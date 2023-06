El Frente Peronista Barrial presentará lista de diputados nacionales

Compartir esta noticia:

La organización peronista de base manifestó su intención de presentar candidaturas para la elección de dos diputados nacionales y de participar en la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria del Frente de Todos de La Pampa.

“Vamos a informarnos sobre los requisitos para presentar lista y luego en asamblea, como siempre lo hace el Frente Peronista Barrial, vamos a decidir las candidaturas”, dijo el presidente de la comisión Vecinal del Barrio Santa María de las Pampas y uno de los referentes del FPB, Fabián Avendaño.









“Vemos que la gente está enojada y creemos que este es el momento de un cambio. Lo bueno es que el Gobernador Sergio Ziliotto abrió la jugada y que no se digiten más las candidaturas. Por esa razón hay mucha gente que se ha ido del partido”, declaró.

Consultado si ya se definió que él será el candidato, Avendaño aclaró que “por ahora no están puestos los nombres, si tengo que acompañar, acompañaré, si tengo que ir, iré, no le voy a sacar el cuerpo”, indicó.

Por su parte, el dirigente de la Cooperativa de Cadetes COOPECAD y referente del FPB, Damiían Bustos, agregó que “s hora que el peronismo empiece a mostrar otros candidatos, tenemos militantes a montones dentro del territorio, en el FPB somos militantes de base con una realidad social que interpretamos muy bien, hemos jugado elecciones, hemos acompañado al intendente, al gobernador y en estos cinco años del Frente, como siempre vamos a definir en asamblea”.

“El gobernador habló de horizontalidad y nosotros desde hace cinco años que actuamos de esa manera. Habla de ampliar las bases del peronismo y nosotros decimos que es con todos los compañeros y todas las compañeras adentro y ahí empezamos a desmenuzar los compañeros que funcionan y terminar con los que ponen a dedo y no funcionan. Pedimos que nos den la oportunidad de demostrar que somos capaces de conducir los intereses de la Provincia”, resaltó.

– Si hay interna a nivel nacional, van a tener que elegir un candidato a presidente, ¿ya lo tienen?

– Ayer en asamblea lo hablamos, y nos planteamos donde estamos parados nosotros. Si vos ves las banderas del FPB, todas tienen a Cristina, que es nuestra referente, nuestra líder, y la decisión de ella creemos que va a ser con Wado De Pedro”. Pero más allá de Wado, también está Grabois con banderas que nosotros defendemos como la soberanía alimentaria, no pagarle al FMI- mencionó Damián Bustos

– ¿En su militancia barrial ven funcionarios que no funcionan?

– Como dirigente de comisión vecinal permanentemente veo funcionarios que no funcionan. Ojalá que podamos cambiar un poco eso y que empiecen a escuchar las voces de los barrios indicó Fabián Avendaño.

– Y qué ocurre, ¿no les dan respuesta a las demandas barriales?

– Sí, sí, o las respuestas son tardías, y eso es lo que molesta. Y no manejamos los mismos tiempos. Y hay algunos que no funcionan, que pierden en sus intendencias, en sus comisiones de fomento, y después los premian. Si eso pasa, que no funcionan, tampoco pueden conducir – cerró Fabián Avendaño.

