Cancha marcada 

El periodista Javier Urban, analiza la reaparición mediática de Carlos Verna y la coyuntura donde el justicialismo, como las demás fuerzas, deben postular a sus aspirantes a diputados nacionales.

Urban sostiene que el ex gobernador ha blindado a su línea interna para controlar la provincia y deja a los demás sectores que vayan por esa candidatura que poco le sumaría a sus objetivos.

Como en cada una de sus esporádicas apariciones mediáticas, Carlos Verna sacude la estructura política de la provincia, aunque lo que diga sea presumible, si se siguiera con atención el devenir de los acontecimientos políticos, que en La Pampa siempre lo tienen como protagonista.

Las propias palabras del jefe de la línea plural no hacen más que ratificar lo que veníamos diciendo cuando señalábamos que los resultados electorales, no los últimos, si no los de las últimas dos décadas, han dependido siempre en nuestra provincia de lo que él hiciera o dejara de hacer.

Para no irnos demasiado atrás en el tiempo, sólo recordaremos lo que analizábamos de los últimos dos comicios. Las internas de JxC, en febrero, le demostraron a quien quisiera así entenderlo, que aquellos votos de Martín Maquieyra en las elecciones del 2021 no eran propiedad de quien se proponía como el Golden Boy de la política provincial, al punto de postularse como precandidato a gobernador. Esos votos que él obtuvo cuando Verna “no tuvo un carajo que ver en las elecciones legislativas” (Verna dixit) no los volvió a juntar cuando aquella interna y el 14 de mayo ya no pudo participar, no fue candidato a gobernador y se vio imposibilitado de ser candidato a intendente de Pico, donde Fernanda Alonso, con todo el respaldo de Verna, arrasó. Ese enorme caudal de votos piquenses (tanto los que obtuvo Fernanda como los que naturalmente no sumó JxC) son los que le garantizaron el triunfo a Sergio Ziliotto, un gobernador que así quedó doblemente condicionado para su segunda gestión (esa que Verna dijo que Sergio se merecía), por un lado por su condición de “pato rengo”, la que adquieren todos los que transitan por un segundo mandato que constitucionalmente debe ser el último; y por otro lado porque, para en estas elecciones sí tener mucho que ver, Verna se aseguró la mayoría de los diputados oficialistas como para “apoyar al Gobierno provincial, apoyar a Sergio, pero los proyectos de ley que lleguen a la Cámara van a tener que ser explicados por parte de los funcionarios del Ejecutivo, por más que haya varios funcionarios que prefieran a los ‘levantamanos’ en lugar de los legisladores que leen los proyectos y plantean opiniones propias’ (otra vez, Verna dixit).

Esa situación es la que le permite al ingeniero opinar con autoridad cuando dice que al gobierno “le faltan funcionarios que tengan más presencia en el territorio, que vayan más a ver a los intendentes, para que haya una mayor comunión” y asegurar “que hay funcionarios que no funcionan”, lo que “corregirá el Gobernador durante esta segunda gestión”, algo que infiere porque “él ha dicho reiteradamente que me consulta sobre lo que pienso… y yo opino con total sinceridad’.

Por otro lado, a 25 días de la presentación de precandidaturas para las elecciones nacionales PASO, que definirán quienes competirán electoralmente en el mes de octubre, la incertidumbre sobre los nombres que conformarán esas boletas es total.

Ahora, si bien todo el despliegue mediático hace que esas indefiniciones en cuanto a los candidatos que bregarán por la presidencia de la Nación se torne exasperante… que si Massa, que si Kicillof, que si Wado de Pedro, que si Scioli, que si Schiaretti, por el lado del peronismo/FdT; que si Patricia Bullrich, que si Larreta, que si Morales, que si Manes, por el lado de JxC…toda una enorme incógnita, que nadie desde el peronismo o desde cambiemos sabe a ciencia cierta cómo se resolverá y el único seguro que sabemos que estará en pista, esperando la largada, es el delirante de Milei.

Cantidad de horas en programas de radio y televisión, decenas de páginas en los diarios escritos y medios digitales, son dedicadas a esta incertidumbre en cuanto a la definición de nombres que serán los que ¿antes o después? Determinarán el camino a seguir con las políticas que aplicarán en su gestión de gobierno…se genera toneladas de información pero se concluye en que todavía no hay nada definido, que ni cerca se está y eso exaspera, sin dudas.

Y exaspera porque, insisto, estamos a 25 días de la fecha de cierre de presentación de listas.

Ahora, lo llamativo es que esa exasperación, que provoca la incertidumbre por saber quienes serán los precandidatos a presidente/a de la Nación, no se genera ni de cerca ante la indefinición de los nombres que, como precandidatos a diputados/ as nacionales compartirán boleta en La Pampa junto a los que se erijan como precandidatos a la máxima magistratura. Y estamos a 25 días de la fecha de cierre de presentación de listas.

Un diario se esforzó en la semana por insertar esta cuestión en la agenda, pero se topó con un silencio emparentado con una ¿sobre actuada? despreocupación sobre la temática.

Por el lado del FreJuPa, la sensación de que el listado publicado se confeccionó medio al boleo, marca lo herméticamente cuidada que mantienen la definición, si la tuvieran, de los nombres que integrarán la lista que para cumplir será de 2, pero a sabiendas de que sólo uno será electo como diputado nacional, termine el peronismo primero o segundo en las elecciones de octubre.

También a eso se refirió Verna. Era un sinsentido la pretendida instalación de Daniel Lovera como candidato. El vernismo ha diseñado una estrategia muy clara para los próximos años. Su preocupación se centró en retener la gobernación para el peronismo, volver a triunfar con contundencia en la ciudad donde tiene su enclave, General Pico, y hacerse fuerte en la Legislatura provincial, para desde allí controlar la marcha del gobierno provincial. Para fortalecer este último objetivo, el ingeniero Verna hizo bajar a la provincia a una de sus principales espadas, el diputado nacional Hernán Pérez Araujo que es quien así dejará vacante la banca que se pondrá en disputa en octubre. Si hicieron toda esa movida para controlar la cámara de diputados provincial ¿por qué a Verna se le ocurriría ahora, desprenderse de otra de sus espadas más valiosas para que, abandonando la banca que ganó, vaya a cubrir la que ya tenía cubierta con el soldado que trajo de vuelta para que juegue acá? No, Verna fue terminante “nosotros no vamos a llevar un precandidato a diputado nacional, vamos a esperar que transcurra la PASO de agosto. El compañero que quiera competir tendrá todo el derecho de hacerlo, pero no lo podrá hacer en nombre de la Plural’. Es que Verna, con los objetivos que decía antes cumplidos, dejará que sean las otras líneas las que pongan al candidato peronista. Tiene en cuenta para ello que aunque la consecuencia sea el mismo reparto, uno y uno con la oposición, será muy difícil ganar, yendo en la misma boleta del candidato a presidente por el oficialismo, que llevará las de perder en el contexto nacional. Además un diputado nacional entre los 257 que tiene la Cámara es demasiado insignificante como para no mostrarse generoso con los demás y así tener una cuenta más para cobrarles en otra oportunidad, cuando lo crea necesario.

El nombre de quien políticamente más ha cosechado en los últimos tiempos, salió a blandirse como el primero entre los posibles candidatos. Jorge Lezcano estaría en condiciones de gritar bingo si, además de haberse sabido quedar, por su habilidad negociadora, con dos diputados provinciales que le responden absolutamente (su socio en la vida política-sindical, César Montes de Oca y su mujer, Patricia George); si, además de contar desde el próximo 10 de diciembre con la vice-intendencia de la ciudad capital y en principio, entonces, con la presidencia del Concejo Deliberante de Santa Rosa, donde también, seguramente, colará a uno/a de los suyos en el futuro gabinete de Luciano di Nápoli; lograra también apoderarse de la candidatura a diputado nacional. Igual fue el único que públicamente salió a decir que no le interesaba. Y es lógico, porque le sería mucho más difícil lograr el consenso de las demás líneas para que también avalen esa candidatura, que convencer al gobernador de seguir al frente del IPAV, desde donde seguirá pisando territorio en toda la provincia y gestionando sobre un tema tan sensible para todes como es la vivienda.

Descartada así Identidad Peronista, la otrora hegemónica Convergencia que obtuvo 3 diputaciones provinciales, puede creerse en condiciones de reivindicar su lugar de preminencia histórica, reclamando el histórico destino que le deparó a los vicegobernadores salientes de su sector (Manuel Baladrón, Heriberto Mediza, Norma Durango) el Congreso de la Nación. Mariano Fernández, además de su pertenencia marinista estoica, en los últimos años demostró cercanía manifiesta hacia el gobernador Zillioto y eso cree que le sumaría a sus aspiraciones.

Lanzado ya Agustín Rossi como precandidato a presidente, no llamaría la atención que un referente suyo, el diputado provincial saliente (aunque el NEP no perdió su banca porque Liliana Robledo fue electa para ocuparla) Roberto Robledo se sienta en condiciones de pretender el lugar de legislador nacional que ya supo ostentar. Sobre porque podría hacer un aporte groso desde la UOCRA a la siempre costosa campaña que se avecina. “El Partido (Justicialista) debería darle a todos aquellos que quieran presentarse, la posibilidad de imprimir la boleta, pagar los gastos…” dijo Verna. Si se lo unge a Robledo como candidato, se le estará dando respuesta al sector gremial desde donde Pancho Faggiani también ha demostrado cierta pretensión, sobre todo desde que tuvo que dejar la secretaría general de la CGT porque su gremio está aún flojo de papeles.

Y habrá que ver si la contundente victoria que obtuvo Ariel Rojas en Toay el 14 de mayo, más los triunfos de los candidatos jorgistas, los de compromiso peronista, en Miguel Riglos, Luan Toro, Arata y Caleufú, son suficiente plafón para reclamar la diputación nacional que rescataría de una dirección, la de cooperativas, a Fabián Bruna, que volvería así a las ligas mayores, después de su frustrado intento por ser el candidato a gobernador en 2015.

Decepcionado porque no se le hizo lugar a su mujer en la nómina de diputados provinciales, el intendente de Sta Rosa, ya resignado, se fue a vacacionar por Europa y que ni se molesten para consultarlo, si es que alguien en eso pensaba.

Por otro lado se está hablando de una movida muy interesante de los intendentes que, con buena relación con los conductores de cada línea interna, que siempre acuden a ellos, creen que ha llegado la hora de proyectar a uno de los suyos para que llegue por primera vez al Congreso. Y los ojos se posan en el joven Saúl Echeveste que, en Telén, ha sido imbatible en todas las elecciones que le tocó jugar, gracias a una gestión mucho más que destacada en su pueblo. “Hay que darle paso a los nuevos dirigentes…” dijo Verna.

De la misma manera están sopesando la elección que se avecina en Juntos por el Cambio. Saben que aun perdiendo retendrán la banca que pondrán en juego y que por lo tanto el único riesgo que no quieren correr es que se dispersen los votos que aseguraron en las elecciones del 14 de mayo.

Por eso, dejarán para otro momento el debate, y habrá que ver si se da, sobre los que algunos, no radicales precisamente, salieron a reclamar: sumar a las filas de la alianza al sector de Juan Carlos Tierno.

Para Martín Berhongaray dar ese debate sería empiojar un momento que viene bien, porque juntaron más votos que nunca en los comicios de hace 3 domingos y está seguro de que Tierno no le hace falta para nada, porque ganando o perdiendo, mantendrá igualmente su banca en el Congreso.

Faltan 25 días para presentar a los precandidatos, pero a nadie les preocupa demasiado. El resultado se conoce de antemano, oficialismo y oposición se quedarán con una banca cada uno de las 2 que se ponen en disputa y, si no es preocupación que aún no se sepa quienes irán por la presidencia, cómo va a ser preocupante que las alianzas en La Pampa aun no hayan definido a los que competirán en su nombre por un diputado nacional.

