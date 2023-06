Un hincha de River “saltó al vacío” y falleció durante el partido con Defensa y Justicia

Compartir esta noticia:

Una persona de 53 años, conocida como Pablo Marcelo Serrano, perdió la vida al caerse de la tribuna Sívori Alta en medio del partido entre el «Millonario» y el «Halcón». El árbitro Rapallini, la seguridad y la AFA, en acuerdo con los clubes, dispuso la suspensión del encuentro. River comunicó que la platea permanecerá clausurada por 24 horas por pedido del ministerio de Seguridad porteño. Se esperan detalles de la autopsia.









Se suspendió el partido entre River y Defensa y Justicia por el fallecimiento de un hincha, de nombre Pablo Marceno Serrano y de 53 años de edad. Intervino el cuerpo de forenses y se esperan mayores precisiones para saber cómo se produjo la muerte.

El cuerpo de forenses intervino en el estadio e instaló un gazebo para determinar cómo se produjo el deceso. El encuentro del partido se suspendió a los 26 minutos del primer tiempo por decisión del árbitro Fernando Rapallini, la seguridad y la propia Asociación del Fútbol Argentino, en acuerdo con ambos clubes involucrados.

En la investigación del hecho interviene el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Fiscalía especializada en Eventos Masivos que lidera la Dra. Celsa Ramírez. River y el organismo publicaron un comunicado conjunto en el que “lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto”.

Comunicado oficial de River Plate y el Comité de Seguridad en el Fútbol ante el lamentable fallecimiento de un hincha en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia ➡️ https://t.co/OLuhjXgVck pic.twitter.com/DNOCAqeqYU — River Plate (@RiverPlate) June 3, 2023

“Murió en el acto por un traumatismo grave. Cayó de 15 metros y en principio se cayó, no hubo empujón. No hubo nada para hacer por él”, fue lo que expresó a DSports Radio Alberto Crescenti, Director del SAME, dando algunos detalles de cómo fue el lamentable hecho.

En el comunicado, River explica que “la tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad” y que “al momento de la caída no hubo intervención de terceros”.

“Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”, agregaron. Por otra parte, tal como adelantó Doble Amarilla, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba tras el pedido de la fiscal Ramírez.

En cuanto al partido, fuentes de AFA y la Liga Profesional informaron a este medio que la intención es que el partido se reprograme para la próxima fecha FIFA, con fecha tentativa del 17 o 18 de mayo. Ese fin de semana también jugarán sus partidos adeudados Unión – Lanús y Vélez – Racing.

