Alvear: Pepa preocupado por los 300 municipales en negro

El actual legislador de Propuesta Federal y próximo jefe comunal de Intendente Alvear mostró su preocupación ante el incremento de la planta municipal, a la que estimó en unas 500 personas. Criticó la falta de gestión de Juan Cruz Barton, con obras ya licitadas por la gestión Ziliotto y que todavía no se han iniciado.

El diputado provincial de Propuesta Federal y jefe comunal electo de Intendente Alvear, Eduardo Pepa, analizó su paso por la legislatura provincial y las expectativas ante un nuevo mandato en la comuna.

“De acá a diciembre cumplo con mi rol de diputado provincial. Ayer hubo comisiones y participé en todas ellas y hay otros días que estoy en Alvear, que son de jueves a martes, con mi equipo de trabajo, que lo armamos con gente de Propuesta Federal y con el radicalismo, donde hicimos una lista de consenso, junto a Agustina García, a quien conocí en la Cámara”, repasó Pepa.

“Es una diputada muy joven y cuando tuvo que enfrentar situaciones en la Cámara, ante sus mismos compañeros de bloque o del peronismo, no se cayó nada. Con ella, formamos un equipo de gente joven que nos va a acompañar y ya nos estamos reuniendo con el intendente actual (Juan Cruz Barton, del PJ)”, agregó.

“Creo que no va a ser fácil. Alvear hoy no es el mismo Alvear del 2015. Cuando me fui del municipio, en planta permanente había no más de 180 empleados y hoy pasan los 200. Además, no teníamos gente en negro y hoy en Alvear debe haber más de 300 empleados en negro”, criticó. “Esto será todo un problemón. Como ejemplo, te cuento que en cualquier escuela había porteros en blanco, seis o siete y le estamos pagando a tres más, con fondos del municipio”, criticó.

“Cuando yo era intendente, desde Asuntos Municipales me mandaban el dinero para esos porteros. Y lo tendrán que mandar, si no, lamentablemente el municipio no se podrá hacer cargo”, analizó el legislador de Propuesta Federal.

“Además, le están pagando a empleados para que limpien el PAMI, cuando es un organismo nacional”, criticó.

En referencia a las obras en la localidad, Pepa criticó lo hecho por el gobierno provincial. “Se iluminó el acceso, pero no hemos visto una vivienda. Estamos construyendo diez viviendas y no se inauguraron. Se licitaron también otras, 30 del plan Mi Casa y 20 o 30 del fondo de Nación y no se empezaron”.

“La situación de viviendas es alarmante. Yo, cuando me fui en el 2015, dejé cuatro hectáreas compradas y no se compraron más. El comprar terrenos en Alvear significa solucionar problemas a los chicos. Ya implementamos en el plan de terrenos propios, donde vendimos más de 300 terrenos a precios irrisorios”, repasó Pepa.

“Además, nuestra gestión de solucionar problemas, fue un negocio para el municipio. Pagamos la primera quinta a $400.000 y vendimos los terrenos en una suma de $1.500.000”, recordó.

A estos problemas, Pepa sumó la sequía y la falta de recaudación municipal. “Estamos viendo que saldrán la mitad de guías que otros años y además, no se están pagando los impuestos. Va a caer la recaudación de impuestos y el índice de coparticipación. Sí tenemos la esperanza que el Ejecutivo, cargo de Ziliotto, anunció en marzo que se modificará la ley y que habrá un fondo anticíclico para que el que le cae la coparticipación, no sea algo tan brusco”.

“Ahora queremos juntarnos con el gobernador para tratar estos temas. En Alvear no hemos inaugurado una obra y no le echo la culpa al gobierno provincial. Es falta de gestión del actual intendente. Tenemos licitada y aprobada la licitación para una obra de cloacas y no se empezó”, criticó Pepa.

“Tenemos licitado y aprobado un CDI y no se licitó. No será una situación fácil, la de afrontar este nuevo periodo como intendente. A pesar de que en el 2003, Alvear parecía Sarajevo con una obra de cloacas, con una inundación. Tuvimos que recuperar el asfalto y entregamos un parque automotor que fue el lujo de toda la provincia, con una retro nueva, colectivo, dos traffic nuevas, una Champion nueva. Hoy todo eso está obsoleto”, dijo Pepa.

“Teníamos una deuda de la gestión de Oscar Pepa de U$S 2.000.000 y en la gestión de Marín se sacó un crédito del Banco Nación a tasa fija, que al principio nos costó mucho y luego se fue licuando. También tuvimos un juicio de un campo inundado, que nos costó 2 millones de pesos e hicimos frente a todos los compromisos de la gestión anterior y, a su vez, recuperar el pueblo, con más de 300 cuadras de pavimento, la mayoría con fondos propios, recuperamos el parque automotor y pagamos deudas”, recordó el legislador de Propuesta Federal.

“Recuperamos un auto histórico y pudimos hacer el portal de entrada al pueblo. Hoy no sé la plata que costaría eso. Y el plan de terreno propio, algo que fue inédito para La Pampa. Es algo que Alvear ya hizo y dio resultado. Recuerdo que al poco tiempo que sacamos ese plan, salió Cristina con los PROCREAR. Además, impulsamos otro plan donde se construyeron viviendas, donde el municipio daba los terrenos y los materiales, a través de un programa de la provincia, que nosotros usamos para materiales”, repasó.

“Yo tengo fe en la gestión, el problema más grande que veo, es la cantidad de empleados. Ayer tratamos una ley de ofertas laborales y acoso. Yo le diría al Secretario de Trabajo que vaya a los pueblos, el principal empleador en negro que hay en la Provincia, es el estado”, cerró Pepa.

