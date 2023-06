Familias del asentamiento Micaela García reclaman “un techo digno” para vivir

Compartir esta noticia:

Este jueves por la mañana contó la sitaucón que atraviesa desde hace más de un año una mujer con sus tres hijos. Minutos después, otra mujer, con su pareja discapacitada, planteó la necesidad de un trabajo y una vivienda. Las dos familias, reclaman un techo digno, con servicios, y trabjao para vivir.

Una mujer contó que vive con sus tres hijos en el asentamiento del barrio Santa María de las Pampas, “Micaela García”, sin servicios ni baño. Hace un año, Plan B daba a conocer este caso. Poco ha cambiado hasta hoy.

“Quisiera contarles un poco de mí, caso. Soy Paola García, tengo 3 hijos, y hace más de 1 año que estamos viviendo en el asentamiento Micaela García”, contó.

“No tenemos luz, ni baño digno, hacemos nuestras necesidades en un balde, Estamos pasando mucho frío vivo en una casilla y un ranchito de chapas, necesito urgente ayuda, por favor”, contó.

Por último, demandó: “ya no aguanto más, necesito un techo para mis hijos, por favor”.

Otro caso

Minutos después se comunicó con Plan B otra mujer para contar que vive en el mismo asentamiento, sin servicios y en una vivienda precaria.

Yanina Tomaso contó que tiene 26 años de edad, tiene dos hijos y su pareja, con discapacidad visual.

“Tengo a mi marido con discapacidad de la vista, con tan solo 27 años, un niño de un año y otro de 5 años”, dijo.

“Ambos sufren broncoespasmo y también pasamos mucho frío y ni siquiera nadie nos ayuda. Y no es que no quiera trabajar, es que no alcanza”, añadió.

“Pasamos frío, no puedo trabajar porque si salgo, tengo que pagar para que cuiden a mi marido y los niños. Mi marido hace ya casi dos años que tiene la pensión en trámite”, destacó.

“Por favor es desesperante, no tengo que darles, ni pañales, solo tengo la asignación de los nenes y 15 mil pesos que le dan hasta que le salga la pensión”, relató.

Los dos casos muestran la falta de vivienda digna, como principal problemática, y la necesidad de un trabajo digno que alcance para vivir mes a mes.

Antecedentes

Hace un año. Plan B Noticias contó la historia de Paola. Se fue al asentamiento porque no podía pagar el alquiler de una vivienda. La situación, lejos de mejorar, empeoró: los alquileres son cada vez más caros y el acceso a la vivienda, un privilegio.

