9 de junio de 1956, cuando la derecha fusiló a peronistas y avisó a qué estaba dispuesta

El 9 de junio de 1956 una rebelión de militares leales a Juan Domingo Perón, se alzó para reclamar el poder para el líder destituido por la mal llamada “Revolución Libertadora”, en 1955.

El 9 de junio de 1956 la resistencia peronista llevo a cabo una acción política para lograr que el expresidente Juan Domingo Perón recuperara el poder que una dictadura le había quitado mediante un golpe militar. Liderada por el general Juan José Valle, fue reprimido a poco de iniciarse y terminó con el fusilamiento de los opositores a la dictadura.









La dictadura militar conducida por Pedro Eugenio Aramburu determinó el fusilamiento de Valle, los 15 militares que lo acompañaron, y el fusilamiento clandestino de los civiles que se sumaron a la acción, de los cuales murieron 5. Esos hechos permanecieron desconocidas hasta su descubrimiento al año siguiente por parte del periodista Rodolfo Walsh, quien publicó su investigación en la novela de no-ficción Operación Masacre.

Desde entonces, la mal llamada Revolución Libertadora fue conocida como Revolución Fusiladora.

Radio Nacional Santa Rosa

El 9 de junio de 1956, la emisora LRA 3 Radio Nacional de Santa Rosa fue bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea Argentina provenientes de la V° Brigada Aérea, de Villa Reynolds, San Luis, con el objetivo de interrumpir su transmisión.

Esa noche se difundieron, a través de sus equipos para todo el país, las proclamas de la llamada “Revolución del Valle”, comandada por el general Juan José Valle, cuyo objetivo era que el presidente derrocado, Juan Domingo Perón, volviera al poder.

La emisora había logrado transmitir el llamado a lo ancho y a lo largo del territorio argentino; incluso, se escuchó en Chile y Uruguay.

Aún hoy en instalaciones de la emisora -emplazada en la avenida Dr. Alfredo Palacios- quedan vestigios de aquel ataque.

Un texto de Jorge Ferrari

El historiador abordó el tema en el libro “9 de Junio de 1956”, donde recupera parte de la historia oscura de una de las dictaduras argentinas, encubierta detrás de la denominación de Revolución Libertadora. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a un hecho no muy conocido, como fue el bombardeo de Radio Nacional Santa Rosa.

“Es uno de los tantos hechos olvidados ocurridos en el marco de aquella dictadura terrible, tanto el bombardeo como los fusilamientos posteriores, como la masacre a la Plaza de Mayo del año anterior en 1955. En el caso de La Pampa es particular porque este es el único lugar de todo el país donde la Revolución del 9 de junio de 1966 triunfa y se constituye como gobierno, de hecho, hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando comienzan a caer las bombas sobre Santa Rosa y en especial sobre Radio Nacional”, detalló el historiador.

Su trabajo de recuperación estuvo relacionado con su tesis de maestría. Y tuvo la oportunidad de “entrevistar a personas de la época que están con vida. Además, pude acceder al expediente judicial que se elaboró en ese momento, un expediente de más de 10 cuerpos y 4 mil hojas”.

En cuanto, a los daños que se generó con los bombardeos de ese 9 de junio, Ferrari remarcó: “Los daños de los bombardeos fueron materiales personas que estaban en la radio lograron salir antes que las bombas impactarán, pero luego eso continuó con el tema de los fusilamientos, en La Pampa había orden de fusilar y no se fusiló acá en La Pampa a nadie”.

Frente a esta realidad, “el nombre de este proceso histórico es la Revolución Fusiladora, la dictadura había abolido la Constitución, pero esta no permitía la pena de muerte, no estaba permitida la pena de muerte ni en el código militar. Los decretos publicados de madrugada por Aramburu y Rojas, establecía pena capital para personas juzgadas por hechos antes de que entre en vigencia esa dictadura. En este país no se fusilaba personas desde el siglo XIX”, enfatizó Ferrari.

Sobre los líderes de esa revolución popular olvidada, Ferrari indicó: “en La Pampa el líder de la Revolución fue el capitán Filipo una persona muy joven de 30 años, llegó castigado a la provincia por haber permanecido fiel a Perón. Martínez fue el líder civil de la Revolución y Royd sindical. La particularidad de esta provincia fue que se plegó a la Revolución, la policía federal, el servicio penitenciario y centenares de civiles que se fueron armando”.

“Luego de eso, ocurrió lo mismo que en todo el país, los peronistas fueron perseguidos en su trabajo, los policías fueron exonerados, se enjuició a un centenar de personas. Esas personas hicieron con la vuelta de la democracia una asociación, que es la Asociación 9 de Junio, una fecha que siempre se conmemora. En la escuela esto no se estudia, aunque se aprobó hace poco un proyecto para que estos contenidos se enseñen en el colegio secundario, queda sujeto a cada educador”, lamentó el historiador.

Con información de Radio Nacional Santa Rosa

