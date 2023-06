“Necesitamos un candidato con un proyecto político de los sectores populares, y ese es Juan Grabois”

Compartir esta noticia:

Integrantes del Frente Patria Grande La Pampa realizaron una jornada de difusión y volanteada de la precandidatura presidencial y las propuestas de Juan Grabois y ese espacio.









En el marco de las elecciones PASO que se desarrollarán en agosto, el Frente Patria Grande viene impulsado la precandidatura presidencial del dirigente social Juan Grabois. Este sábado, integrantes de ese partido en La Pampa, realizaron una jornada de difusión de las propuestas en la Plaza San Martín de Santa Rosa.

Federico Ignaszewski, uno de sus integrantes, explicó que “en La Pampa venimos construyendo desde hace mucho el Frente Patria Grande, que es el partido político que encabeza Juan Grabois, y estamos desarrollando la campaña e invitando a otros sectores que quieran sumarse a acompañar su candidatura, porque entendemos que no solo es alguien que tiene la ética y la moral para desarrollar el proyecto, sino que además están las propuestas e ideas para la Argentina de hoy con perspectiva de futuro”.

“Juan siempre estuvo del lado de los sectores populares, construyendo una agenda bien clara que es la de Tierra, Techo y Trabajo, que no es una consigna sino propuestas concretas como la del acceso a lotes con servicios a partir de tierras fiscales nacionales, provinciales y municipales, para que las personas puedan construirse su vivienda», y que el dirigente de Patria Grande destacó «depende de una decisión política”.

Además se refirió a otra propuesta de crear un fondo nacional del litio, un recurso altamente demandado en todo el mundo y que la Argentina cuenta con una de las principales reservas, y que pone en cuestión la importancia estratégica que se le asigna para el desarrollo de la industria y del país. “El fondo del litio serviría para financiar la Educación, porque creemos que hoy tiene problemas de financiamiento, y esto permitiría no solo cuidar nuestros bienes comunes, sino además un futuro para nuestro país, ya que hoy las empresas se llevan ese recurso y no se genera desarrollo ni industrialización propia», detalló Ignaszewski.

Paso en el Frente de Todos

Hasta ahora todo indica que habrá más de un candidato en el Frente de Todos y que habrá PASO. Grabois había señalado que se presentaría si no iban ni Cristina ni “Wado” de Pedro. La primera ya dijo que no se presentaba y respecto del ministro del Interior se lo vio más en modo candidato, aunque no se sabe cuál será el lugar que ocupará.

Respecto de esto, Ignaszewski explicó que “lo que él esperaba era que hubiera una propuesta del cuadrante político que tiene que ver con el nacionalismo popular, latinoamericanista, y Cristina y “Wado” pertenecen a esa raíz política. Y en ese sentido, seguramente nos pondremos de acuerdo rápidamente si el candidato a presidente viene de ese espacio, tiene más intención de voto, y lo más importante de eso es que tenga un programa político que lleve adelante las transformaciones políticas que el país adelante y que tienen que ver con esta Argentina humana y federal que viene planteando Juan”.

Por el contrario, sostuvo que “si el Frente de Todos decide que haya candidato único y es Massa o Scioli, que son variantes del ajuste y que no van a desarrollar los proyectos políticos de los sectores populares, y si hay alguna limitación a su candidatura, Juan lo hará por fuera. Y en eso siempre ha sido muy claro y nosotros estamos convencidos que es lo correcto”.

De todas formas, consideró que «hoy las PASO a nivel nacional parecen prácticamente inevitables» y en ese sentido reafirmó que «tenemos que llevar un candidato que represente el espíritu de una Argentina humana y federal, y ese candidato es Juan».

