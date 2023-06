Borthiry sobre el peronismo: “se ha tirado demasiado la cuerda y no vaya a ser que se corte”

Compartir esta noticia:

El delegado de Casa de Piedra, Martín Borthiry, pidió mayor discusión en el PJ y adelantó que en 2024 va a comenzar a recorrer la provincia “para escuchar a la gente” y dejará su cargo en la villa turística desde el 10 de diciembre.

En diálogo con Plan B Noticias, el exminstro de Desarrollo Territorial y exintendente de Casa de Piedra, Martín Borthiry, señaló que “vamos a tener un gobierno justicialista por cuatro años más” pero “el resultado en algunas localidades amerita que empecemos a hablar las cosas con sinceridad”.









“No es bueno perder 16 municipios, dos diputados y no es bueno que en muchos municipios haya gente del partido que juegue con las decisiones electorales y que luego impactan en el resultado por los problemas que tenemos”, indicó

Borthiry pidió más debate “en el PJ, el Frente de Todos es otra cosa. Espero que esto se pueda dar, que tengamos congresos, que haya reuniones periódicas, que se pueda salir al interior a charlar con los compañeros. Me ha dejado un poco preocupado el resultado electoral. Puertas adentro tenemos que empezar a charlar para ver qué vamos a hacer de cara al futuro”, añadió.

“En algunas políticas se tira demasiado de la cuerda y no vaya a ser que se corte y sea demasiado tarde para lágrimas. Tuve la posibilidad de estar con distintos gobernadores, intendente, funcionario, diputado, y siempre he dicho las cosas de manera honesta. Hay que abrir la posibilidad de que los compañeros puedan hablar y se los pueda escuchar”, demandó.

“Hemos tenido un triunfo difícil, salvo Santa Rosa y Pico, en el interior hemos perdido muchísimos votos que tenemos que salir a recuperarlos”, evaluó.

“No te voy a engañar, nos gustaría tener dos senadores no uno, mayoría en Diputados de La Pampa, un triunfo contundente en las próximas elecciones, pero hay que trabajar todos juntos. Las soluciones están adentro del partido, no están afuera. Los que creen que hacer unas travesuras en sus pueblos sea una solución, se equivocan, porque no lo es”, señaló.

“O estamos equivocando la metodología, o no hemos hecho las cosas bien en muchas áreas. El peronismo puede dar mucho más y puede ser atractivo para los votantes que no nos acompañaron. El gobierno ha puesto lo mejor de sí, ha gestionado, ha llevado el rumbo de La Pampa y posiblemente haya cosas que no han sido efectivas y no se han logrado los resultados buscados”, dijo Martín Borthiry.

– ¿Hay funcionarios que no funcionan?

– Te respondo por lo que vi. Hace tres años y pico que estoy en Casa de Piedra. El funcionario que más fue a Casa de Piedra fue el gobernador Sergio Ziliotto. Después tendrá que ver y evaluar el resto de los funcionarios, entre los que yo me encuentro.

– ¿Los intendentes tienen poner el candidato o la candidata?

– Deben tomar la posta para que en cada comunidad las elecciones sean como si fueran locales. Después, si quieren poner el candidato o no, es otro tema. El gobernador habla de horizontalidad, que en el Frente de Todos se puede ser, pero en el PJ se hace difícil por la cultura política del partido.

– ¿Estás pensando en ser candidato?

– Yo soy un dirigente del plantel del PJ. No me voy a autopostular ni voy a ir detrás de una aventura. No comparto que se anote cualquiera, me parece que no se trata de aventuras personales, pero esto obedece a un análisis de estos tiempos y a partir de ahí se verá. Se trata de una historia en conjunto y quiero ser parte de esa historia.

Patrones de estancia

Borthiry aseguró que hay intendentes de la oposición que “se manejan como patrones de estancia y se hace una explotación de trabajo, de gente que trabaja en negro con sueldos miserables”.

“Las vemos a diario. En Ataliva roca tienen más de 60 personas con sueldos miserables y en negro. Hay más de 120 personas, cuando antes nos manejábamos con una planta de 60 personas. Pero no solo es Ataliva Roca, también pasa en otros pueblos”, dijo.

Sugirió que los intendentes del peronismo ocupen un lugar protagónico. “Son ellos los que tienen que tomar la posta de estas elecciones legislativas nacionales, llevarlas adelantes y todos sumarnos, conjuntamente con lo que diga el gobernador de la Provincia”, resaltó.

Renuncia y proyección

Martín Borthiry señaló que dejará el cargo en la villa turística para el segundo mandato de Sergio Ziliotto: “ya tomé la decisión de no seguir en Casa de Piedra, creo que ya cumplí mi misión. Pienso que le estamos dejando al gobernador Ziliotto un muy buen equipo del EPRC y para la conducción de la Villa. Tiene muy buenas personas y comprometidas para Casa de Piedra”.

Además, adelantó que “en 2024 voy a salir a recorrer la provincia, porque yo de la política no me voy a ir. Voy a seguir aportándole a La Pampa, he aprovechado este tiempo para estudiar y pensar qué es lo que tenemos que hacer para que la Provincia tenga empleabilidad del sector privado y podamos llevar adelante un desarrollo y por fin decir que le damos valor agregado a la materia prima”.

“No puede ser que del pueblo que sale la materia prima se genera desocupación y ocupación en el pueblo al que se lleva.Tenemos que transformar nosotros mismos las materias primas. Tenemos que hacer el Paladini pampeano con la vaca de descarte. Hay que incentivar a los productores pampeanos y si eso no se logra, hay que hacer con Speluzzi y Bernasconi, donde el estado hizo el frigorífico y luego lo vendió”, enumeró.

“En la zona norte hay que armar molinos para hacer productos derivados de los granos. Si no lo toman los empresarios, tendremos que cooperativizarlos. Pero tenemos que ser nosotros los que hacemos los fideos, las galletitas”, pidió.

También enfatizó que se debe hacer una transformación en “la leche, la miel, la política caprina, ya que la que tenemos es del siglo XIX y hay que modernizarla y traerla al siglo XXI”.

– ¿Pensás en un proyecto para la gobernación en 2027?

– No quiero hacer futurismo, estoy convencido de que recorrer la provincia, estar cerca de la gente, te lleva a tomar decisiones a futuro, pero hoy no lo voy a hacer. Estoy convencido de que hay que trabajar día a día, lo que nos va a dar sus frutos, buscar más militancia, de donde van a salir nuevos compañeros y vamos a escuchar a la gente – finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios