quieren trabajar.

Hoy en día al ciudadano no lo podemos tratar como ignorantes, porque nos han demostrado que están cansados de tener más de lo mismo. La sociedad hoy padece de hambre, frío y falta de trabajo; la desprotección social que sacude a miles de niñas, niños y adolescentes en argentina, nuestros Pampeanos y sin tregua como consecuencia de ello, se vulneran de manera sistemática los derechos vigentes.

Tenemos una canasta básica insostenible, una inflación incontrolable y ni hablemos del dólar, se ha desbordado todo. ¿A dónde queremos llegar?, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nadie dice ni hace NADA, porque antes de decir… HAY QUE HACER. Uno tiene que ayudar para una mejor calidad de vida y un mejor camino económico, pero uno de verdad, sin tantos palabreríos y más el accionar de ustedes, que sean honestos y de palabras.

Luchemos, pero juntos, brindemos una buena batalla, demostremos ser buenos dirigentes, porque para mí primero está el pueblo, segundo el pueblo y tercero ¡El Pueblo!

A nivel nacional, hoy en día podemos decir que nos encontramos en momentos y tiempos difíciles, los pampeanos en situación vulnerable y los piquenses a la deriva, sin el accionar de ustedes, señores dirigentes. Seguiremos peleando para que haya seguridad, salud y educación. Es lamentable, pero con la verdad a todos lados se llega y muy lejos.

Me voy sin deberle nada a nadie, con la frente en alto, gané pie para la nueva política, manteniendo mi ideología. ¡Peronista!, y siempre lo seré.

Soy una convencida de que se encontrará la mejor alternativa para ayudar a los argentinos a progresar, pero con DIGNIDAD. Eh logrado cierta coherencia entre lo que siento, pienso y hago, esto no me lo quita NADIE, sé los valores que tengo, todo lo que doy es de corazón sin necesidad de foto ni espectadores, no tengo por qué demostrar lo que le brindo a mi pueblo, siempre digo: “Prefiero fallar en originalidad que triunfar en imitación”.

