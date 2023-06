Elecciones: “Lo urgente es lo más importante”

Compartir esta noticia:

El periodista Javier Urban envió una nota a Plan B Noticias para referirse al momento de definiciones de candidaturas para la elección de legisladores nacionales: “advirtiendo la presión que un sector significativo del peronismo ejerce sobre el gobernador para que su reclamo de candidatura única para las presidenciales, sea la que imponga para los candidatos a diputados. En JxC, Pato Bullrich altera la calma que reinaba. Pero el interés de la gente pasa por otros lados”.

Textualmente Urban manifiesta lo siguiente:

LO URGENTE ES LO MÁS IMPORTANTE

Más allá de que estemos a apenas 10 días del cierre de presentación de pre candidatos para las elecciones nacionales de este año, donde elegiremos al nuevo presidente y en cada provincia a los legisladores nacionales que ocuparán las bancas que se pondrán en juego, que es de lo que venimos hablando recurrentemente, como lo hacen todos los medios del país que se proponen tener una mirada crítica sobre algo tan definitivo como naturalmente estas elecciones suponen, es cierto que para la inmensa mayoría de la gente, lo inmediatamente angustiante no es ni de cerca la definición de quienes serán los nombres que se plasmarán en las boletas electorales.

Es tan certero como obvio, por más que pareciera ser que a la política no le interesa, que la sensación es que política se habla para adentro y a la inmensa mayoría de la gente no le interesa nada de nada, eso que se habla la política.

Esa es una realidad a asumir y por eso, al expandir la mirada sobre lo que urge en la cotidianeidad de nuestra gente, esta semana no podemos ignorar lo que desde hace muchos años los gobiernos provincial y municipal han ignorado y es la calidad de vida de los y las vecinos/as del barrio Río Atuel de Santa Rosa.

Más allá de la intervención, una década atrás, del por entonces ministro de seguridad Juan Carlos Tierno que, para facilitarles a sus policías poder dar caza de los pibes que se escabullían en los pasillos de ese barrio después de haber cometido algún delito, derribó las columnas que le daban estructura a esos pasajes, el Estado poco y nada hizo en esas tiras de departamentos construidos durante la dictadura militar, más de 40 años atrás.

La publicación de testimonios elocuentes (“Tengo miedo de sentarme en el inodoro o de estar bañándome y que se me caiga el techo, morir aplastada. No tengo calidad de vida. La humedad es insalubre”. “Otro gran miedo de todos los días es la corriente, porque si hay tanta humedad cualquier cosas que utilices, como un secador de pelo, puedo provocar una tragedia. Yo tengo mellizos de 15 años que viven conmigo y no podemos estar más así”. “Este problema lo tenemos la gran mayoría, casi todo el barrio. Todas las semanas aparecen más departamentos irrecuperables. Y nadie hace nada, están esperando a que ocurra algo verdaderamente grave”) le dejaron la pelota picando a los diputados macri-radicales para reclamar la intervención del IPAV y el Gobierno Provincial en el populoso barrio santarroseño.

Es insólito que sean legisladores raramente vistos por el barrio, los que adviertan que en el Atuel hay un gran deterioro interno, producto de la acumulación de situaciones no resueltas y carencia de ayudas estatales, pudiéndose observar con claridad las consecuencias de intervenciones coyunturales y otras mal resueltas, tales como un pésimo sistema para los líquidos que escurren superficialmente, dado que, si bien el barrio fue entregado con el asfaltado perimetral de sus calles, no existen pluviales para recolectar el agua de lluvia. Es insólito que a lo largo de los años, una barriada tan identificada con el peronismo no haya sido escuchada y ahora su esperanza pase por el sacudón que en gobierno provoque la demanda macri radical de una inmediata intervención del Estado Provincial, articulando todas las herramientas a su disposición, para brindar una urgente solución a las necesidades de uno de los barrios que alberga una enorme cantidad de vecinas y vecinos.

Los derrumbes, desechos y aguas servidas que se filtran en el interior de los departamentos y el estado deplorable de los espacios públicos del barrio, no garantiza en lo más mínimo ese derecho tan elemental que es el de la vivienda. Uno de los tantos que cinceló la impronta del peronismo, la de aquella ética perseguida por el primer gobierno de Perón, que colocó al acceso a la vivienda como uno de los pilares de la Justicia Social.

Cuando tomamos lo que percibimos de la gente, de que la coyuntura política electoral no es su prioridad, nos referimos a situaciones como ésta, donde los vecinos del barrio Río Atuel esperan con muchísima más ansiedad, y sobre todo necesidad, planificación y concreción de soluciones para esos problemas estructurales que les impiden vivir dignamente, antes que la definición de candidatos.

No cabe más lugar para la espera. Urge ver qué se puede hacer con/en el Atuel, la situación roza lo desastroza en muchos casos que se muestran como irrecuperables, al punto que Camuzzi, la empresa distribuidora de gas, se negó a realizar una conexión en una de las paredes de la tira 7, donde se encuentran las baterías de los medidores, porque está en peligro de derrumbe inminente y de venirse abajo, hay una pared eléctrica, y la mezcla de electricidad con gas es naturalmente demasiado peligrosa.

La precaria situación del Atuel decididamente es equivalente a la del barrio Almafuerte, que fue construido en un sector inundable, invivible. El gobierno provincial tomó nota de esa enorme deficiencia, de esa fragilidad, y, asumiendo que la gente no podía seguir viviendo en esas condiciones, no miró para otro lado, se hizo cargo.

El IPAV ya está construyendo viviendas en las que serán relocalizadas las familias del barrio Almafuerte de Santa Rosa, después de haber acordado con ellas que la Municipalidad de Santa Rosa demoliera las viviendas de ese barrio y la factibilidad de recupero de los materiales; un plan de paliativos durante la ejecución del Protocolo de Relocalización Consensuado y el proceso de regularización de dominio. Prestarle atención, ocuparse, del barrio Atuel será una señal de que más allá de la necesidad de definir candidatos, el gobierno, gobierna.

La comandante, preocupa

Y a poco más de una semana del cierre de listas para las elecciones nacionales, que demanda la definición de los nombres que competirán en las PASO para definir candidatos, tanto peronistas como opositores atraviesan un galimatías que, por momentos, pareciera estar presagiando grandes tormentas.

Como decíamos la semana pasada, la oposición parecía venir desplazándose en aguas calmas y presumía un trámite la consagración de Martín Berhongaray como candidato a diputado nacional. Pero naturalmente esa calma no podía perdurar por mucho tiempo, cuando el frente de derecha, a nivel nacional, expone tan virulentamente los serios problemas que tiene para articular su presentación electoral, como lo vimos en los últimos días.

Y es por eso que los radicales que descubrieron a Berhongaray, en las últimas elecciones, como la gran esperanza blanca a preservar para el futuro mediato, se apuran por confirmarlo como candidato único y los intendentes de ese partido no hicieron más que hablar de eso que dicen que no hablaron, de su postulación, en la reunión que tuvieron los jefes comunales opositores, electos como tales, en Victorica.

Esa verborragia de los intendentes radicales pretendiendo imponer la re elección del hijo del histórico Pacheco, se diferencia rotundamente del «silenzio stampa» de cuanto dirigente del PRO sea convidado a hablar del tema. Ocurre que la comandante Pato, Bullrich, ha tomado contacto con los del partido de Macri en la provincia y, con las encuestas no muy alentadoras que han trascendido en cuanto a sus chances de vencer a Rodríguez Larreta para ser candidata a presidenta, quiere a un candidato suyo (¿Martín Ardohain? ¿Martín Matzkin? ¿Chiquillito, el de Castex?) sí o sí dando las PASO en La Pampa. ¿Y si esas encuestas que blande Larreta, que en la semana quedó demostrado que todo lo que anda dando vueltas con su nombre en los medios es porque él lo compra, no respondieran a la realidad y de verdad la Bullrich se viene con todo? Ahí sí que ir colgado de la Pato garparía. Se entiende que la calma de los radicales se haya relativizado.

Enfrente, que el sector más poderoso del peronismo definiera no presentar candidato, habilitó rápidamente a otros sectores a perfilar a los suyos y recolectar avales para ser parte de las PASO que, todavía, solo parecerían inevitables. Con la pretensión de llegar al Congreso, el camporista Saúl Echeveste decididamente será parte de la carrera. Los que parecen animarse a poner a uno de los suyos en cancha son los del Frente Peronista Barrial, que se encargaron en aclarar que ellos nada tienen que ver con Fabio Tapera Avendaño, el diputado provincial. Si ese Frente jugara lo hará con el “Mono” Damián Busto como candidato. Tapera sería candidato del movimiento Evita y otras agrupaciones sociales. Tanto unos como otros, podrían morderle una no muy significativa porción del electorado al joven Echeveste, que será el hombre fuerte de Wado de Pedro, si termina siendo el precandidato kirchnerista.

Del mismo modo Rodrigo Genoni le disputaría parte del electorado a Roberto Robledo, ya que ambos son sindicalistas, claro que con la diferencia de que mientras el de comercio intentará mostrar sus primeras cartas en estas lides, el de la UOCRA jugará todo a ganador.

Esa decisión de quien es diputado provincial hasta el 10 de diciembre, es la que lo llevó a ser el primero en cuestionar la propuesta de horizontalidad para resolver candidatos que promovió el gobernador Ziliotto, “eso no existe” dijo el titular del NEP, que no es el único que rechazó esa postura. Por lo bajo, en off según la jerga comunicacional, otros referentes convergen con la postura de Robledo y no entienden cómo el Partido Peronista no va a tener un candidato que represente el consenso, la unidad. Y, así como en su momento le cuestionaran que adelantara las elecciones y eludiera la responsabilidad de traccionar los votos pampeanos en la elección presidencial, ahora le señalan al gobernador la contradicción de que, en La Pampa dice que la mayor participación va a permitir dar respuesta a los compañeros que han pedido la posibilidad de participar y cuando se reúne con el resto de los gobernadores, firma un acta reclamando un candidato de unidad para el peronismo y, con ellos, está dispuesto a exigírselo al presidente en una reunión que le reclaman. Estos dirigentes creen que representan a un sector todavía importante y tradicional del peronismo que debería tener su candidato, pero esperan por una resolución ortodoxa, en la que nadie esté impedido de participar, pero donde el peronismo tenga su candidato oficial, como partido verticalista que siempre fue.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios