El nuevo avión presidencial

(Por César Gatica) Una nueva aeronave arribó hoy al aeroparque Internacional “Jorge Newbery” de la ciudad de Buenos Aires. Se trata del flamante Boing 757-256, matrícula: “ARG-01” (Argentina- 01). Ésta costosa, lujosa y sofisticada aeronave viene en reemplazo del “T-01” (Tango-01).

El “ARG-01”, es un avión Boing 757-256 el cual el Gobierno Argentino de Alberto Fernández pagó U$D25 Millones de Dólares. El mismo cuenta con un confort increíble, aún mayor que el “Tango-01”, tiene una capacidad para 39 pasajeros y está equipado con los poderosos, costosos y polémicos motores ingleses Rolls-Royce RB-211 y cuenta con la ventaja de operar en pistas mas cortas que las que poseen los aeropuertos internacionales.

LA BAJA DEL “TANGO-01”…

Recordemos que el Boing 757-200 o «Tango-01» fue comprado durante el Gobierno del expresidente peronista Dr. Carlos Saúl Menem, en el año 1992, por U$D 66 Millones de Dólares y el mismo cuenta con 70 sistemas diferentes de electrónica y en el año 2016 fue dado de baja por el expresidente Ing. Mauricio Macri.

Durante su permanencia en la flota presidencial, es decir, durante 24 años, tuvo 6 incidentes, uno de los mas recordados es el del rodaje durante una película de Ricardo Darín, cuando cayó sobre uno de los planos de la aeronave una columna, provocando daños muy costosos e “irreparables” para el estado. Durante la presidencia de Mauricio Macri, esta aeronave quedó varada a su suerte en la 1° Brigada Aérea de la ciudad de Palomar, en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, será entregada como parte de la compra del “ARG-01” por sólo U$D 3 Millones de Dólares.

¿Cambio de Matrícula?…

El hecho de que el anterior se llamara “Tango-01” y el nuevo “ARG-01” es porque durante los años 90 la flota presidencial era administrada por la Fuerza Aérea Argentina, es decir que tenían una matrícula militar. Con el cambio de gestión a manos civiles, se le otorgó una nueva matricula: “ARG-01”.

“AJUSTE, LUJO y CONFORT…”

Durante el Gobierno de Macri, mientras decía: “asumir la crisis”, se gastó U$D 14 Millones de Dólares para un nuevo y lujoso helicóptero presidencial para poder viajar más cómodo y rápido. Siendo a su vez, uno de los mas caros del mundo.

Si hay algo que al expresidente le gustaba y gusta como buen empresario millonario, es el lujo y el confort, como lo tiene el helicóptero EUROCOPTER EC-155 que es muy elegante, con sofisticada tecnología y confort en su interior vip. Este juguete bimotor de 14 millones de dólares, posee capacidad para 15 pasajeros, una velocidad Promedio de 260Km/h., una velocidad máxima de 320 Km/h. y un alcance de 850 Km. Un hermoso y costoso juguete que pagamos todos/as los Argentinos/as. Pero el Gobierno de l@s Fernández no es ajeno al anterior y decidió “imitar” a los Expresidentes neoliberales que en medio de crisis y ajustes, se dan el lujo de gastar Millones y Millones de dólares que son del Pueblo de la Nación Argentina.

¿Dónde está la Democracia?…

Cuántos kilómetros de en nuestras viejas, desmanteladas, queridas y abandonadas vías ferroviarias se podrían a ver reactivado con esos millones de dólares que gastaron los gobiernos actuales y anteriores. Se hubiesen generado más fuentes de trabajo y sería una forma de democratizar el transporte en manos de unos/as pocos/as que se llevan el dinero del Pueblo e imponen precios. Es decir; todo lo contrario al discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner en éste día gris para el Pueblo, pero soleado para el sector empresarial que es quien más se sigue beneficiando, porque es el que mas especula en éste sistema económico-financiero-dictatorial, disfrazado de “democracia”.

“LA PAMPA NO SE QUEDA EN LA VÍA…”

Hace unos años, en otra nota escribía: “Solo esperemos que Verna no salga a vender el único avión monomotor ambulancia que posee la provincia (Cessna 208B Grand Caravan) o nos haga comprar un helicóptero para imitar a su presidente”. El tiempo pasó y finalmente durante la gestión de Sergio Ziliotto, no se vendió ningún de los aviones de la Gobernación, pero se decidió comprar otro avión, un Lear-Jet 60, modelo 1999, matrícula LQ-JVH por U$D 2 Millones de Dólares, una aeronave con un alto costo operativo y que no es el adecuado para utilizarlo como sanitario, pero si con un lujo muy confortable.

