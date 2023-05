El 3 de junio presentan la novela gráfica “Rojo sal”, de Daniel Lapetina y basada en una obra de Pinky Pumilla

Compartir esta noticia:

La editorial cooperativa 7Sellos presentará el 3 de junio a las 18 horas en el Complejo Cultural “El Molino” su última edición “Rojo sal”. Juani De Pian y Negrita Alvarado deleitarán al público con su música. La entrada es libre y gratuita.

“Rojo sal” es una novela gráfica realizada por el artista Daniel Lapetina, basada en la novela “Ay Masallé!” de Pinky Pumilla, donde un periodista de Buenos Aires debe realizar una investigación y para ello debe interiorizarse sobre la historia del territorio pampeano y sus entramados de poder.









El ilustrador aseguró que al encontrarse con el libro de Pumilla decidió “hacer la versión gráfica y desde ese momento comencé a producirla. Esto era por el año 2000. La vida se me puso a corcovear por entonces y ya con unas 16 láminas dibujadas el proyecto me quedó trunco y por otras cuestiones me alejé del dibujo. No fue sino hasta 2016, ya de vuelta en Argentina, que retomé el proyecto”.

Lapetina agregó que volver al proyecto después de más de 20 años fue “un ejercicio necesario para el alma y por eso detrás de cada cuadrito hay una historia que acompaña a la historia que se cuenta”.

