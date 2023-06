Encontraron un carpincho en Cuchillo Có

Compartir esta noticia:

Un vecino de la localidad pampeana compartió en sus redes el hallazgo del animal que, al día siguiente, fue rescatado por Fauna Silvestre de la Provincia.









El hombre compartió la imagen del Carpincho encontrado en la zona rural de Cuchillo Có y pidió información para devolverlo a través de un mensaje en las redes sociales.

«Buen día gente, agarré este carpincho en Cuchillo Co. Sé que no es un animalito de esta zona y menos con esta sequía. Yo quisiera saber cómo poder devolverlo para sus pagos o por lo menos dónde haya otros de su especie. No me interesa matarlo ni nada de eso, sólo quiero saber cómo mandarlo con los suyos. Agradezco si alguien me ayuda. ¡Gracias!», escribió en las redes sociales.

Al día siguiente, personal del área de Fauna Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia, acudió al lugar para rescatar al animal.

Esta no es la primera vez que aparece un carpincho en nuestra provincia. En noviembre del 2021, un automovilista que circulaba por la Ruta 35, a la altura del Bajo Giuliani, encontró un carpincho atropellado.

