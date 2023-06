Juegos Deportivos Pampeanos: Se juega la Instancia Zonal en Santa Rosa 

Compartir esta noticia:

Con la organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa se está llevando a cabo la instancia zonal clasificatoria de los Juegos Deportivos Pampeanos en distintas disciplinas.

Santa Rosa forma parte de la Zona 7, son 10 en toda la provincia. Las y los deportistas ganadores tendrán la oportunidad de avanzar a la instancia regional que es a su vez clasificatoria a los Juegos Nacionales Evita.

Durante esta semana hubo encuentros en vóley, básquet, hockey, fútbol, atletismo, entre otras disciplinas y todas en categorías masculino, femenino y mixto.

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es brindar la oportunidad a clubes y escuelas deportivas barriales de la ciudad de ser parte de este evento para seguir fomentando el encuentro, la integración y la inclusión a través del deporte.

Las competencias tuvieron lugar en predios municipales y clubes locales con los siguientes resultados:

Voley masculino sub 17: Santa Rosa vóley

Voley famenino sub 17: Santa Rosa vóley

Voley masculino sub 15: Santa Rosa vóley

Voley femenino sub 15: Escuela 221

Básquet femenino sub 14 3×3: Estudiantes

Básquet masculino sub 14 3×3: All Boys

Básquet femenino sub 16 3×3: All Boys

Básquet masculino sub 16 3×3: Estudiantes

Básquet femenino sub 15 5vs5: Estudiantes

Básquet masculino sub 15 5vs5: Belgrano

Básquet femenino sub 17 5vs5: All Boys

Básquet masculino sub 17 5vs5: Estudiantes

En fútbol aún se encuentran desarrollando partidos en las categorías femenino, masculino y mixto. Los Juegos Deportivos Pampeanos se disputarán del 1 al 4 de agosto en las categorías Sub 14 y Sub 15 y del 8 al 11 de agosto en Sub 16 y 17.

