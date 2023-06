El MoFePa denuncia proscripción de la justicia

Compartir esta noticia:

Desde el Movimiento federalista Pampeano informaron que no podrán participar en las próximas elecciones con candidatos propios ni en alianza por la decisión de la Justicia Electoral Federal. Consideran esta resolución “lisa y llanamente una proscripción”.

El MoFePa comunicó que cometieron un error al presentar la integración del Tribunal de Ética y Disciplina partidaria (TED) porque no se cumplía la paridad, pero que lo subsanaron, a pesar de eso la justicia resolvió no habilitar al MoFePa.

“Atento a un error formal en el orden que fue presentada a la Justicia Electoral Federal, sobre la integración del Tribunal de Ética y Disciplina partidaria (TED) Titulares (hombre, mujer, hombre). Suplentes (mujer, mujer), no respetándose la paridad de uno y uno. Y que dicha cuestión fue resuelta por nota diciendo que el T.E.D se integró nuevamente con el orden estipulado por la ley de paridad de la siguiente manera con las mismas personas, combinando su ubicación y cumpliendo la ley. Titulares (mujer, hombre, mujer), Suplentes (hombre, mujer). Pero, el acta de Asamblea que avalaba esa formación no fue presentada a la Secretaria Electoral a su debido tiempo. Por ello la justicia resuelve cumplido los plazos procesales la caducidad política partidaria, no habilitando al Movimiento Federalista Pampeano a participar en las próximas elecciones con candidatos propios ni en alianzas”, detallan en un comunicado.

“Presentados en Queja a la Cámara Electoral Federal no se revirtió este fallo, con fecha 8 de junio del corriente año. Consideramos esta resolución lisa y llanamente una proscripción al MoFePa, por que aplica una norma que tanto daño le causa a un partido que termina de participar en las elecciones provinciales, tiene todas autoridades y afiliados en regla, pero se confundió en armar su «Tribunal de Ética y Disciplina». No teniéndose en consideración el artículo 38 de la Constitución Nacional que dice: «Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías la competencia para la postulación de candidatos a cargo público electivos, el acceso a la información pública y difusión de su ideas…»

Indicaron que “oportunamente se resolverá a que formula presidencial y de diputados nacionales se dará su apoyo partidario y si se integrará alguna alianza o partido como extra partidario”.

