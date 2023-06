Lionel Messi confirmó que jugará en el Inter de Miami

Compartir esta noticia:

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino», indicó a un medio español.









«No vuelvo al Barça, iré al Inter Miami», confirmó este martes el campeón mundial, Lionel Messi, al definir su futuro tras su salida del PSG francés.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», afirmó el rosarino en una entrevista exclusiva con el diario español, Mundo Deportivo.

En referencia a las negociaciones que volvieron a acercarlo al Barcelona, el astro indicó: «Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro».

