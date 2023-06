El pampeano Valentín Gómez es de oro

Compartir esta noticia:

La selección argentina masculina de básquet sobre silla de ruedas, con el pampeano Valentín Gómez, se coronó campeona en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023 al vencer en la final a Brasil por 59-45.

Valentín, que es de General Pico y tiene 19 años, alcanzó el oro junto al equipo nacional luego de una gran actuación colectiva en el clásico ante los brasileños, que habían ganado en el partido de la fase regular pero que luego cayeron ante el poderío albiceleste. Los chicos argentinos celebraron el título al ritmo del hit mundialista “Muchachos”.

Por otra parte, el seleccionado femenino de básquet 3×3 en silla de ruedas, con la entrenadora santarroseña Romina Iglesias, consiguió la medalla plateada en los Parapanamericanos Juveniles luego de caer en la final por 7-6 frente a Brasil.

Campeón.

En el caso de Valentín, desde los seis años se mueve en silla de ruedas y a través del básquet inspira a otros chicos a hacer deporte y divertirse. Tiene una larga trayectoria en los seleccionados pampeanos y siempre llamó la atención su destreza con la bola naranja.

“Empecé a jugar a los 11, me gustó el básquet, empecé a practicar y me re enganchó. Igual lo más lindo es compartir con amigos, nos divertimos mucho. Cuando se armó el equipo de La Pampa empezamos a competir contra otras provincias. Está buenísimo”, decía Valentín en una entrevista de hace unos años, en medio de unos Juegos ParaEpade disputados en La Pampa.

Cuando tenía seis años, una venita que se reventó dentro de su cuerpo le afectó la médula y ya no pudo seguir caminando. La silla de ruedas se convirtió en su medio de movilidad y también en su motivo de fortaleza. “Un día me levanté y estaba como mareado, me caía. Me iban pasando muchas cosas en el día a día así que era evidente que algo no estaba bien. No podía mover mucho las piernas, me caía sentado, me dolía la planta del pie. La venita me manchó la médula así que mi cuerpo me obligó a usar la silla”, contó quien comenzó a jugar en Cultural Argentino y hoy tiene una medalla de oro colgada en el pecho.

Prensa Fepamba

