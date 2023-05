Mariano Fernández: “Ziliotto fue determinante para volver a ser electos por cuatro años más”

Compartir esta noticia:

El vicegobernador de La Pampa destacó el triunfo del peronismo en La Pampa. “Daría la sensación de que el peronismo hubiese perdido”, criticó. Dijo que será candidato a diputado nacional si su postulación suma a la unidad del PJ, pero que no emprenderá aventuras personales.

El vicegobernador Mariano Fernández destacó la gestión del gobernador, Sergio Ziliotto y sostuvo que fue el artífice de la victoria del peronismo en La Pampa.

“Yo no pongo el dedo acusador de quiénes funcionan o no. Para eso está el conjunto y la gente y para eso está, en mi criterio, quien fue factor determinante para que hoy volvamos a ser electos una vez más, por cuatro años y tengamos un gobernador peronista, que es Sergio Ziliotto”, dijo.

“De no haber sido por su gestión, la historia no hubiese sido así. Creo que ha sido una gestión, que como toda gestión puede tener asignaturas pendientes, pero que no ha tenido zonas grises, por eso, la sociedad nos acompañó”, agregó. “Desde mi punto de vista, junto a la militancia y un sector independiente, porque la imagen positiva, se escucha en la calle. Hubo sectores independientes que han acompañado al peronismo, porque sin esos sectores, el peronismo, no puede lograr un triunfo de esta magnitud”, destacó el vicegobernador.

“Por supuesto que nos hubiese gustado ganar por 15 puntos, pero se ganó y se ganó bien. La victoria no hay que minimizarla. Hay que analizar tanto las victorias como las derrotas, pero no tengo ninguna duda que uno de los factores o el factor más importante ha sido la forma de gestionar (del gobernador). De lo contrario, en mi criterio, la historia hubiese sido otra”, dijo Fernández en declaraciones radiales.

El vicegobernador agregó que “hubo un amplio respaldo al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto y se dio libertad de acción para los compañeros y compañeras que decidan presentarse para las PASO”.

“Creo que fue una reunión positiva, con una introducción clara y contundente del gobernador, donde habló de una nueva etapa del peronismo y habló de horizontalidad, un principio básico, para reorganizar, de cara al 2027 el peronismo y obtener un nuevo triunfo en La Pampa”, dijo.

“Daría la sensación que en las últimas elecciones el peronismo hubiese perdido. Sabemos que hay localidad que no se alcanzó el objetivo que se quería, pero esto no significa salir con el dedo acusador hacia nadie, sino al contrario, estar unidos y ser solidarios con compañeros y compañeras que no lograron el objetivo, para que, entre todos, podamos revertir esta situación”, afirmó a periodistas de FM Radio Noticias.

“Ya nos tocó en Santa Rosa y los dirigentes comprendimos que íbamos todos juntos o seguíamos perdiendo elecciones. Y así pasó. Esto marca un antes y un después en el peronismo, de acuerdo al análisis del gobernador que, de alguna manera en los últimos cuatro años, lo viene implementando, al escuchar a todos los sectores, haciendo política de estado, sin distinguir localidades chicas o partidarias”, dijo Fernández.

El vicegobernador destacó la política de horizontalidad planteada por Ziliotto y dijo que debe trasladarse también a las unidades básicas. “El principio básico de la horizontalidad, es reforzar la participación y escuchar a compañeras y compañeros. No se hizo mención al fin de la verticalidad, siempre habrá un candidato a gobernador o vicegobernadora, diputados, intendentes que ejercen sus roles. Lo que entiendo por horizontalidad, es generar un debate abierto, saludable y respetable en las líneas del Partido Justicialista”.

“Debemos terminar con el dedo acusador y comenzar un diálogo franco entre dirigentes y militantes, entendiendo que el adversario del peronismo y la sociedad en su conjunto, está fuera del peronismo. Ellos quieren un país para pocos, con una sola región, que es la central. La reunión de ayer, dejó más cosas positivas que catarsis y yo me fui muy reconfortado. Todos se expresaron, fiel al estilo del gobernador de La Pampa”, dijo Fernández.

En este sentido, el vicegobernador pampeano dijo que el estilo de Ziliotto es “democrático, aperturista, de hablar con todos los sectores y todas las líneas. A veces estaremos de acuerdo o no, pero es su impronta. Yo a Sergio lo conozco desde hace muchos años y no ha cambiado un ápice su personalidad”.

En referencia a su probable candidatura a diputado nacional, Fernández dijo que “se mencionó mi nombre como posible candidato. Yo no hablé con el gobernador, ni con un dirigente particular o general. Si soy útil, para la unidad del peronismo, bienvenido. Ahora, para tirarme un lance, no. Yo esté o no en un cargo, siempre voy a estar trabajando para el peronismo. No lo digo en palabras, lo puedo certificar en hechos. Si el conjunto, piensa que soy útil, para la unidad, es una cosa, pero realizar ensayos, no. Yo estoy tranquilo, soy vicegobernador y acompañando a Sergio”.

En cuanto a las declaraciones de Verna, de que la Plural se corre de las elecciones nacionales, Fernández sostuvo que no tiene nada que decir. “Es una decisión de un conductor de una línea y la respeto como tal”.

