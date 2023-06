De Pedro: “lo más probable es que haya PASO en el Frente de Todos”

Compartir esta noticia:

El ministro de lnterior, Eduardo «Wado» de Pedro, palpitó lo que serán los próximos comicios y resaltó que «lo más probable» es que haya una competencia interna y se lleven adelante elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro del Frente de Todos (FdT), el próximo 13 de agosto. Si bien remarcó que algunos quieren «consensuar» un candidato y otros no, sostuvo que la mejor manera de definir al candidato es por medio de la ley de democratización de la representación política.

En declaraciones a Radio 10, el titular de la cartera del Interior manifestó sobre las primarias: «Dentro de nuestra fuerza hay una discusión porque algunos quieren consensuar candidatos y otros no. Por eso, por las características de la ley de las PASO, si hay un sector que no quiere participar del consenso, lo más probable es que haya una competencia interna en nuestra fuerza». Pero marcó: «La sociedad ya vio las discusiones internas y notó que no eran cuestiones personales ni políticas, sino que tenían que ver con formas de encarar la gestión y de resolver los problemas que generó Macri».

De cara al futuro, si bien no se refirió directamente a su candidatura, de Pedro comentó: «Estoy trabajando en un programa de gobierno desde la experiencia que forjé en estos años de gestión con los gobernadores. Voy a estar disposición, pero no puedo definir mi posición en términos personales. Formo parte de un colectivo que tiene un proyecto de país». Y afirmó que también está en diálogo con diversos sectores de la CGT y los movimientos sociales, dirigidos por Juan Grabois y Emilio Pérsico.

Además de mantener conversaciones con estudiantes -donde aseguró que se está volviendo a «un enamoramiento del peronismo», observando «esperanza y entusiasmo»-, el funcionario continúa recorriendo las diferentes provincias con «una visión federal» y escuchando «las necesidades del interior» para que sean realmente integradas en un plan de gobierno. «Tengo como objetivo que el FdT pueda seguir construyendo una alternativa y que se amplíe hacia otros sectores. Intento sumar a dirigentes y actores de la producción que no son del núcleo de la zona de confort», apuntó.

Por otro lado, luego de apuntar contra Juntos por el Cambio (JxC) por «gobernar para unos pocos», y remarcando que volverán a hacer lo mismo si ganan pero «más rápido» según dijeron, de Pedro señaló: «Hay un sector del sistema productivo argentino al cual debemos explicarle cómo es nuestro modelo. Tenemos que tender puentes de diálogo para que se sumen a nuestras propuestas. Ellos van a ser perjudicados por JxC por más marketing que hagan. Son los productores agropecuarios, a las Pymes y los comerciantes».

Para evitar la victoria del macrismo, el ministro propuso ampliar el espacio con actores de la sociedad civil como ocurrió en el 2019, con la integración del Frente Renovador. «Hace cuatro años fuimos a buscar a los gremios que perdieron afiliados con el modelo de gobierno de Macri. En cada provincia fuimos a buscar las pymes que cerraron y a las que abrieron durante nuestra gestión. Son muchos actores de la economía productiva que podemos sumar ahora», subrayó.

De Pedro tendrá una agenda de actividades cargada durante este jueves. A partir del mediodía, participará de un encuentro con el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) en la Ciudad de Buenos Aires; luego se reunirá con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y firmará un acuerdo con el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, por el uso del Estadio Único Diego Armando Maradona; y por último, cerca de las 17, participará del cierre del Consejo Productivo de las Industrias Culturales, en el marco de la 7ma. edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) en el CCK.

