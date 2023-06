Ziliotto inauguró las obras del Hospital de Anguil: “la salud pública como eje del cuidado de la gente”

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este viernes la inauguración de la ampliación y refacción del Establecimiento Asistencial «José Curci» de Anguil.









“Estamos dando respuestas ante la enfermedad en el territorio” y poniendo “la salud pública como eje principal del cuidado de la gente”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto al dejar inaugurada, esta mañana, las obras de ampliación y refacción del centro sanitario de Anguil.

El mandatario pampeano fue acompañado por el ministro de Salud, Mario Kohan; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; la coordinadora de Salud, Araceli Silvestro; la directora del Establecimiento, Florencia Agostino Calo; y la intendenta electa, Daniela Fernández.

En su intervención, Ziliotto aseguró que “es un paso más en esta tarea permanente que tiene la provincia de La Pampa, en la historia de sus gobiernos justicialistas, que pone la salud pública como eje principal del cuidado de la gente”.

Subrayó que desde el Gobierno Provincial “se invierte en cada rincón de La Pampa y no sólo en un edificio, sino en equipamiento de alta tecnología y en la incorporación de recurso humano capacitado. Porque la pandemia nos dejó un personal altamente capacitado que estuvo a la altura de las graves circunstancias y hoy está incorporado a la planta permanente del Ministerio de Salud”.

“Aumentamos en un 40% la planta -detalló Ziliotto- y conseguimos tener personal capacitado y la posibilidad de dar respuestas inmediatas a una demanda creciente de la sociedad en cantidad y complejidad”.

Finalmente enfatizó que, en este marco, la telemedicina es “un enorme activo que permite interactuar con otros especialistas, dar un diagnóstico acorde y resolver la problemática en el lugar en que se produce, sin tener derivaciones. Estamos dando respuestas ante la enfermedad en el territorio, eso es lo principal”.

“Este avance va a continuar”

El ministro de Salud manifestó su alegría por “poner en funcionamiento las mejoras de este Centro Asistencial, que creció notoriamente multiplicando su capacidad física por cuatro, dando como resultado un aumento de su capacidad operativa”.

Kohan consideró que no se trata de “una inauguración más, es parte de un programa que se viene consolidando de manera sustantiva en toda la provincia. No hay centro de salud de La Pampa que no esté recibiendo material o modificando su estructura para adecuarla a los tiempos actuales. Por eso estamos muy contentos”.

Detalló que se trata de “una estrategia de la provincia de La Pampa, porque aquí no solo se inaugura un lugar, se le da entidad a una red de atención que cubre los puntos cardinales de La Pampa y se fortalece concéntricamente”.

“Este avance -aseguró el ministro- va a continuar, sin lugar a dudas. Este establecimiento es un orgullo y la sociedad se verá beneficiada por la mejoría en la capacidad resolutiva y en la comodidad de atender en un lugar digno”.

Más espacio y más servicios

Además de las refacciones y mejoras generales, la ampliación comprendió 300 metros cuadrados que permitieron la habilitación de 4 consultorios, de los cuales 2 son utilizados como consultorios médicos, 1 odontológico y uno para la atención de la nutricionista, trabajadora social y psicóloga.

El Establecimiento Asistencial cuenta desde ahora con un servicio de internación de 4 camas, una sala de espera y una enfermería más amplias, una sala de shock room y un vacunatorio.

Además, con el fin de ampliar la atención de los servicios en la localidad, se incorporó un equipo de rayos x portátil para urgencias y se sumaron al staff de profesionales una trabajadora social y una nutricionista que atiende semanalmente en la localidad.

