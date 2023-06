Massa presentó un régimen automotriz para desarrollar una plataforma exportadora regional

Compartir esta noticia:

El programa busca desarrollar modelos regionales que proyecten aumentar el componente local y fomentar las exportaciones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha este lunes el nuevo Régimen de Impulso a la Producción de Vehículos para la Región, en un acto realizado en la planta de Toyota, en el partido bonaerense de Zárate, donde la firma automotriz anunció una inversión de US$50 millones para comenzar a producir un nuevo vehículo comercial para el mercado local y sudamericano.

El régimen promocional tiene el objetivo desarrollar en Argentina plataformas de producción de modelos regionales que proyecten aumentar el componente local y fomentar las exportaciones.

En ese marco se inscribe el anuncio de producción del vehículo comercial Hiace, que hasta hoy se produce solamente en la filial central de la marca en Japón.

El acto se realizó en la planta de Toyota con la presencia del secretario de Industria, Ignacio De Mendiguren; el secretario general Smata, Ricardo Pignanelli; el CEO de Toyota Latinoamérica, Masahiro Inoue; y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

Allí, Massa afirmó que el nuevo Régimen de Impulso a la Producción de Vehículos que impulsa el Gobierno nacional permitirá consolidar el camino iniciado en los últimos años de «transformar a la Argentina en una plataforma de exportación regional del sector automotriz y autopartista».

«El régimen -explicó el ministro- le da desde lo jurídico y lo impositivo, la disponibilidad de divisas y sobre todo la construcción de una cadena de valor, la oportunidad al sector automotriz de consolidarse en el país, pero también para regionalizarse y transformar a la Argentina en proveedor y vendedor, de autos, camionetas, camiones y maquinaria agrícola hacia la región y al mundo»

Massa también valoró el trabajo entre «Estado, sindicatos y terminales» para generar «un modelo que permite defender cada puesto de trabajo pero también la productividad de las empresas» mediante la idea de «construir un modelo de valor agregado argentino con la articulación de una plataforma en un proceso de producción».

«El desafío más importante es ir agregando valor para sostener los beneficios, agregar componente nacional y trabajo nacional, y a la vez ir incrementando las exportaciones», explicó el ministro al destacar que en este año «en que cada dólar vale el doble por el daño que hizo la sequía histórica, genera orgullo el incremental que mes a mes muestra el sector automotriz».

La marca japonesa anunció que invertirá US$50 millones para la construcción de una nueva planta industrial en la que producirá el vehículo comercial Hiace, en dos versiones, una de carga cerrada y otra de pasajeros.

La obra consistirá en una nave industrial de 8.000 metros cuadrados lindera a las actuales líneas de producción de Toyota, en el partido de Zárate, lo que demandará la creación de 200 nuevos puestos de trabajo.

Esta iniciativa va a permitir a la automotriz japonesa producir por primera vez en 23 años, un nuevo modelo de automóvil en el país.

Repercusiones: SMATA

El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, destacó la necesidad de «trabajar entre todos» para que las empresas produzcan en el país y «generen empleo para los desocupados», en el marco de la presentación del Régimen de Impulso a la Producción de Vehículos para la Región.

«Tenemos que trabajar entre todos para que las empresas sigan radicas en el país porque tenemos muchos desocupados. Piensen que cada trabajador que entra a Toyota multiplica x10 las autopartes», expresó el sindicalista durante un acto realizado esta tarde en la planta industrial de Toyota, en el partido bonaerense de Zárate.

El referente de Smata recordó sus comienzos en la industria automotriz y le dedico unas palabras al ministro de Economía, Sergio Massa.

«Conocí la fábrica Toyota cuando tenia 500 personas y hacíamos 40 mil unidades, la vi crecer más que a mi propia familia. Por este motivo, agradezco al señor ministro Sergio Massa por la mochila que esta cargando en estos momentos que no es sencilla, pero Sergio, cada adoquín que sacas es el de haber cumplido», sostuvo Pignanelli.

En otro tramo de su discurso, Pignanelli se conmovió al recordar la importancia del trabajo y agradeció a los empleados de la fabrica y al Estado, «que hicieron posible este anuncio», que implica una inversión de US$ 50 millones para producir un nuevo vehículo comercial aprovechando los beneficios del nuevo régimen.

«El agradecimiento más grande se lo voy a dar a mis trabajadores porque a veces es difícil cuando uno está sin laburo, como es difícil crecer rápidamente, agradezco también a la Comisión Interna y por supuesto a la fabrica que aposto a este proyecto junto al Estado que nos acompaño y brindo todo su apoyo», enfatizó.

Durante el acto acompañaron al ministro, José Ignacio Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo; el intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro; el CEO de Toyota Latinoamérica, Masahiro Inoue; y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

Primeras unidades del modelo Hiace de Toyota comenzarán a exportarse en segundo semestre de 2024

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, afirmó este lunes que en enero de 2024 comenzará la producción para el mercado local del nuevo vehículo comercial que la marca anunció que comenzará a producir en el país, y añadió que en el segundo semestre del próximo año comenzará a exportar a Brasil y a otros mercados de la región.

Esta tarde, la marca japonesa anunció en un acto que encabezó el ministro de Economía Sergio Massa, que invertirá US millones para la construcción de una nueva planta industrial en la que producirá dos versiones del modelo Hiace, una de carga cerrada y otra para pasajeros.

El régimen habilita la importación de vehículos incompletos para promover el desarrollo de plataformas de producción de nuevos modelos en el país, para lo cual otorga beneficios arancelarios.

La nueva planta contará con una nave industrial de 8.000 metros cuadrados que estará ubicada de manera lindera a donde en la actualidad se encuentran las líneas de producción de Toyota, en el partido de Zárate.

Esta iniciativa contempla la creación de 200 nuevos puestos de trabajo y será el primer nuevo modelo que va producir la automotriz en el país en los últimos 23 años.

«Anunciamos la producción local del Hiace, el tercer modelo que Toyota fabricará en el país después de Hilux y SW4, lo que nos dará la posibilidad de complementar la línea de vehículos comerciales para el mercado doméstico y el de exportación, fortaleciendo un negocio regional generado a lo largo de estos años», dijo Salinas en diálogo con Télam.

Este proyecto, precisó, «está fuertemente apalancado en la operación de la actual Hilux y busca seguir el mismo camino de incremento gradual de producción y exportaciones, ya que Toyota tiene proveedores desarrollados en el país que van a suministrar componentes para ir creciendo en el desarrollo de contenido local».

La producción inicial prevista de este vehículo, que actualmente se importa de Japón, será de 4.000 unidades para el primer año completo a partir de mediados de 2024, con una segunda etapa de 10.000 unidades orientadas a satisfacer la demanda de Argentina y Brasil, y otros 23 destinos de exportación actuales de la Hilux.

Salinas precisó que el proyecto prevé un esquema de comercialización que oriente el 30% de la producción al mercado doméstico y el 70% restante para la exportación.

«El proyecto -resaltó el directivo- está en línea con el nuevo Régimen de Impulso a la Producción de Vehículos para la Región, con el objetivo de desarrollar en Argentina plataformas de producción de nuevos modelos», presentado por el Gobierno nacional.

En ese sentido, el nuevo Hiace «cumplirá con los requisitos de un desarrollo gradual incremental de contenido local y de exportaciones que permitirá en los primeros dos años tenga un equilibrio en la balanza comercial del modelo», dijo Salinas.

Para ello se prevé que la nueva planta estará exportando las primeras unidades a Brasil a comienzos del segundo semestre de 2024, con un contenido de autopartes nacionales de entre el 10% y el 20% inicial.

«Gran parte de la estructura de Toyota va a ser soporte a la producción de nuevo modelo, ya que contará con el mismo motor naftero 2.8 que equipa a la pick up Hilux y los ejes traseros», precisó Salinas.

De los US$ 50 millones de inversión anunciados este lunes por Toyota, US$ 30 millones se destinarán de manera directa a la construcción de la nueva planta y los US$ 20 millones restantes en en equipamiento y maquinaria.

Este nuevo modelo aún no tiene precio comercial para la Argentina pero buscará atender la demanda creciente de vehículos para la logística y el uso comercial de furgones cerrados para el trabajo comercial o la industria en ciudades, mientras que la versión de pasajeros se podrá ajustar a los requerimientos del turismo o el traslado de personas a nivel corporativo.

El nuevo régimen impulsa mayor integración de autopartes locales y potenciar exportaciones

El Nuevo Régimen de Impulso a la Producción de Vehículos para la Región que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, ofrece beneficios fiscales a aquellas terminales automotrices que generen proyectos de explotación de nuevos modelos con metas crecientes de integración de piezas nacionales y de exportaciones a mercados regionales.

El programa -que promueve el desarrollo de plataformas de producción- contempla beneficios arancelarios para aquellas empresas que realicen inversiones tendientes a producir nuevos modelos en el país.

La cartera de Economía explicó que el objetivo central de esta medida es fomentar el desarrollo de segmentos del mercado automotor que hoy cuentan con escalas productivas reducidas y bajo contenido local.

Específicamente, el nuevo régimen habilita la reducción en los Derechos de Importación Extrazona para vehículos desarmados e incompletos (IKD).

Para acceder y mantenerse dentro del régimen, las terminales automotrices en el país deberán establecer metas anuales de incremento de contenido local, aumento de las exportaciones y sustentabilidad en la balanza comercial.

En términos generales, el régimen apuesta a seguir impulsando a un sector que se destaca como uno de los motores del crecimiento de la industria nacional, que hoy se ubica 16,4% por encima de la prepandemia.

Según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en mayo de este año la producción nacional de vehículos creció 14,8% interanual, lo que representó el mayor volumen en 10 años para ese mes.

En tanto, el acumulado a mayo aumentó 24% respecto al mismo periodo de 2022, y fue el mejor inicio desde 2014.

En relación con las exportaciones, el sector exportó 30.279 unidades de vehículos en mayo, 13,1% más que un año atrás.

Asimismo, en los primeros cinco meses se exportaron 128.753 unidades y crecieron 19% respecto a enero-mayo de 2022, presentando el mayor volumen de exportación desde enero-mayo de 2014.

