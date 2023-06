ATE evalúa hacer un paro en el sistema de Salud de La Pampa

Compartir esta noticia:

La Asociación de Trabajadores del Estado informó que las y los trabajadores de la ley 2871 definirán medidas gremiales en asamblea. No se descarta un paro provincial. Las acciones se impulsan desde la seccional General Acha.

Las y los agentes de la ley 2871, sancionada en el gobierno de Oscar Mario Jorge para blanquear a precarizados y monostributistas, evalúan hacer un paro en el sistema de salud provincial.









Desde ATE General Acha informaron que “los agentes 2871 de salud de reducción horaria de cinco horas comenzaron a cumplir ocho horas desde el 1 de octubre de 2022, bajo el decreto Nº 3904, donde están bajo el régimen de la ley 3477 aprobada el 22 de septiembre del 2022”.

“Desde que comenzaron a trabajar ocho horas, el personal de salud no puede cobrar riesgo hospitalario, adicional sanitario y no pueden realizar guardias en sus sectores de trabajo, desde el Ministerio de Salud y secretaria de trabajo no dan respuestas a dicho reclamo”, indicaron.

Proponen la sanción de “un Decreto reglamentario o la modificatoria de la ley 3477 o 2871” para que “tengan la igualdad y condiciones de la Ley 1279 para dichos cobros de adicionales”.

Por último, señalan que “llevamos 8 meses de reclamo y nadie da una solución, si no tenemos una respuesta urgente a este pedido, se decidirá en Asamblea que medidas se realizarán”.

