Maquieyra: “vamos a tratar de tener un solo candidato o candidata del PRO”

Compartir esta noticia:

El diputado nacional, Martín Maquieyra, señaló que desde el PRO La Pampa harán “todo lo posible” para que haya un solo candidato o candidata a diputada nacional y que los dos puedan tener una boleta con cada candidatura a presidente. ¿Qué piensa de la incorporación de Tierno?

“La idea es tener un solo candidato. El pro va a tratar de mantener la unidad, de sortear la interna de agosto, y enfocarnos en ganar octubre”, dijo Martín Maquierya, que avala la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.









“La idea es que cada candidato a presidente del PRO lleve al mismo candidato o candidata a diputada de La Pampa. Siempre hablamos que sea un solo candidato”, enfatizó Maquieyra en diálogo con Plan B Noticias.

La declaración va en el mismo sentido de las que hicieron quienes apoyan a Patricia Bullrich para la Preisdencia en La Pampa.

“No sé si será Adriana García, Jorge Audicio, Martín Ardohain”, indicó.

“Si es el ‘Cato’ no hay inconvenientes, venimos de caminar juntos toda La Pampa. La idea es que en nuestra provincia no se produzca una división que hoy no tenemos, producto de una interna nacional”, añadió.

Respecto de las conversaciones que se dan a nivel nacional, Maquieyra indicó que “creo que Juntos por el Cambio tiene que buscar ampliarse. Tuvimos varios procesos como este tipo, hay distintas fuerzas y hay lograr los acuerdos necesarios para ganarle al kirhcnerismo y el populismo que encarna”.

“Se tiene que hablar los sectores con los que podemos tener acuerdos. Ya sumamos a López Murphy, hablar con Espert. Y también con Schiaretti, como ya se hizo cuando se sumó a Pichetto desde el peronismo”, resaltó.

Sobre la interna nacional dijo que “espero que en la PASO se tenga la mirada y la coherencia sobre que nuestro rival no está en JxC, sino el kirchnerismo”.

Elecciones La Pampa.

Martín Maquieyra evaluó que “fue una gran elección, como la de 2021, donde se demuestra que cada JxC crece más. Esto nos alienta a seguir trabajando para poder ampliar. El MoFePa estaba adentro, tenemos que volver a buscar que se integren”.

“Ahora tenemos que prepararnos a la próxima elección, acompañar a nuestros intendentes, plantear legislación como ficha limpia, autonomías municipales. En las últimas elecciones el PRO fue el único partido que ha ampliado su cantidad de diputados”, agregó.

– Con tierno ganaban…, ¿lo sumarían?

– Uno más uno en política no siempre es dos. Creo que si Comunidad Organizada, si sus legisladores mantienen su postura de oposición, se podría dialogar, pero eso no implica sumar porque sí. Habrá que ver cómo es el accionar de ese partido en estos cuatro años – cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios