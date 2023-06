​Ramón Dupuy: “como familia nos mataron en vida, no existe el alivio para nosotros”

Compartir esta noticia:

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, criticó las condiciones de detención de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez. Reveló que su hijo Christian cae en profundos pozos depresivos y que tiene ataques de pánico.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, estuvo presente este miércoles en la Comisión de la Cámara de Diputados que analiza el tratamiento de dos leyes, que serán unificadas en una y que adherirá a la Ley Nacional 27.709, conocida como “Ley Lucio”, que impulsa la capacitación con perspectiva de derechos de las infancias en todos los estamentos del Estado para prevenir el maltrato infantil.

“Venimos invitados a la Legislatura, a participar de la Comisión, para el tratamiento de la ley 27.079, que es la Ley Lucio”, dijo Ramón a Plan B.

“Hay dos proyectos y lo van a mejorar. Son proyectos mejorados para la ley, en beneficio de la niñez”, agregó Ramón.

“Esta adhesión otorga las herramientas necesarias habidas y por haber, que Lucio no las tuvo. La ley viene a reemplazar la 26.061, que es la Ley Integral de Derecho de la Niñez”, dijo.

“Con la ley se busca capacitar al personal del estado que atiende las denuncias y a otros organismos. Es una capacitación obligatoria y permanente de empleados de los tres poderes del estado, más instituciones como clubes, Anses y otras instituciones que tengan contacto con los niños”, agregó.

Consultado sobre si el diálogo fue entablado solo con Propuesta Federal, Dupuy dijo que no. “Hablé con todos los bloques. Lucio no tiene banderías políticas, no tengo ideología política y estoy en comunicación con todos los bloques. La niñez no debe tener ideología política. El apoyo fue incondicional de todos los bloques y están bregando por la integridad de la niñez en Argentina”.

En referencia a la instancia judicial, Dupuy dijo que “todavía no estamos conforme con el fallo que se dio. Sí con la sentencia, pero no con el fallo, porque en el fallo fue excluida la progenitora de los abusos sexuales, siendo que están todas las pruebas, y no se incluyó el odio de género, que fue por lo que realmente asesinaron a Luisito”.

“Con esto (el fallo) no tenemos alivio, sí mucho dolor y sufrimiento. Realmente no sentimos alivio, no existe para nosotros. Como familia nos dañaron y mataron en vida”, dijo Ramón.

Consultado sobre el estado de salud de su hijo, Ramón dijo que “Christian cae en pozos depresivos, con ataques de pánico y sigue con su tratamiento psiquiátrico y psicológico, con mucho medicamente. En este momento la está pasando muy mal”.

Por último, Ramón criticó las condiciones de detención de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez “siguen con el privilegio de estar juntas, en un pabellón vip para ellas solas. Desde el día uno, estamos logrando la separación de estas asesinas y no lo hemos logrado”.

El caso Lucio Dupuy

Lucio Dupuy, de 5 años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con la madre y su pareja. La Justicia pudo establecer que a las 17.32 se lo vio a Lucio vivo por última vez y que entre esa hora y las 19.40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.

A su vez, Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y volvió sola a las 20.49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha. A las 21.30, Páez salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado.

En ese momento, el niño fue asistido por vecinos y finalmente lo trasladaron al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Según determinó el tribunal, las dos mujeres participaron de la golpiza mortal y el nene recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez (que se pudo determinar por la marca que dejó su zapatilla), el cual le provocó lesiones internas.

De acuerdo con los peritos, la causa de la muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismos.

Por la muerte de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua el 17 de febrero por el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, por el infanticidio del niño de cinco años. La familia había pedido perpetua por tiempo indeterminado pero los jueces no hicieron lugar. La fiscala Verónica Ferrero explicó que les dieron «una pena de por vida».

El Tribunal compuesto por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, confirmó la sentencia de prisión perpetua para ambas imputadas este mediodía en el Centro Judicial de Santa Rosa, en un proceso que inició en noviembre del año pasado, tras el infanticidio de Lucio Dupuy.

Espósito Valenti fue condenada a la pena de prisión perpetua a la pena de prisión perpetua con más la accesoria del artículo 12 del C.P., por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

Abigail Páez condenada a prisión perpetua con más la accesoria del artículo 12 del C.P., por la comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, todo como delito continuado.

