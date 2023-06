Toay: la Municipalidad la quiere desalojar y tiene miedo que le quiten a sus hijos

Compartir esta noticia:

Una mujer ocupó el salón que la Municipalidad de Toay dispuso para el Cumelén y ahora la justicia le dio 60 días para que desaloje el espacio. No puede pagar un alquiler y teme que le den la tenencia de sus hijos a los padres, hoy ausentes.









Verónica Nuñez es madre de tres hijos, una nena de 1 año y otros dos varones de 6 y 8 años. Ocupó un espacio público porque no tiene donde vivir y ahora la justicia ordenó su desalojo, tras ser denunciada por la Municipalidad de Toay. Además, teme que Niñez le otorgue la tenencia de sus hijos a los padres, quienes asegura «no se hacen cargo de nada».

«Yo sé que usurpé el salón, pero no tengo otra opción, no tengo para alquilar y no me dan una solución», dijo a Plan B Noticias.

Ya fue notificada del desalojo por parte de la justicia, a raíz de una denuncia del intendente de Toay, Rodolfo Álvarez y Silvana Guardia, funcionaria del área de Acción Social.

“El martes tuve una audiencia donde se presentó Silvana Guardia de Acción Social, ella fue la que presentó la denuncia por el lugar que usurpé, y la justicia resolvió que en 60 días tengo que dejar”, contó Verónica.

A su vez, reveló que el intendente le rechazó un pedido de ayuda: “a Álvarez lo fui a ver, le mostré la orden de desalojo y me cerró la puerta en la cara, me dijo que no iba a hacer nada”.

La mujer relató que el salón que ocupó «no pertenece a la Municipalidad» ya que funciona en el espacio del Ferrocarril. Pero además manifestó estar «sorprendida» por las malas condiciones en las que está el edificio, a pesar de que dicen que es de la Municipalidad. «Cuando supieron que entré y me encerré, ahí recién apareció Álvarez y me dijo que me tenía que ir de ahí, que era de ellos. Pero el lugar se viene abajo, tampoco es que estoy en las mejores condiciones acá», expresó Verónica, quien además aseguró que antes de ocupar dicho espacio «había otras personas que también querían entrar».

Hoy para poder comunicarse lo hace «con un celular prestado» porque “la Municipalidad pidió el secuestro» del suyo y todavía no se lo restituyeron.

“Yo no tengo trabajo, no tengo ayuda de nadie, tengo tres hijos de 1, 6 y 8 años. Y los alquileres no bajan de 60 mil pesos, y con niños te piden más requisitos, algunos ni aceptan niños. La Municipalidad me ofreció a pagarme 10 mil pesos por tres meses, pero que hago yo con eso. No es que no quiera trabajar, pero con los nenes se me hace imposible”, manifestó.

Verónica contó que tanto el padre de la beba, como el de los dos niños, no se hacen cargo y teme que por no tener un techo propio se los quiten y se los den a los padres. «Ninguno se hace cargo de nada, no les importa y me amenazan con que me los van a sacar, y como en el desalojo interviene Niñez y no tengo un techo propio tengo miedo de que me los saquen y se los den a ellos, porque ellos tienen donde vivir”, relató.

Por otra parte, contó que también pidió una casa en IPAV a raíz de su situación de emergencia: “fui a hablar por alguna casa que estuviera libre, pero me dijeron que no hay viviendas disponibles. Yo voy a seguir reclamando para que me den una casa”, remarcó.

