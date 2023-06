La legislatura pampeana aprobó la adhesión a la “Ley Lucio”

Compartir esta noticia:

Con la presencia de los abuelos de Lucio Dupuy, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, de la Asociación Infancias Robadas y del diputado nacional Martín Maquieyra, las y los legisladores provinciales aprobaron por unanimidad durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley unificado del Frejupa y de Propuesta Federal, por el que se adhiere a la Ley Nacional «Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes».

La iniciativa fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio, el niño de cinco años que murió el 26 de noviembre del 2021 tras ser golpeado en reiteradas ocasiones por parte de su madre y la pareja de la misma. Este plan obliga a todas las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y que forman parte correspondiente del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de las infancias, a capacitarse en la materia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La legisladora del Frejupa, Valeria Luján, indicó que se busca “tener las herramientas para detectar si los niños y niñas son víctimas de abuso”. Además, manifestó que el proyecto obliga a “capacitarse para que haya perspectiva en infancias; compromete al Estado para intervenir y pretende realizar campañas masivas de concientización para crear un cambio profundo”.

Laura Trapaglia, co-autora de la iniciativa, dijo: “Esta es una ley de mucha trascendencia. Se va a convertir en una herramienta poderosa de difusión y capacitación de los derechos de las infancias. Hemos logrado una Ley superadora al haber introducido la obligatoriedad en la capacitación. Además, todos debemos hacer hincapié en el control”.

La legisladora de Propuesta Federal también se refirió a la familia Dupuy. “Quiero expresar mis sentidas condolencias y mi más profunda admiración por convertir el dolor en lucha”, expresó.

Por su parte, Andrea Valderrama apuntó: “Antes del hecho aberrante, desde nuestro bloque presentamos un proyecto de Ley que proponía la capacitación obligatoria sobre las infancias. Lamentablemente nunca tuvimos respuestas y la iniciativa no prosperó. Celebro que ahora sí se trate pero lamento que haya que haber esperado a una trágica situación. Ya teníamos y tenemos herramientas para afrontar estos hechos, pero la verdad es que el Estado falló”, criticó.

Desde Comunidad Organizada, Sandra Fonseca dijo: “A partir del calvario de Lucio, se generó esta ley; pero lo significativo no es la sanción, sino darle vida en el cumplimiento. Para que esto no termine siendo una mera declaración de buenos principios, es necesario capacitar en forma intensiva y abandonar el adultocentrismo”.

Más adelante, se aprobó por mayoría el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se crean, en el Ministerio de Seguridad, cincuenta (50) cargos de agentes para la Policía de la provincia de La Pampa.

Marcos Cuelle, si bien acompañó la iniciativa, señaló que “es insuficiente la cantidad de personal que tiene La Pampa. En primer lugar, parece que hay policías de primera y de segunda. En segundo lugar, el adicional sigue siendo la forma de sobre exigir para conformar un sueldo que rinda”. Además, el diputado dijo que “el Ministerio de Seguridad es una de las carteras que viene en caída libre”.

Luego se aprobó por mayoría el proyecto por el que se aprueba el Convenio Competencias Anuales – Juegos Evita Ley 26462, sobre subsidio económico para la realización de los Juegos Nacionales Evita de Playa – Edición 2022.

“No estamos de acuerdo en el retraso de los convenios pero vamos a acompañar”, dijo Mauricio Agón. En el mismo sentido se manifestó Trapaglia: “Es extemporáneo porque el objetivo ya se cumplió. Esto sucede sistemáticamente con los convenios que llegan a esta Cámara”.

Por unanimidad se aprobó el Convenio de Ejecución «Plan Nacional Argentina Contra el Hambre Funcionamiento de Comedores Escolares» suscripto entre la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa.

Martín Ardohain acompañó el proyecto porque “el hambre no puede esperar”, apuntó al “gobierno asistencialista” y dijo: “La realidad es que no se generan puestos de trabajo. Mientras no se hable de reforma impositiva y laborar, vamos a seguir tratando estos proyectos”.

En respuesta, Espartaco Marín explicó que “el Estado debe garantizar el asistencialismo ante la urgencia” y que “el problema actual no es la falta de trabajo, sino el poder adquisitivo de los trabajadores”.

En otro orden de cosas, se aprobó el proyecto de Ley por el que se aprueba el Contrato Interadministrativo suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa.

Además se aprobó por unanimidad el proyecto por el que manifiesta beneplácito por la sanción de la Ley Nacional de Alcohol Cero al Volante.

También salió en forma unánime la iniciativa por la que solicitan rendir homenaje y reconocimiento a las y los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del gobierno democrático de la provincia de La Pampa, que asumió el 25 de mayo de 1973, al cumplirse el 50° aniversario de dicho acontecimiento.

Se aprobó por unanimidad el proyecto por el que expresan públicas felicitaciones al Sr. Sergio Girard, de la empresa SANTA LUCIA Sabores Criollos, por los premios obtenidos en el 1° Concurso Nacional de Quesos, Dulce de Leche y Manteca, en la provincia de Córdoba.

En el mismo sentido, se declaró beneplácito a la medalla de oro obtenida en Londres por la bebida Trumpel Gin; a la participación deportiva del joven nadador piquense Baustista Bal, en el Torneo Americano TRI21 Buenos Aires 2023; y se felicitó a Brian Coria, bailarín de Folcklore de la localidad de Quemú Quemú.

Por último, se declaró de Interés Legislativo las actividades de la Asociación Civil Deportiva Pampeana, entidad que fomenta y difunde el deporte adaptado; y el libro «Decires y sentires» de la autora pampeana Diana Maxenti.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios