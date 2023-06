Se jubiló una de las taquígrafas en la Cámara de Diputados

Compartir esta noticia:

El miércoles 31 de mayo, al mediodía, con el sonido del blandir de la campana instalada en el hall de entrada de esta Cámara, empleados y empleadas se concentraron para darle la despedida a “Mimí”, María Alejandra Rivas, que arribó al momento de su jubilación como empleada legislativa.

“Te deseo de todo corazón que tengas una buena vida y sigas siendo la persona que sos, esa que conozco en estos pasillos desde hace muchos años y por tu compromiso en instituciones intermedias de la comunidad, donde sos una entusiasta participante”, dijo el vicegobernador, Mariano Fernández que le brindó su reconocimiento a esta trabajadora.

Mimí, que pasó 40 años como empleada legislativa, 33 de ellos como taquígrafa, manifestó su agradecimiento a “a toda mi familia que, hoy como siempre, me acompaña y a esta casa que es mi segundo hogar, donde no he pasado poco tiempo y donde he compartido muchas cosas. Me llevo el mejor de los recuerdos de todas y todos. Espero haberles dado lo mejor y si no, seguro que fue siempre todo lo que sentid en cada momento”.

Por su parte Norma, la jefa del sector taquígrafos, le agradeció el tiempo compartido, “formando parte de nuestro equipo, porque el nuestro es un trabajo de equipo, donde siempre tratamos de dar lo mejor” y expresó su deseo de que a “Mimí le vaya de la mejor manera en todo lo que se le viene”.

Finalmente, a quien comienza el período de trabajadora jubilada, se le otorgaron sendos presentes en nombre de la presidencia de esta Legislatura y del sector taquígrafos.

