ATE pide que se investigue agresión a un delegado: “no se puede sentar este precedente en la administración pública”

Desde el gremio estatal criticaron al decisión del fiscal Cazenave de no investigar el hecho. “No queremos un resarcimiento económico, sí que se investigue el hecho”, resaltó Roxana Rechimont.

La secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, informó en conferencia de prensa el estado de la causa judicial donde fuera amenazado el delegado Lautaro Ardura, del Hospital Lucio Molas, en el sector de esterilización.

Rechimont repasó la movilización previa en defensa del delegado, ante la falta de avances en la investigación judicial y recordó que el fiscal pidió más pruebas al respecto, para no archivar la causa. “Esto fue lo que ocurrió. Llevamos más pruebas, de que esto no era un hecho aislado, que había sucedido ese día, y que había antecedentes anteriores, del maltrato y la violencia que se sufría en el Servicio, sin intervención de las jefas de ese Servicio”.

“Esta situación llevó a que el fiscal claramente no investigara y vuelve otra vez a dar archivo de la causa y nos recomienda que apelemos al Fiscal General o que vayamos por una vía de resarcimiento económico”, dijo Rechimont.

“Nosotros desde el primer momento buscamos una investigación y justicia, para que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más y no se fije un precedente en los ambientes laborales y no un resarcimiento económico”, criticó. “El archivo de Cazenave fue el 31 de mayo y ante la recomendación de estas dos opciones, nosotros con los representantes letrados, apelamos al Fiscal General”, agregó.

“Esa presentación la hicimos el 6 de junio y seguimos con la misma premisa, que este hecho se investigue como corresponde. El fiscal Cazenave no investigó absolutamente nada: no solo lo que le presentamos por escrito y no solo no hizo careo entre los testigos y da el beneficio de la duda, porque las declaraciones son antagónicas entre ambos. En realidad, la única situación antagónica que hay en la investigación, es de Correa, que tergiversa la declaración, hace una ampliación de la misma declaración que hace al principio y tergiversa esa declaración. Y además, no tomó en cuenta ninguna de las pruebas que presentamos”, dijo Rechimont.

“No se investigó , no pidió investigación de la policía, para que se haga una requisa sobre el cuchillo, sobre el lugar de trabajo y no hizo careos entre los presentes, pero se agarra de declaraciones de trabajadoras que no estuvieron en el lugar. Solamente una trabajadora presenció la discusión y el resto de las trabajadoras, que no estuvieron en el hecho, las toma como declaración, sin contar con que, al no haber cámaras en los pasillos del hospital Lucio Molas, hace que se tenga que investigar las declaraciones de los testigos”, afirmó Rechimont.

“Volvemos a repetir: los testigos del hecho, fueron tres. Cuatro, si se suma a Correa y cinco, a Nahuel. De ellos, Correa, dice que hubo una discusión y la otra compañera que estuvo en el momento, dijo que hubo una discusión y se retira y luego los otros dos testigos in situ, dicen lo mismo, desde el momento en que toma la declaración la policía y hasta que llegan a la fiscalía”.

“Posteriormente a eso, lo escriben. Nosotros volvemos a insistir al Fiscal General que investigue, lo que buscamos es justicia. No buscamos un resarcimiento económico, ni otra cuestión que no tenga que ver con la no investigación de hechos de violencia en los lugares de trabajo”, agregó.

“Ahora, incorporamos todo al Fiscal General, desde el momento en que se suscitó el primer momento, que fue desde la no convocatoria a la presentación de lo que sucedía entre lo que reclamaban los compañeros, hasta el momento del hecho y posteriormente a eso. Hay una línea de denuncias, reuniones, exposiciones, en donde no solo interviene la Jefa del Servicio, los trabajadores y trabajadoras y el sindicato, sino que también en esa reunión estuvieron involucrados los jefes superiores del servicio, el director del Hospital y el abogado. Todos estaban en conocimiento de la situación de violencia y maltrato, dentro del servicio”, agregó.

Consultada sobre qué sucedió con el agresor, Rechimont dijo que “lo pasaron al servicio de Seguridad del Favaloro y Nahuel está esperando que lo incorporen a su Servicio, porque fue apartado por la denuncia que había hecho, posteriormente la Jefa, por una denuncia por violencia de género, contra él, porque se desestima, ya que ninguno de los dos estuvieron en el hecho, para poderla contrastar”.

“El Fiscal no investigó porque las declaraciones son antagónicas. Pero sería importante tomar las declaraciones de cada uno de los testigos. Y si había dudas, haber llamado a los testigos nuevamente o haber pedido pericias policiales. No se hizo absolutamente nada y dijo que ‘la versión de uno y del otro son antagónicas’ y que él no puede resolver sobre esa situación, pero le da el beneficio de la duda”, reiteró Rechimont.

“O sea: que yo manipule un cuchillo contra otro compañero y no pasa absolutamente nada, queda archivada la causa, no le da la inocencia y dice que tiene la duda, es evidente que no ha leído absolutamente nada de las dos fojas que se le presentaron, no solo de los abogados, sino de las partes que intervinieron. Todos fueron a declarar, hasta el Director del Hospital”, agregó Rechimont.

La secretaria general de ATE afirmó que están a la espera de conocer quién tomó la causa ahora. “Cuando lo sepamos, vamos a solicitar una reunión. Nosotros no hemos salido a contestar sobre esta situación grave y esto no puede fijar un precedente en la administración pública. Es triste el papel que hace el fiscal Cazenave, porque no investigó nada. Puede haberle dado el beneficio de la duda investigando, pero no leyó nada de lo que se le presentó.”

“Nosotros ampliamos la declaración y presentamos pruebas. Del otro lado, se han presentado dichos públicos y en las declaraciones de la fiscalía. No vamos a salir a responder ningún tipo de declaración, porque no es el ámbito, para no tergiversar los hechos. Las declaraciones y las pruebas las presentamos en la justicia, que es donde corresponde”, dijo Rechimont. “Luego, que la búsqueda de la justicia y el Poder Judicial actúe a favor de trabajadores y trabajadoras que sufren violencia en los ámbitos laborales, es un rol que no está cumpliendo el fiscal y que esperamos que el Fiscal , investigue en profundidad, como corresponde y diga por qué se archiva una causa. Esto no lo podemos dejar pasar”, cerró Rechimont.

Cabe recordar que el hecho fue denunciado en enero de este año, cuando la Agrupación Corriente de Estatales René Salamanca repudió y exigieron “justicia por el intento de asesinato” sufrido por el delegado del Servicio de Esterilización, del Hospital Lucio Molas, Lautaro Nahuel Ardura, al que definieron como un «compañero originario».

«Este delegado, en conjunto con los demás compañeros de la repartición habían iniciado un camino de reivindicación de derechos para las y los compañeros del sector, camino que en su transcurso fue propinándole al compañero y a los afiliados al sindicato, diferentes situaciones de violencia advertidas por ATE, y denunciadas administrativamente. También, lo hizo verbalmente el compañero delegado con las jefas del sector y de departamento respectivamente, quienes no accionaron para salvaguardar la salud y seguridad de las y los trabajadores».

Fue cuando «un trabajador del mencionado sector, que consta en la denuncia policial, que se oponía a todo tipo de acción gremial, y que ya había mostrado hostilidad y amenazado a nuestro compañero, intentó agredirlo premeditadamente, con un arma blanca, gritando su intención de matarlo, dentro del sector en presencia de tres compañeros y compañeras. Afortunadamente el compañero, que fue tomado de sorpresa, alcanzó a desviar con su brazo las cuchilladas al cuello, evitando una tragedia»

