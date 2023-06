Grotto y el Nuevo Código de Habilitaciones Comerciales: “no hay posibilidad de que se abra un nuevo cabaret”

Compartir esta noticia:

Paula Grotto adelantó que el bloque del oficialismo revisará la iniciativa que busca ordenar las habilitaciones comerciales y rechazará cualquier ambigüedad que habilite la habilitación de locales nocturnos. Recordó que desde el 2009 rige una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de Cabarets y Whiskerías y que están suspendidas las habilitaciones.

La viceintendenta a cargo del ejecutivo municipal, Paula Grotto, dialogó con la prensa y adelantó que el nuevo Código de Habilitaciones Comerciales, que se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, será revisado. Subrayó que no se permitirá la habilitación de locales que podrían encubrir la prostitución y recordó que en Santa Rosa, se derogó esta posibilidad, (con la Ordenanza 3941/09).

En este sentido, la viceintendenta a cargo del Ejecutivo llevó tranquilidad a organizaciones de mujeres y movimientos feministas. “Eso no va a pasar”, dijo Grotto a Plan B.

La viceintendenta afirmó que “eso tuvo que ver con una mala interpretación. El proyecto fue realizado por el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante no participó en esa redacción. Nos llegó el proyecto de ordenanza, lo analizamos con asesores y concejales. Teníamos cuestiones a mejorar y, hablando por mis compañeros de bloque, ninguno de nosotros, en ningún momento, consideró la posibilidad de que eso ocurra”.

“Si tuvo que ver esto con técnica legislativa. Esa ordenanza (3941/09), la cual tienen temor organizaciones feministas, queda derogada por una cuestión jurídica, pero eso no tiene nada que ver con la decisión del Concejo Deliberante, de que exista la mínima posibilidad de que se abra de nuevo un cabaret, whiskería o pongámosle el nombre que sea. Eso no va a pasar, por lo menos mientras nosotros estemos en nuestro lugar”, dijo Grotto y agregó que todo el bloque rechazará la iniciativa. “Espero que mis compañeros no se enojen por esto, lo hemos hablado muchas veces. Solo queda establecer de qué manera se va a hacer”, agregó.

En referencia a la iniciativa del Ejecutivo, Grotto recordó que “la gente de Comercio se encontró con que había un montón de ordenanzas que regulaban diferentes temas y habilitaciones, dependiendo el rubro. Eran muy confusas las lecturas de esas ordenanzas y se contradecían entre ellas. Fue una buena idea del Ejecutivo aunar todas en un ordenamiento jurídico”.

“Esto tiene que ver con la prolijidad y con una cuestión de seguridad jurídica para ciudadanos y ciudadanas de Santa Rosa. Fue algo muy positivo, para organizar toda esa legislación y ese fue el objetivo de la nueva normativa. Cuando uno analiza estas acciones que llevan tanto tiempo, son perfectibles y para eso estamos nosotros, en esta instancia, ver en qué estamos de acuerdo y en qué no. Así como está, en lo que a mí respecta, no pasa”, indicó Grotto.

En cuanto al reclamo de actualización de tarifas por parte del servicio de taxis, Grotto estimó que hubo información tergiversada o malinterpretada. “Siempre se tuvo en consideración la situación económica de todos los sectores y entre ellos los taxistas”.

“Se revisaron todas las acciones necesarias para que se apurara el proceso de la fórmula polinómica, para tratarlas en el Concejo Deliberante y serán tratadas sobre tablas. Se hizo todo lo que pudo para acelerar los plazos y será tratado el día jueves, eso va a salir”, agregó,

“No puedo hablar por todos los concejales y no estoy llevando adelante las negociaciones que tiene que ver con eso, pero estimo que revisada la polinómica, es una obligación del Ejecutivo municipal y del Concejo, actualizar el monto cada seis meses. Estamos en tiempo y en forma, conocemos la situación económica y no veo por qué no vaya a salir”, dijo Grotto.

En referencia a la promulgación del nuevo aumento, Grotto dijo que se hará de manera inmediata. “Cuando yo asumí la presidencia del Concejo Deliberante y Luciano di Nápoli la intendencia, tenemos esa práctica en todas las ordenanzas: acortar los tiempos administrativos lo más que se pueda”.

“Tenemos sesión los jueves y si no hay muchísimos temas, el mismo jueves y viernes, están las ordenanzas para que sean promulgadas. Eso lleva un proceso administrativo, pero lo tenemos bastante aceitado”, afirmó Grotto.

