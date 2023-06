Se desarrolla el Encuentro Regional de Destinos Emergentes: “dormir la siesta es un valor y el turismo no debe cambiarlo”

Compartir esta noticia:

Se busca impulsar destinos más allá de los activos naturales, como la realización de eventos y ofertas turísticas relacionadas con la salud o la tranquilidad.

Este martes 13, en el hotel Mercure, se desarrolla un Encuentro Regional de Destinos Emergentes, con la presencia de funcionarios nacionales del Ministerio de Turismo, de la Dirección Nacional de Fiestas Argentinas y referentes de distintas localidades pampeanas, entre otros.

En diálogo con Plan B, Sergio Castro, Sergio Castro, Director Nacional de Planificación y Desarrollo, destacó la relevancia de estos encuentros para generar nuevos destinos en el país, que permiten la generación y consolidación de puestos de trabajo y la puesta en valor de diferentes lugares del territorio pampeano, sobre todo haciendo hincapié en destinos que no pierdan sus identidades culturales.

En este marco, Castro sostuvo que más allá de los activos naturales, como la Reserva del Parque Luro, se pueden impulsar otros destinos que pueden tener que ver, por ejemplo, con la salud o la tranquilidad. Son muchas modalidades para que muchos sitios de Argentina empiecen y quieran ser tomados en cuenta.

“El turismo demostró luego de la pandemia, cuál fue su real valía. Muchas localidades vieron que cuando se paró el turismo, no solo dejaron de venir turistas, sino que se paró la economía del lugar y esto nos permitió ver cómo se puede hacer sostenible el desarrollo de estos destinos, para que no pierdan sus identidades culturales. Esto de dormir la siesta, dejar la bicicleta en la puerta de la casa, el turismo no tiene que cambiar eso, debe transformarlo en un valor. Es esto lo que trabajamos en este tipo de encuentros”, dijo.

“Este es el tercero de un ciclo de encuentros regionales, que están destinados a lo que tiene que ver con el desarrollo de destinos emergentes y esto nos implica estar en Santa Rosa, en La Pampa y la Patagonia, donde tenemos una representación de diez municipios, por provincias patagónicas”, dijo.

“Haremos dos jornadas intensas de trabajo que tienen que ver con la planificación y cómo desarrollar los destinos emergentes, que son las reservas de valor que tiene Argentina, de cara al futuro turístico y el desarrollo del turismo como una herramienta de promoción social”, agregó.

“Además, vamos a estar trabajando en todo lo que tiene que ver con indicadores que mejoren la gestión del turismo, en función de mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, de cómo se desarrolla el turismo y trabajar también lo que tiene que ver la manera en que planificamos, cómo involucramos a los distintos actores sociales, en la planificación de destino y pasar de ser un lugar donde viene el turismo, a ser un lugar de diseño de políticas públicas, para mejora de la calidad de vida, cosas que son importantes para trabajar desde cada municipio y territorio, para que las comunidades y los actores locales, la cultura, la producción alimentaria local, tome valor de turismo y le dé valor agregado al turismo”, resaltó Castro.

En referencia a los destinos emergentes, Castro señaló que Argentina tiene un desarrollo turístico muy importante. “Necesitamos que cada vez más destinos se den a conocer y se propongan, que con el turismo interno se conozcan más lugares de Argentina, lo que nos va a permitir ampliar la oferta del portfolio exportador de Argentina”.

“Los destinos emergentes son aquellos que empiezan a trabajar en las distintas modalidades del turismo, no solo con activos naturales, como la Reserva del Parque Luro, sino también destinos de eventos, donde se trabajan otras modalidades, destinos que pueden tener que ver, por ejemplo, con la salud o la tranquilidad. Son muchas modalidades para que muchos lugares de Argentina empiecen y quieran ser tomados en cuenta. Estos encuentros lo que hacen es darle herramientas a todas las comunidades que quieran desarrollar este camino, para ser en un trayecto de ser destinos sostenibles en el tiempo, que mejoren la calidad de vida de las personas”, dijo.

Castro señaló que el turismo es uno de los cuatro generadores de divisas en Argentina. “Hace varios trimestres que venimos liderando la generación de empleo, con una gran acción de Matías Lammens, con un apoyo muy fuerte del Ministro de Economía, la Secretaría de Energía y Agricultura, todo un entramado consolidado, donde es una de las herramientas de mayor recuperación de la Argentina y acabamos de terminar un superávit de balanza comercial turística, con más turistas extranjeros que vinieron a la Argentina, de los que salieron, algo que no es muy habitual”.

La importancia del Previaje

Sergio Castro destacó la política pública implementada por el gobierno de Alberto Fermnández. “Fue una herramienta que le dio visibilidad a un sector que estaba parado y sin ventas y luego se consolidó una oferta. En esta última edición se acotó a un momento para darle una continuidad a este impulso y que se transforme en fuentes de trabajo, de temporarias a continuas, bajando los picos de empleabilidad y demanda, para que sea una curva más suave, entre alta y baja temporada, que significa generación de empleos estables y un movimiento continuo del turismo en todo el país”.

“Por otra parte, si uno analiza todos los apoyos que tiene el sector, con créditos a tasa subsidiada, aportes no reembolsables para inversión de desarrollo en oferta instalada, como el enoturismo. Acá la bodega ‘Quietud’, fue una de las que envió su propuesta para ser acreedora a esto y está en evaluación. Se trata de otorgar un aporte económico para mejorar la capacidad instalada de la bodega, para recibir turistas”, agregó.

Consultado sobre si el sector privado viene acompañando, luego de la pandemia, Castro recordó que el turismo es un ámbito donde el sector público y privado, confluyen. “Es algo que necesita Argentina, una mesa de diálogo, poner lo importante por delante de cualquier cuestión y el turismo, es una constancia en esto. Tanto las centrales obreras y el sector empresario, como el sector público de la gestión turística, está claro que necesitamos generar políticas en conjunto”.

Por último, consultado sobre si el Previaje debe continuar, Castro dijo que “fue una promoción estratégica para el consumo. Se irá viendo. No hay que enamorarse de la jugada, ser estratégico en esto de impulsar la demanda cuando debe ser impulsada”.

