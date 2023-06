Wado de Pedro: “O el potencial de Argentina se lo quedan unos pocos o seguimos trabajando por el desarrollo de las provincias”

Compartir esta noticia:

El ministro del Interior, Wado de Pedro, resaltó esta noche que este año «está en discusión»si al potencial de Argentina se lo quedan unos pocos» o bien se sigue apostando «a invertir en ciencia, tecnología, escuelas y en las provincias para desarrollar valor agregado, trabajo y arraigo». El titular de Interior lo expresó en el CCK, al exponer junto a gobernadores y gobernadoras, en el Seminario de Infraestructura Regional “¿Qué Argentina queremos ser?”, encuentro organizado por el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Gabriel Katopodis.

«Cuando nos imaginamos qué Argentina queremos ser, venimos diciendo que es imposible empezar a disputar con las potencias mundiales si no tenemos un proyecto de país y si no acordamos una matriz productiva a partir de la cual cada partido político pueda beneficiar a un sector u a otro, pero lo que lo que no podemos tener en Argentina son partidos políticos que destruyan la materia productiva que acordemos como sociedad», resaltó en su discurso de Pedro.









En ese marco, valoró que «hay mucha sinergia pero falta también que el peronismo lo construya, lo cuente y lo comunique. También veo el potencial cuando me dicen que Argentina queremos ser, la Argentina de la planificación de los acuerdos en serio, la Argentina de los que tienen que gobernar, gobiernen con coraje, para que la gente tenga plata en el bolsillo, las Pymes funcionen y para hacer las obras que hay que hacer, esas obras de infraestructura». Por eso, sentenció «hay que ganar la pulseada y lo que se produce en la Argentina tiene que estar destinado por varias décadas».

Wado de Pedro, debatió junto a su par de Obras Públicas y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Catamarca, Raúl Jalil; y de La Rioja, Ricardo Quintela, propuestas para potenciar las oportunidades estratégicas de desarrollo del país en torno a políticas logísticas, hídricas, energéticas, urbanas y de integración internacional.

En el cierre, llamó a «sumar al campo, que también es un aliado de los gobiernos como los nuestros y dejemos a ese sector financiero y pongámosle la cara fea, plantemosno y gobernemos para la gente».

Previamente, Axel Kicillof resaltó que «hay un discurso que viene trabajando muy fuerte que dice que algunas provincias eran inviables, ese discurso absurdo de los noventa.

¿Qué queda de este país? Quedan 40 manzanas, que son donde están radicadas las importadoras, los bancos, donde están los vínculos más concentrados».

«Buenos Aires es una provincia orgullosamente del interior de Argentina. Lo que hay que hacer es apostar a que la gente tenga un proyecto, que ese proyecto se exprese, que lo podamos discutir y que lo podamos hacer. Tenemos que tener un camino, un destino y tenemos que hacerlo con cueste lo que cueste y caiga quien caiga coraje con valentía y sobre todo mirando a la sociedad a la cara», cerró.

A su turno, Gerardo Zamora hizo hincapié en en el federalismo a la hora de proyectar obras: «sin federalismo no hay país, el federalismo implica igualdad de oportunidades. El neoliberalismo es estatismo puro. El Estado tiene que estar presente para generar oportunidad e igualdad y en el interior del pais está la potencialidad que el mundo necesita», dijo, al tiempo que resaltó la labor que vienen realizando los gobernadores del Norte Grande.

El mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, subrayó en su discurso la necesidad «del agua como política de Estado y como uso humano, para la industria y la minería», tras destacar la gira realizada junto a de Pedro por Israel, junto a otros 8 mandatarios, en abril de 2022.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó en su exposición a «modificar la materia organizacional de la República Argentina, porque sino va a ser muy difícil tener un crecimiento armónico». Y añadió: «las provincias del Norte hemos crecido mucho en este tiempo, a pesar de los mensajes negativistas. Los medios mal llamados nacionales tienen la capacidad de ampliar las noticias negativas; concentraron temas en la inflación y en el dólar».

Para finalizar, Alicia Kirchner sostuvo que «hay algo que los argentinos y las argentinas tenemos que rescatar y es la fuerza o energía social que tenemos cada uno de nosotros». Y añadió: «hablando de infraestructura, la infraestructura más importante es cómo nos paramos para transformar la realidad».

El Seminario de Infraestructura Regional “¿Qué Argentina queremos ser?”, que tiene lugar el 6 y 7 de junio en el CCK, es un espacio para pensar el modelo de país necesario para dar respuesta a las demandas presentes y, a la vez, potenciar las capacidades a largo plazo, fijando un horizonte de progreso para las próximas generaciones.

