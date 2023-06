Elecciones devaluadas

Compartir esta noticia:

Por Javier Urban

Mientras se espera que el gobierno nacional vaya más allá de la invitación que hizo para que se reunieran Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis junto a nuestra provincia, todas condómitas de los ríos Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, para tratar la institucionalización de una entidad de Cuenca, porque las 2 provincias cuyanas seguirán resistiéndose y boicoteando sistemáticamente la conformación de los organismos de cuenca, para poder seguir decidiendo unilateral y arbitrariamente sobre los usos del agua; por lo que se espera que todos los ministerios se pongan más firmes en estas cuestiones vinculadas a la problemática del agua, el ambiente y la generación de energía; entendiendo que la única manera de resolver la problemática de la región es a través del manejo conjunto y consensuado; la provincia politizada ingresó a un enloquecimiento de versiones de todo tipo en torno a las candidaturas a diputados nacionales.

La otra provincia, que se presume muy mayoritaria y desentendido por completo de esos episodios porque la locura que la rige es la inflacionaria, los precios, que en rigor no hay…como ya lo hemos dicho tantas veces al hacerle pagar al consumidor lo que esté dispuesto a pagar y no un precio que surja de la sumatoria entre los costos y un razonable margen de ganancia, la gente termina pagando cualquier cosa y llega un momento en el que no se sabe qué es lo que está pagando, qué es caro, qué es barato, no se sabe…La gente del común tiende a creer que todo es sencillamente un escenario, donde se actúan disidencias, cuando las cosas en verdad ya están cocinadas. Y eso, a veces –muchas- es así, pero en otras, no.

La única información cierta, información no opinión, es que, a 17 días del vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas, cinco sectores del peronismo retiraron la documentación para empezar a juntar avales que respalden la pretensión de ir por una plaza en la Cámara de Diputados de la Nación. Un militante identificado con el Frente Peronista Barrial, el intendente de Telén, Saúl Echeveste, el NEP del diputado provincial Roberto Robledo, “Los Cayetanos” del EVITa y la CCC, y otro ligado a Compromiso Peronista, lo hicieron.

El “tapera” Favio Avendaño, que hasta el 10 de diciembre será diputado nacional, es el que naturalmente suena en el frente peronista barrial, mientras que entre los jorgistas dicen que desde el lado de Fabián Bruna nadie se ha movido en ese sentido, así que, en principio, no serían para él los avales que se junten.

Se presume que si desde esos dos sectores ya están saliendo a buscar avales es porque ninguno de los dos cree que contará con el “caballo del comisario”, o sea el candidato oficial, respaldado por las líneas mayoritarias, que cuente con todas las estructuras para hacerse de los avales en un toque y ser el candidato de todos, menos de los que estén dispuestos a hacerle una interna.

Desde el peronismo barrial, tienen la convicción de ir a las PASO. Ya lo hicieron en 2017 cuando desafiaron al “aparato” y fueron contra Ariel Rauschenberger y Melina Delú, que eran los candidatos oficiales, y el Tapera terminó muy bien parado. Ellos suponen que no habrá un candidato de la unidad del peronismo y por lo tanto, si les fue bien 5 años atrás, ¿por qué no intentarlo ahora nuevamente?, aunque sólo sea para quedar bien posicionados, como ocurrió aquella vez.

También buscan sus avales desde La Cámpora, con Saúl Echeveste, Rodrigo Genoni del CEC (o para Compomiso Peronista), y el sector de Roberto Robledo, que ya fue diputado nacional entre 2009 y 2013.

Muy lejos en el tiempo han quedado aquellas confrontaciones del año 1993, entre Carlos Verna y “Pildoro” Gazzia, contra Zelmira “Mireya” Regazzoli o las del año 1998 entre el Chery Martínez Almudevar contra Néstor Ahuad y con Carlos Aragonés terciando; o más acá, la disputa del año 2015 entre Daniel Lovera y Luchy Alonso y la que decíamos, la de Avendaño desafiando a Rauschemberger. O la pelea sorda, que no se resolvió en elecciones, pero que los tuvo frente a frente a Manuel Baladrón y Jorge Matzkin, en 1997.

Esas contiendas, por candidaturas a legislador nacional, fueron mucho más que eso, porque en mayor o menor medida estaba en disputa la hegemonía en el peronismo pampeano.

Hoy, la importancia de las elecciones legislativas, las PASO del 13 de agosto, las generales del 22 de octubre, están absolutamente devaluadas. Los resultados generales determinarán que un diputado sea electo por el oficialismo y otro por la oposición. El que gane y el que pierda se quedará con un legislador.

Y la realidad nos muestra que aquella movida de la tríada (Di Nápoli más el diario La Arena, a la que sumaron a Ziliotto) que pretendía desplazar el eje de decisión del peronismo pampeano desde el norte a Santa Rosa y que sucumbiera con el desastre electoral del 2021, ha quedado totalmente sepultada, como lo evidencian las reacciones tras las elecciones del 14 de mayo.

El desentendimiento del intendente capitalino, que se tomó unas vacaciones extra-large. Nota al margen, no estuvo en la reunión de intendentes de todo el país que, con la excusa de celebrar los tres años del programa Municipios de Pie, se juntaron para darle su respaldo a Wado de Pedro, el precandidato al que Cristina mandó a caminar…no por nada en la reunión de esta semana del concejo del PJ, no pocos, jugaban con la imagen de Casildo Herrera.

Pero decía, aquella movida de traer el centro de las decisiones peronistas a Santa Rosa quedó evidentemente sepultada. Y a eso lo demuestra el largo viaje que se permite el intendente capitalino por Europa en tiempos tan especiales y la carta en la que Verna les agradeció a los militantes reunidos en un acto en Pico, por volver a hacer de General Pico la capital del peronismo pampeano, son muestras elocuentes de quien, y desde donde, controla el peronismo.

Y para ejercer ese control, lo decíamos la semana pasada, no le hace falta contar, entre los casi 300 diputados nacionales, con uno de los suyos en el Congreso. Máxime si para ello tuviera que afrontar primero una interna y después exponerse a una derrota al tener que acompañar a un candidato presidencial, todavía desconocido, que no aparecerá como favorito ni de cerca. Por eso, su línea, la Plural no llevará candidatos.

Y, con la hegemonía ya resuelta en favor del ingeniero Verna, más lo difícil que sabemos le serán estos comicios al oficialismo, ninguno de los demás sectores rebosa de entusiasmo por ser protagonista de lo que viene.

Verna lo dijo: “hay que darle a todos los que quieran presentarse la posibilidad de imprimir la boleta”, pero también “de pagar los gastos de fiscalización del proceso electoral”. Y también dijo que “les habíamos prometido, porque eso nos habían prometido, asado todos los fines de semana y la heladera llena, sin embargo, la heladera está llena, pero de sostenes magnéticos con las deudas a pagar”, o sea que mucho para agradecerle al candidato presidencial que presente el peronismo, no advierte que la gente tenga.

Pero, parece que, de las PASO para definir al candidato presidencial, no se zafa. Y eso hará que más de uno se tiente porque va a tener la invitación de ir pegado en la boleta de alguno de los precandidatos que finalmente estén en la cancha. Seguramente Agustín Rossi le hará ese ofrecimiento a Roberto Robledo y Daniel Scioli le consultará a Miguel Solé que, aunque ya no sea peronista, sigue siendo de confianza del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y algún nombre le aportaría.

Y después estarán quienes verán en Wado de Pedro el pasaporte a la victoria. Primero tendrá que ser definitivamente el hombre del kirchnerismo, pero una vez que su candidatura esté lanzada, crecerán las posibilidades del intendente del Telén, el camporista Saul Echeveste. Ahora ¿sólo con un precandidato a diputado nacional irá De Pedro? ¿qué pasará con el Tapera Avendaño o eventualmente algún otro que quiera jugársela desde el frente peronista barrial si pretende ir en la misma boleta que De Pedro? A quien lo acompañe a Wado le convendrá ir en la lista de Cristina y al candidato kirchenrista a la presidencia, le servirá sumar de todos lados, de ahí que ya hayan tejido alianzas con el Movimiento Evita, que en La Pampa es el frente peronista barrial. Y si Compromiso pusiera un precandidato en cancha ¿el jorgismo no era kirchnerista también?

Mientras tanto, a Martín Berhongaray se le empezó a nublar levemente el panorama. La comandante Pato, Bullrich, quiere dar pelea en todo el país en pos de la candidatura presidencial de JxC y pretende tener un precandidato a diputado nacional que la sostenga en la provincia. Es así que Martín Ardohain ya estaría anotado en esa carrera. Pero además, si H. Rodriguez Larreta confirma su alianza con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, no sería extraño que Darío Hernández, últimamente schiaretista, después de haber sido massista y menemista, pretenda competirles en su nombre en las PASO de agosto.

En menos de 3 semanas se cierra la presentación de listas, ahora, esta locura de especulaciones ¿se prolongará hasta el mismísimo 24 de junio?

