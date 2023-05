Protesta en comercio céntrico por empleados en negro y supuesto maltrato laboral

Compartir esta noticia:

El Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa protestó frente a un local de ropa céntrico que pertenece a un dirigente de la CALPA, la Cámara de Comercio que surgió durante la pandemia.

La protesta se hizo por contratación irregular, negreo de empleados y supuesto maltrato laboral, en la calle Avellaneda casi 9 de Julio.









La empresa tiene otros dos locales de ropa y uno de los dueños es el presidente de la Cámara de Comercio de La Pampa, surgida de la protesta de comerciantes en la pandemia, cuando se cerraron varias actividades económicas por la posibilidad de contagio de coronavirus, Gustavo Clemente.

“Hace más de dos años que venimos con problemas laborales con esta empresa que tiene tres negocios. Hay que no está correctamente registrada, otra que no está directamente registrada, no se pagan aportes. Hemos hecho varios reclamos y al no tener respuesta, vinimos a hacer esta protesta”, contó el secretario de Relaciones Laborales del CEC, Roberto Rodríguez.

“Recién vino con su abogado y ahora dictaron conciliación obligatoria. Ya hubo otras dos audiencias previas en relaciones laborales, pero ellos no se presentaron. La empresa tiene la casa Docker, Red Cross y Street”, enumeró.

Agregó que “el maltrato laboral se da cuando te recriminan, te tratan mal, te dicen inútil, eso es maltrato laboral. Hay otros comercios donde ocurre esto de la falta de registración laboral de los empleados, pero se hace el reclamo y por lo general se arregla”, añadió.

“Acá se hizo el reclamo, hace dos años que se viene con esta situación y al no tener respuesta, hicimos la protesta. Ahora veremos que pasa el lunes en la conciliación obligatoria”, cerró Rodríguez.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios