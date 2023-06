Docentes autoconvocados y gremios se manifestaron en la plaza: “hay paro en todo el país”

Compartir esta noticia:

Integrantes del SITEP criticaron la decisión de UTELPa de no plegarse a la protesta convocada por la CTA Autónoma. Sostuvieron que en General Pico, la adhesión alcanzó al 80%.

Christian Rosso, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SITEP), dialogó con Plan B, en el marco del paro convocado por la CTA Autónoma en todo el país. “Hemos logrado una importante convocatoria, de trabajadores de sectores de la educación. En General Pico tenemos un porcentaje de adhesión cercano al 80% y se han plegado los niveles inicial, primario y secundario”.

“Es una convocatoria que trascendió todos los aprietes y bajadas de línea patronales y sindicales. La dignidad docente no se negocia”, afirmó Rosso.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El integrante del SITEP criticaron la advertencia de UTELPa, de que el paro no tendría cobertura legal. “Nosotros todos los días en las escuelas batallamos por la educación pública, por los derechos de los chicos y las chicas. Otros sindicatos eligen otro papel y desde el SITEP, preferimos la unidad y la lucha en la calle”.

“Hay paro docente en todo el país, se han plegado los docentes en todas las provincias. ¿Cómo no vamos a salir y hacernos eco solidariamente? No queremos otro Carlos Fuentealba, otro mártir de las luchas docentes, como podría haber ocurrido en Salta, Jujuy, Misiones, Chubut. Desde ayer hay paro docente en toda la Argentina y hoy se completa con una jornada nacional en todo el país. Y La Pampa no iba a ser la excepción”, resaltó Rosso.

En referencia a “los aprietes” de la patronal, Rosso dijo que “vamos a accionar como corresponde, todo lo que tenga comunicación oficial, con membrete, jefe de nivel, coordinadores o directivos, que se han hecho cargo de los amedrentamientos, vamos a accionar como corresponde”.

“Su laburo no es andar apretando, ni legitimando una medida, su laburo es mejorar el sistema educativo, que lo tienen bastante complicado”, dijo.

En referencia a la falta de adhesión de UTELPa, Rosso señaló que hubo apercibimientos para no plegarse a la medida. “Es lo mismo que hizo Gerardo Morales en Jujuy, acá lo hicieron vía correo electrónico y grupos de WhatsApp. Son lamentables los funcionarios de la patronal y dirigentes sindicales que se han plegado a la metodología”.

“Hay que preguntarle a la dirigencia de UTELPa por qué no adhirió al paro. Nosotros sabemos por qué el SITEP está acá, porque cierran escuelas rurales en La Pampa, porque se está violando el nomenclador, en cargos de primaria y especiales, se pagan 15 horas, cuando se trabajan más de 20”, dijo.

“Por otra parte, está la discusión de la inclusión en el sistema educativo, algo que saludamos, pero faltan recursos, formación, estructura y que no se produzcan nuevas exclusiones en la escuela común”, agregó Rosso.

Consultado sobre la comisión de seguimiento que abordará la problemática de la violencia en las escuelas, Rosso dijo que es insuficiente. “Hay diagnósticos errados y superficiales. La problemática tiene que ver con cuestiones estructurales, socioeconómicos. La desigualdad es violencia y el hambre no admite teoría pedagógica y esto, se expresa de distinta manera”.

“Precisamos equipos interdisciplinarios, operadores territoriales y de salud para combatir las adicciones. Hay problemáticas graves en la familia y los chicos, hay que darles oportunidades y no más reprimendas”, cerró Rosso.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios