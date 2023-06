Día del periodista en Radio Nacional: Trabajadores precarizados y miedo 

Compartir esta noticia:

Este miércoles en el marco del día del periodista, dirigentes del Sindicato de Prensa Zona Sur (SiPren), se hicieron presentes en Radio Nacional por el reclamo de los trabajadores que piden pase a planta permanente para precarizados, mejores sueldos y condiciones laborales.

Desde hace varios meses, trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional llevan a cabo un plan de lucha por diversos reclamos.

El secretario gremial del Sipren, Gustavo Laurnagaray, señaló que “nos juntamos acá para recordar el día del periodista y de la periodista. Nosotros venimos con un plan de lucha, tanto en los sectores gráficos como en los demás. Hoy estamos acompañando a los compañeros de Radio Nacional, que tienen un plan de lucha reclamando una mejora en la paritaria nacional, que fue muy baja, una situación que padecemos todos los trabajadores y trabajadoras del sector, las paritarias han sido a la baja todos los últimos años, y eso ha marcado el grave deterioro salarial que tiene el sector”.

Agregó que “Además están reclamando la incorporación en blanco de muchos trabajadores que están en condiciones precarizadas. Hace varios miércoles que viene este plan de lucha, reclamando por esa incorporación. O sea, que hoy es un día de festejo, pero también de lucha, de reconocimiento de algunas condiciones de trabajo”.

-¿Por qué no se puede llegar por lo menos a ganarle a la inflación cómo algunos sectores lo han hecho?

-Nosotros hace muchos años que venimos a la baja. Lamentablemente, las paritarias que se han dado, se dan a nivel nacional exclusivamente y no hemos podido sacarle a los empresarios una mejora salarial o mejores acuerdos. Seguramente tenemos que reconocer que el sector atraviesa un momento de quiebre en cuanto a la prensa gráfica, que es un momento de cambio, de otras tecnologías, como los sitios digitales, los nuevos formatos, el rol que tenía la prensa gráfica de hace unos años ya no es el mismo. Entonces, eso a la industria, golpea en los ingresos de las empresas, porque que se tenía antes por venta de papel o venta de publicidad, pero todo tiene que ver con un reacomodamiento de la industria, y nosotros no tenemos que ser la variable de ajuste, porque los empresarios tienen capacidad para hacer los ajustes que se necesiten hacer en la industria.

“Lo que nosotros estamos padeciendo son malos salarios, malas organizaciones, una migración hacia otros trabajos, el pluriempleo y contra lo cual estamos luchando. Además de que siempre, tenemos que luchar contra los intereses económicos, los intereses políticos de los gobiernos. Ahora nosotros, estamos reclamando, con los compañeros de Radio Nacional, por una mejora salarial, reconocimiento de los puestos de trabajo”.

Al ser consultado si temían ante un cambio de gobierno pueda ponerse en peligro el trabajo de algunos compañeros o compañeras que están precarizados en Radio Nacional, Juani de Pian manifestó que “sí, tenemos miedo decididamente, porque ya ha pasado, no es que no lo hayamos visto, termina una gestión y los contratados, los precarizados, los compañeros y compañeras que están bajo ese régimen han sido desplazados directamente, no se les renueva el contrato, esta es una forma de desfinanciar a la radio, y además de vaciarla”.

“La promesa de la empresa era que iban a entrar todos los compañeros y compañeras precarizados y entraron muy pocos, supuestamente hasta antes de fin de año eso iba a ocurrir y cómo van los tiempos creemos que matemáticamente no se puede por cómo están siendo los ingresos, por eso tenemos este plan de lucha”.

De Pian respecto a la paritaria expresó que “donde desde los gremios se pedía un cuarenta por ciento y desde RTA se propuso un veintiocho por ciento, que aprobaron dos gremios en la paritaria, que cerraron en un veintiocho por ciento, lo que nos pareció realmente una falta de respeto, sabiendo que la inflación va muchísimo más de eso. También en esa paritaria se prometió el ingreso de los compañeros y compañeras a planta, primero eventuales, que es otra forma y después a planta permanente, y eso no se está cumpliendo”.

“Tenemos miedo de que si viene un gobierno de derecha, como ya lo vienen anunciando que los medios públicos no lo van a seguir sosteniendo, tenemos miedo de perder, no solamente el trabajo los compañeros y compañeras precarizados, sino los que estamos en plata también”.

