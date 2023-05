Chocó con un caballo en Santa Rosa, pidió que no lo sacrifiquen y se ofrece a curarlo

Compartir esta noticia:

Nicolás Salusso chocó en la madrugada de este lunes contra un caballo en la ruta 35, al norte, frente a un conocido hotel alojamiento de Santa Rosa. Ahora, lo quiere adoptar para curarlo.

El hombre, oriundo de Río Cuarto, le pide a la Dirección de Zoonosis de Santa Rosa y a la Policía que le permitan pagar los gastos y adoptar al equino para curarlo.









Salusso chocó en la madrugada de este lunes 29 de mayo contra un caballo que se le cruzó en la ruta 35, frente al acceso al barrio Las Artes.

El siniestro ocurrió a las 4:25 de la mañana de este lunes. El hombre circulaba a bordo de Chevrolet Cruze, en dirección al norte.

El conductor salió ileso. En el momento del choque, se le hizo el test de alcoholemia y dio negativo. A menos de 24 horas del siniestro pide que le permitan adoptar al caballo

“El caballo se cruzó, pega en el parabrisas, golpea en el techo y cae del lado del acompañante. A mí no me pasó nada, veo al animal, y me da mucha lástima. Seguramente el dueño no va a aparecer porque se tiene que hacer cargo del arreglo del auto”, dijo en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“En ese momento le pedí a la policía que no lo sacrifiquen, que yo me quiero hacer cargo de curarlo y de los gastos. Pero como todavía no me llamaron, quiero dar a conocer mi teléfono para que me llamen”, añadió.

“En Zoonosis me dijeron que no pueden hacer nada, que depende de la policía. Yo quiero dejar en claro que me quiero hacer cargo, traerlo acá a un campo de Río Cuarto de algún amigo y curarlo”, destacó.

Nicolás Salusso difundió su teléfono para que lo contacten de la Policía o de Zoonosis con el fin de salvar la vida del caballo. El número del teléfono celular es 358-4010408

