Se cumplieron 6 meses del ChatGPT: cómo utilizarlo, logros y desafíos

Un informe de la Universidad Austral analizó la irrupción del ChatGPT y la irrupción de herramientas de inteligencia artificial. Cómo utilizarlo. Sus riesgos y desafíos. Qué tiene que ver ChatGPT con Microsoft Bing.

En sus primeros dos meses de funcionamiento, el ChatGPT logró alcanzar a los 100 millones de usuarios activos. El 30 de mayo, se cumplen seis meses desde que esta herramienta irrumpió en la vida de las personas. Esta aplicación hoy la utilizan desde alumnos en las escuelas hasta profesionales de distintos rubros en sus trabajos.

Bruno Ruyú, profesor de la Maestría de Ciencias de Datos de la Universidad Austral, hace un repaso por los principales logros y desafíos del ChatGPT.









“El ChatGPT logró alcanzar los 100 millones de usuarios en dos meses, un número impresionante. Mientras Instagram alcanzó este record en 30 meses, Spotify tardó 55. A mi modo de ver, esto se dio gracias a una conjunción de cosas. En primer lugar, un muy buen producto, una condición casi necesaria para ese tipo de crecimiento. Pero la clave más grande es, justamente, que tiene una barrera de entrada muy baja para el usuario común”.

“Estamos acostumbrados a chatear, ya sea en whatsapp, Instagram o facebook. Y el ChatGPT responde a la misma acción, eso fue lo que permitió que usuarios que no son activos o tecnológicos muy profundos puedan acceder a él. El modelo chat es clave para que sea fácil”.

“Es un producto que responde cosas con mucha verosimilitud y hace cosas muy interesantes en la parte creativa: resuelve problemas concretos, resume información, responde preguntas. Y todo lo hace desde una interfaz tremendamente sencilla”.

“Otro detalle que puede haber jugado un rol importante, pero esto es sólo una hipótesis, es que por la naturaleza misma de cómo funcionan estos algoritmos las palabras se van escribiendo de a poco, creo que tuvo un efecto en atrapar al público al generar una sensación de fantasía de que “del otro lado” había una persona. Seguramente esto jugó algún rol un poco más profundo, que el simple hecho de que el producto es muy bueno y que es muy fácil de usar”.

Principales logros y desafíos del ChatGPT

“Lo más importante que logró el ChatGPT en estos seis meses fue traer al común de la gente -es decir, al gran público- una aplicación concreta y fácil de inteligencia artificial, algo que, hasta ahora, no se había logrado en forma consciente. Existen muchas aplicaciones de inteligencia artificial que usamos prácticamente sin darnos cuenta, por ejemplo, cuando sacamos una foto y se desenfoca el fondo -el blurring-, eso es inteligencia artificial”.

“En cuanto a desafíos, creo que vendrá una competencia importante. Todos los grandes jugadores del mundo tecnológico (Meta, Google y algunos otros) intentarán de ganarle algo a ese mercado que OpenAI consiguió muy rápido gracias sus productos GPT. Esta compañía deberá mostrar una destreza para defender la posición dominante consiguió”.

“Un ejemplo es lo que sucedió con los buscadores. El primer buscador no fue Google, existieron otros que habían conseguido dominar el mercado, Alta Vista era uno de los más usados; pero cuando Google sacó el suyo, como era mucho mejor y daba resultados más efectivos, terminó comiéndose ese mercado. Si alguien puede hacer un producto mejor, puede ser un gran desafío para OpenAI”.

“También existen desafíos en el área regulatoria y de control de la información que produce, porque, al fin y al cabo, estos son algoritmos que completan texto, es decir que no hay un ser humano que piensa. Deberán implementarse cada vez más y mejores controles para que la información que sale a partir de las preguntas que la gente hace, dejen de ser sólo verosímiles, para ser verosímiles y, además, correctas”.

“Por otro lado, están los usos malintencionados de propagar información incorrecta, desinformar y generar contenido malicioso. Eso también es un desafío ya que tendrán que seguir implementando controles para nadie pueda hacerlo. O, al menos, dificultarle la tarea a quien quiera intentarlo”.

“Como cualquier tecnología disruptiva, la inteligencia artificial trae aparejados sus riesgos, lo importante está en no hacer caso omiso de eso y no minimizarlos. Pero tampoco magnificar la amenaza por encima de la realidad, porque puede ser contraproducente. Entonces, no hay que omitir los riesgos, sino gestionarlos”.

“Los propios desarrolladores de las tecnologías de inteligencia artificial hoy reconocen los riesgos y apelan a que los Estados y las agencias gubernamentales trabajen en una regulación, para que exista un control y haya entendimiento de cuáles son los problemas y empecemos a gestionarlos uno por uno. Igualmente, tiene que ser una combinación público-privada para lograr un control completo”.

Hasta dónde puede llegar la IA

“¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? La mejor respuesta está en la ciencia ficción. Isaac Asimov y muchos otros pensadores y escritores han planteado posibles aplicaciones de inteligencia artificial donde la limitante es tecnológica. Sin embargo, poco a poco, la humanidad fue resolviendo esas limitantes y logró avanzar”.

“Esto es una herramienta que, bien usada, es muy útil para educar a las personas. Así como la calculadora ayudó a avanzar mucho más rápido en cálculos difíciles, considero que pasará lo mismo con la educación y el Chat GPT. Obviamente hay que educar a las personas para que tengan una buena forma lógica de razonar. Pero una vez que uno aprende a hacerlo y adquiere criterio, el ChatGPT se convierte en una herramienta que permitirá hacer muchas cosas y mucho más rápido, y esto permitirá dedicarle tiempo a tareas de mayor valor agregado cognitivo. Por lo que creo que en la educación habrá una revolución grande”.

“En el ámbito laboral, mucha gente imaginó cómo sería un mundo donde pudiésemos disponer de estos agentes que resuelvan problemas graves y difíciles. Lo importante, entonces, es entender que acá hay una herramienta muy grande para automatizar cosas, tareas difíciles, aburridas o que simplemente no agregan valor, y permitir a las personas hacer lo que mejor hacen: pensar, crear, empatizar, vincularse con otras personas; y dejar que empiecen a automatizarse las tareas que menos valor agregan o, incluso, aquellas que sea peligrosas”.

“Muchas empresas han presentado robots, por ejemplo, que realicen tareas de riesgo como reemplazar a trabajadores en minas o instalaciones industriales, y tomen decisiones en un entorno controlado para evitar que una persona sea expuesta, por ejemplo, a sustancias químicas o condiciones difíciles. Esta podría ser una aplicación relevante para que las personas no sacrifiquen su salud en ambientes laborales”.

“Creo que en todas las áreas de las distintas empresas y en las distintas disciplinas habrá una disrupción. El GPT mostró que se puede llegar a todas las personas. En un periodo corto de tiempo, absolutamente todos, de alguna forma u otra, utilizarán y aplicarán herramientas de inteligencia artificial porque, de lo contrario, estarían haciendo su trabajo en forma poco eficiente. Y creo que sucederá mucho más rápido de lo que imaginamos”.

“Para quienes trabajamos en esto desde hace mucho tiempo, es apasionante la irrupción de la inteligencia artificial. Argentina tiene profesionales excelentes en el mundo de la ciencia de datos. Soy optimista de que esto ofrecerá un nuevo nicho en la industria del conocimiento y será importante que el país pueda aprovecharlo para generar una línea de crecimiento”.

“Al mismo tiempo, habrá muchos más jóvenes que decidan volcarse a esta área en la que existirán grandes oportunidades. Estudiar ciencia de datos, estudiar cuestiones vinculadas a inteligencia artificial abrirá un sinfín de posibilidades para el futuro, para gente que tiene ganas de emprender o de trabajar en grandes compañías”.

​Cómo usar ChatGPT

Primero, ve a chat.openai.com. Si es tu primera vez, deberás configurar una cuenta gratuita con OpenAI antes de comenzar. Tienes la opción de elegir un inicio de sesión fácil con una cuenta de Google o Microsoft, o simplemente ingresar su dirección de correo electrónico. A continuación, se te pedirá que ingreses un número de teléfono; sin embargo, ten en cuenta que no puede usar un número de teléfono virtual (VoIP) para registrarse en OpenAI. Después, recibirás un número de confirmación, que ingresará en la página de registro para completar la configuración.

Una vez que veas algunas reglas y advertencias de uso de ChatGPT –incluidos posibles errores en los datos, cómo OpenAI recopila datos y cómo los usuarios pueden enviar comentarios–, sabrás que te has registrado correctamente: ¡estás dentro!

Usar el chatbot ChatGPT en sí es bastante simple, ya que todo lo que tiene que hacer es escribir su texto y recibir la información.La página web de ChatGPT es simple e incluye un área para completar los resultados y un cuadro de texto en la parte inferior de la página para que los usuarios escriban sus consultas. Puedes hacerle preguntas, aunque OpenAI recomienda ingresar algo más de texto para obtener mejores resultados.

Por ejemplo, si ingresas la frase “explicar cómo se hizo el sistema solar” te dará un resultado más detallado –con más párrafos– que si solo escribes “cómo se hizo el sistema solar”, aunque ambas consultas te darán resultados bastante detallados. También tienes la opción de solicitudes de entrada más específicas para un ensayo con un número específico de párrafos o una página de Wikipedia. Obtuvimos un resultado extremadamente detallado con la solicitud “escribe un ensayo de cuatro párrafos que nos cuente sobre el Frankenstein de Mary Shelley”.

Si hay suficiente información disponible, el generador cumplirá los comandos con detalles precisos. De lo contrario, existe la posibilidad de que ChatGPT comience a llenar los vacíos con datos incorrectos. OpenAI señala que estos casos son raros. La compañía también señala que ChatGPT tiene actualmente “un conocimiento limitado de los eventos mundiales después de 2021”.

Aun así, tienes la opción de ingresar consultas continuamente hasta que cierres tu navegador o reinicies el hilo para borrar tus solicitudes anteriores. También tienes la opción de usar ChatGPT en modo oscuro o en modo claro.

A diferencia de Bing Chat –que ahora puede generar imágenes con Bing Image Creator y recibir imágenes como indicaciones para preguntas– ChatGPT solo funciona con texto en ambas direcciones.

¿ChatGPT es de uso gratuito?

Sí, la versión básica de ChatGPT es completamente gratuita. Y ojo, que esto no le sale nada gratis a OpenAI. Las estimaciones iniciales apuntaban a que OpenAI se gasta alrededor de $3 millones por mes para continuar ejecutando ChatGPT, lo que equivale a $100,000 por día. Un reporte de abril indicó que el precio de operación está más cerca de los $700,000 por día.

Más allá del costo de los servidores en sí, recientemente ha surgido información notoria sobre qué más se ha hecho para entrenar el modelo de lenguaje contra la producción de contenido ofensivo.

OpenAI también tiene una versión premium de su chatbot, llamada ChatGPT Plus. Cuesta $ 20 por mes, pero brinda acceso incluso durante las horas punta, respuestas más rápidas y primer acceso a nuevas funciones como GPT-4.

Usos más comunes de ChatGPT

Esta es la parte divertida. Desde su lanzamiento, la gente ha estado experimentando para descubrir todo lo que el chatbot puede y no puede hacer, y algunos de los resultados han sido alucinantes.

Sin embargo, todo requiere algo de experimentación. Al igual que hemos aprendido a obtener la información que queremos de los motores de búsqueda tradicionales, puede tomar algún tiempo obtener los mejores resultados de ChatGPT.

Realmente todo depende de lo que quieras de él. Para comenzar, intenta usarlo para escribir una publicación de blog de plantilla, por ejemplo, o incluso bloques de código, si eres programador.

Nuestros escritores también experimentaron con ChatGPT, intentando ver si podía manejar las compras navideñas, por ejemplo. En todos los casos, encontramos limitaciones en lo que podía hacer sin dejar de estar completamente impresionados con los resultados.

Pero la diversión está en probarlo por ti mismo. Ya sea que pienses que ChatGPT es una tecnología increíble o que conducirá a la destrucción de Internet tal como lo conocemos, vale la pena probarlo para ver de lo que es capaz.

OpenAI tiene medidas de seguridad para “construir una inteligencia general artificial segura y beneficiosa”. Eso significa que cualquier pregunta que sea odiosa, sexista, racista o discriminatoria estará prohibida.

¿Quién creó ChatGPT?

ChatGPT fue creado por una organización llamada OpenAI, un laboratorio de investigación de IA con sede en San Francisco. La organización comenzó como una organización sin fines de lucro destinada a la colaboración con otras instituciones e investigadores, financiada por figuras de alto perfil como Peter Thiel y Elon Musk.

Más tarde, en 2019, OpenAI se convirtió en una empresa con fines de lucro y ahora está dirigida por su director ejecutivo, Sam Altman. Se ejecuta en la infraestructura del sistema Azure de Microsoft y funciona con GPUs de Nvidia.

¿Qué puedes preguntarle a ChatGPT?

Bueno, esta es la parte divertida del asunto. Desde su lanzamiento, la gente ha estado experimentando para descubrir todo lo que el chatbot puede (y no puede) hacer, y algunos de los resultados han sido alucinantes.

Sin embargo, todo requiere de algo de experiencia. Y al igual que con el tiempo aprendimos buscar y obtener la información que realmente queríamos de los motores de búsqueda tradicionales, puede tomarnos algún tiempo obtener los mejores resultados de ChatGPT. Como ejemplo, valga decir que ya se están publicando y vendiendo cursos en línea sobre el tema.

Realmente, todo depende de lo que quieras. Para comenzar, intenta usarlo para escribir una publicación de blog de plantilla, por ejemplo, o incluso bloques de código, si eres programador.

Nuestros escritores han estado probando con ChatGPT, intentando ver si podía gestionar las compras navideñas o incluso interpretar adecuadamente la carta astrológica. En ambos casos, encontramos limitaciones en lo que podía hacer, pero sin dejar de estar completamente impresionados con los resultados.

La diversión consiste en probarlo. Ya sea que pienses que ChatGPT es una tecnología increíble o que conducirá a la destrucción de Internet tal como lo conocemos, vale la pena que tú lo pruebes para que veas con tus propios ojos de lo que es capaz.

Sin embargo, no puedes preguntarle cualquier cosa. OpenAI tiene medidas de seguridad para “construir una inteligencia general artificial segura y beneficiosa”. Eso significa que cualquier pregunta que sea odiosa, sexista, racista o discriminatoria de alguna manera, generalmente está prohibida.

Controversias de ChatGPT

Aunque ChatGPT es una herramienta muy útil, no está exenta de problemas. Muchos están considerando lo que esta IA generativa similar a la humana podría significar para el futuro de Internet, tanto que miles de líderes tecnológicos y figuras públicas prominentes han firmado una petición para frenar el desarrollo. Incluso ha sido prohibido en Italia debido a problemas de privacidad, junto con las quejas de la FTC.

También existe la preocupación de que la IA generativa como ChatGPT podría provocar la pérdida de muchos puestos de trabajo, hasta 300 millones en todo el mundo, según Goldman Sachs.

Más allá de eso, también han surgido múltiples controversias en torno a las personas que usan ChatGPT para manejar tareas que probablemente deberían ser manejadas por una persona real.

Por ejemplo, la Escuela Peabody de la Universidad de Vanderbilt fue criticada recientemente por generar un correo electrónico sobre un tiroteo masivo y la importancia de la comunidad. Además, JPMorgan Chase está restringiendo el uso del chatbot de IA para los trabajadores, especialmente para generar correos electrónicos.

Quizá la mayor controversia ha sido la «aprobación» de ChatGPT en un examen de MBA de Wharton. Sucede que ChatGPT obtuvo una puntuación entre B- y B en el examen de MBA y proporcionó respuestas «excelentes».

ChatGPT se usó también para crear un juego de rompecabezas llamado Sumplete, pero después de una investigación de Digital Trends (Inglés), se descubrió que no era un juego nuevo en absoluto.

Además, han aparecido varias estafas de ChatGPT en las redes sociales. Estos sitios web generalmente se hacen pasar por el sitio web oficial de OpenAI y anuncian descargas locales en tu PC o teléfono. Cuando acceden, descargan malware o piden a los usuarios que paguen por un acceso

¿ChatGPT reemplazará a Google?

Google ha estado intentando hacer lo que ChatGPT ya hace durante décadas y, según los informes, el chatbot activó un “código rojo” dentro de Google. En respuesta, Google anunció que está implementando lentamente su rival Bard AI, que se integrará en la búsqueda con el tiempo. Esperamos que aparezcan más alternativas a ChatGPT en los próximos meses.

Sin embargo, Bard aún no está disponible. Google lo está probando ahora mismo, pero las respuestas iniciales no son positivas. De hecho, la primera demostración pública de Bard mostró una respuesta inexacta que fue refutada por el primer resultado de búsqueda, lo que sugiere que ChatGPT y sus derivados no reemplazarán a los motores de búsqueda tradicionales en el corto plazo.

¿Qué tiene que ver ChatGPT con Microsoft Bing?

Microsoft anunció que incorporará ChatGPT a Bing, así como su navegador Edge. Está disponible para probarlo ahora mismo, y utiliza una versión mejorada del modelo de IA presente en ChatGPT, denominado modelo Prometheus. A diferencia de la aplicación ChatGPT, esta versión mejorada puede tener en cuenta información reciente, mientras que ChatGPT solo puede resumir información que se remonta a unos pocos años.

Aunque ChatGPT llegará a Bing y Edge, aún no está disponible. Microsoft tiene una lista de espera de Bing ChatGPT, que supuestamente superó más de un millón de registros en las primeras 48 horas. Los informes dicen que Microsoft está implementando la función para seleccionar usuarios, por lo que esperamos un lanzamiento completo en los próximos meses.

¿Cuál es el futuro de ChatGPT?

No hay duda de que el mundo de la tecnología está hoy en día obsesionada con ChatGPT, y no se desacelerará en el corto plazo. ChatGPT-4, la próxima versión del modelo, supuestamente mejorará significativamente la precisión y la capacidad de ChatGPT. Todavía no hay una fecha de lanzamiento definitiva, pero el New York Times informó que sería en algún momento del primer trimestre de 2023.

Pero el mayor desarrollo será cómo ChatGPT se integre en otras aplicaciones. Según se informa, Microsoft realizó una inversión multimillonaria en ChatGPT, que ya está comenzando a dar sus frutos. La primera integración fue en Teams Premium, con algunas de las características de OpenAI apareciendo para automatizar tareas y proporcionar transcripciones. Con ChatGPT ahora disponible en Bing, es solo cuestión de tiempo antes de que veamos las otras tecnologías de ChatGPT y OpenAI integradas en aplicaciones como PowerPoint y Word.

Si crees que la IA es ahora un gran problema, solo espera hasta que esté integrada en las aplicaciones más comunes que se usan para el trabajo y la escuela. No sabemos cómo ni cuándo comenzarán a implementarse, pero sin duda será una parte importante del futuro de ChatGPT.

