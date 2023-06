Legislativas: varias listas orejean sus chances en el PJ

Compartir esta noticia:

A este 5 de junio, varios son los dirigentes que evalúan la posibilidad de presentarse a la PASO legislativa de agosto de este año: dos hermanos, en listas separadas, un intendente, un dirigente gremial del sector privado.

La Junta Electoral del Partido Justicialista entregó documentación a tres de las cuatro listas que suenan este lunes 5 de junio, a 9 días del cierre de presentación de frentes y 19 de la presentación de candidaturas.









El Frente Peronista Barrial, con Fabián Avendaño como referente, se anotó sobre el fin de semana en la contienda electoral interna del frente electoral que hegemoniza el peronismo, y comparte con el Partido Comunista, Patria Grande, Partido Humanista, Nuevo Encuentro y Frente Renovador.

También “los cayetanos”, del Movimiento Evita y la CCC anticiparon su intención de presentar candidaturas, a tono con lo que ocurre a nivel nacional. Allí suenan Leonardo Fabio Avendaño, Liliana Tomasso y Walter Brandimarte.

El otro que retiró documentación es el dirigente mercantil, Rodrigo Genoni, que podría postularse a diputado nacional, o ser, una vez más, el promotor de la unión de varios sectores del peronismo, donde se destacan la renovación, juventud y la gestión.

Por último, el intendente de Telén, Saúl Echeveste, maneja la posibilidad de presentarse a una diputación nacional, pero todavía no ha pasado de la intención. Es uno de los referentes de La Cámpora, muy cercano a María Luz Alonso, diputada provincial electa y mano derecha de Cristina Fernández.

Tiene como impedimento la interna, ya a puertas abiertas, que mantienen con La Cámpora de Santa Rosa, que conduce el intendente Luciano di Nápoli, de vacaciones hasta el 20 de junio, lo que muchos interpretan como su falta de voluntad de involucrarse en estas legislativas nacionales.

¿Son todos o todas? No necesariamente, falta saber qué harán a título personal las y los referentes de Convergencia Peronista, Plural, Compromiso Peronista, Identidad Peronista y Kausa Popular. Se sabe que habrá libertad de acción y que las líneas mayoritarias no “bendecirán” a una lista por sobre el resto, lo que no implica que alguna o algún dirigente de cada sector, no haga el intento.

