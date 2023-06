Las palabras de Cristina, la reacción de “Taco” y la boleta con un tramo naranja

Compartir esta noticia:

Ayer, la vicepresidenta cuestionó a los presidentes y funcionarios en gestión que se entrometen en la vida interna de los partidos provinciales para sugerir un candidato o candidata y el diputado Espartaco Marín, le recordó su accionar en La Pampa en las elecciones generales de 2011.









Espartaco Marín tuiteó el recorte del discurso de la vicepresidenta donde Cristina Fernández señala que “Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamara una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata que tal gobernador puso en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso”.

“A mí me parece que está en todo su derecho poner a los candidatos en las provincias, no cuestiono eso, lo que cuestiono es lo que dijo. Y lo otro que cuestiono es que no dejen participar a otros candidatos, como cuando lo bajaron a Alberto “Cacho” Campo, o amenazar con que el PJ no pueda llevar a Scioli a presidente en 2015”, dijo Marín a Plan B

“No cuestiono que ponga los candidatos porque es la que conduce, estoy de acuerdo, pero no puede decir que no lo hizo, porque en La Pampa lo hizo en 2011 y en 2015 cuando no quiso una lista de unidad”, agregó.

Marín también se refiere a la elección 2011, cuando Rubén Marín era el presidente del PJ, y recibió el llamado del ministro del Interior de entonces, Florencio Randazzo, para que bajaran a Alberto “Cacho” Campo y le dejaran ese primer lugar en la lista de diputados nacionales, a María Luz Alonso, que recién comenzaba con su carrera política.

Cómo las negociaciones previas del Frente para la Victoria, con el PJ La Pampa, no daban los frutos esperados por la gestión de Cristina Fernández, en Nación decidieron postularla por el Partido Humanista, que integraba el frente a nivel nacional.

Para evitar que Cristina tuviera una boleta que no podía llevar el PJ, Rubén Marín decidió aceptar la inclusión de un tramo naranja dentro de la boleta general, para que el peronismo de La Pampa no se quedara sin candidata a presidenta.

El resultado es por todos conocido: Cristina Fernández sacó el 54 % de los votos, Oscar Mario Jorge fue reelegido como gobernador y Luis Larrañaga sacó al radical Francisco Torroba de la gestión municipal en Santa Rosa.

