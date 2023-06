El presidente de la Unidad Básica de Colonia Escalante se postula para la diputación nacional

Compartir esta noticia:

Daniel Rodríguez Colippi retiró la documentación para presentarse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del oficialismo pampeano.

El dirigente peronista confirmó a Plan B Noticias que retiró la documentación para cumplir con los requisitos exigidos por la Junta Electoral del PJ y dar la pelea por la candidatura a diputado nacional.

“Vengo militando desde el 2019 con Luciano, pero hay un grupo de compañeros que me vienen acompañando siempre, y ahora es el momento de poder participar de las elecciones, ya que va a ser más horizontal”, dijo.

“Siempre estuve a favor de que el candidato lo elija la gente”, resaltó.

Rodríguez Colipi contó que “quiero armar una lista, vamos a buscar que nos acompañe una compañera de pico, una de Acha, una de acá. Tenemos que presentar candidatos a Parlasur también”.

No descartó conversaciones con otros sectores, pero aclaró que “siempre que dije que iba a jugar, nunca me bajé. Tengo el objetivo y me siento en condiciones de presentarme, vengo militando hace muchos años, primero fui presidente de una asociación, disputé una comisión vecinal que empaté con La Cámpora y hace 8 años que soy el presidente de la Unidad Básica de Colonia Escalante”,

“En estos años, la UB de Colonia Escalante es la que más creció, ya que tiene a todos los barrios del sudeste, que en las últimas elecciones, es donde se ha hecho la diferencia”, analizó.

Respecto del resto de los integrantes de la lista aclaró que “la idea es que sean militantes de base y caras nuevas”.

La PASO es nacional y también se hace para presidente y vice, por lo que buscará sumarse a algún proyecto: “de los tres candidatos, en su momento lo apoyé a Scioli, yo jugué a fondo cuando muchos fueron para atrás. Massa se fue, ahora volvió. El candidato Wado de Pedro es bueno, pero no tengo lo definido”

Adelantó que “he conversado con el sector de Scioli, pero no hay nada definido. Siempre tuve afinidad con lo que ha hecho Néstor Kirchner”.

Criticó el dedo presidencial: “De Alberto Fernández esperábamos mucho más, y ahora otra vez lo va a digitar Cristina. Si eso pasa vamos a tener que salir a militar con alguien que por ahí no estás tan de acuerdo. De los tres, Scioli es el que más me gusta”, finalizó.

Además del presidente de la UB de Colonia Escalante, ya retiraron la documentación el diputado provincial Roberto Robledo del NEP, el intendente de La Cámpora, Saúl Echeveste, “los cayetanos” del Movimiento Evita y la CCC, el dirigente mercantil Rodrigo Genoni y el Frente Peronista Barrial.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios