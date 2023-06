Organizaciones feministas piden que se endurezca la condena a dirigente vecinal por abuso sexual

Compartir esta noticia:

Organizaciones feministas y víctimas juntan firmas para solicitar que se modifique la pena a 8 años de prisión dictada al dirigente de Lealtad Peronista, Luján Macías, por abuso sexual simple de una menor de edad y abuso sexual con acceso carnal a una mujer mayor de edad.

En una carta que hacen circular por internet, el grupo de víctimas y organizaciones feministas piden el apoyo para reclamar la ampliación de la pena y anticipan que van a apelar el fallo judicial.









Macías fue denunciado por última vez el 17 de octubre y permanece detenido desde un día después. En el proceso llegaron a ser seis las denuncais, pero en el juicio se probaron dos.

La carta, dice:

El 24 de mayo pasado el dirigente vecinal y referente político Luján Macías fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual de una menor de 13 años, y la violación de una mujer mediante engaños. La condena dictada por los jueces merma en 4 años la pena solicitada por la fiscal aduciendo que es “una buena persona, trabajadora y solidaria”. Dicha justificación se trata de un escándalo por lo que expondremos en esta carta. Y por dicho motivo, las víctimas de esta persona apelaremos este fallo. Llamamos a las organizaciones de mujeres, sociales, de la diversidad, sindicales y políticas a apoyar este pedido.

No se trata de “una buena persona”, ya que durante 6 años ejerció violencia de género y violaciones reiteradas veces hacia su ex pareja aprovechando la convivencia. Incluso Macías ya tenía denuncias por casos de violencia hacia anteriores parejas y nada de esto se tuvo en cuenta en el juicio. También tiene una denuncia por grooming (acoso sexual de un adulto a un/a niña/o por medio de internet), ya que también utilizaba la red social «Instagram» de su hijo para acosar a adolescentes. Macías utilizaba dos teléfonos celulares, de los cuales uno no fue investigado y en el otro la justicia no encontró absolutamente nada, ni siquiera los mensajes que le enviaba a las víctimas.

No es “una persona trabajadora”, Macías además de utilizar sus supuestos contactos políticos en el Instituto Provincial de la Vivienda para engañar y abusar sexualmente a una de sus víctimas, también lo utilizaba para amenazar y estafar. Varios casos que no han sido denunciados por temor, dan testimonio que el implicado pedía dinero a promesas de conseguir una vivienda del estado.

No es “una persona solidaria”, siendo referente de la agrupación “Lealtad Peronista” utilizaba su posición para aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas que cansadas de esperar años salir sorteadas se acercaban a esta persona y en particular de las mujeres, que somos las que tenemos mayor necesidad de acceso a la vivienda.

Los hechos aberrantes de Macías dejaron una huella en nuestras vidas difícil de borrar, algunas perdimos el trabajo y fuente de ingresos, otras convivimos con ataques de ansiedad y de pánico, producto del abuso sexual, la violencia y amenazas que ejerció el y su entorno que lo protege y defiende. La justicia, los jueces y la sociedad deben tener en cuenta que en 8 años vamos a tener nuevamente a este violador en las calles.

Por todo esto, exigimos la pena que pidió la fiscal, 12 años de prisión efectiva, basta de fallos patriarcales y exigimos políticas públicas que prioricen a las mujeres víctimas de violencia y en especial las mujeres con hijos.

