“Si no gobernamos los trabajadores y la izquierda este país no tienen salida” 

Jonatan Gomez dirigente del MST, participó del plenario de la Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. Destacó que “hay un régimen que se cae a pedazos, que ajusta, que entrega los recursos naturales, que se arrodilla ante el FMI, que vacía y recorta la salud y la educación pública

Se realizó el Plenario de la Izquierda y los luchadores en la Plaza de los Congresos en la Ciudad de Buenos Aires Allí se debatió en más de una docena de comisiones entre las cuales estuvo Movimiento Piquetero, Salud, Sindical, Educación, Ambiente, Cultura, Género y Diversidad, Juventud, entre otras. Se elaboraron y votaron documentos resolutivos y se aprobaron las principales candidaturas del FITU con Gabriel Solano y Vilma Ripoll como fórmula presidencial.

Hubo participación de distintas provincias, desde La Pampa asistió una delegación de militantes y dirigentes del Frente de Izquierda- Unidad, entre ellos Jonatan Gomez y Luciano Gonzalez Cabiati.

Jonatan Gomez dirigente del MST y pre-candidato a Diputado Nacional, encargado de realizar la apertura de la Comisión Vivienda se refirió sobre el tema: “con la crisis económica se recrudecieron las luchas por la tierra y la vivienda. El RENABAP registra ya más de 5700 barrios populares pero a cientos más le son negados acceder a este registro, cómo es el caso del Salitral de La Pampa. El ejemplo de Guernica demostró que los gobiernos son rápidos en enviar a la policía pero lerdos para llevar la luz o el agua”.

Consultado sobre la realización del Plenario abierto y el trabajo en comisiones opinó que “este es un método que debe incorporar el Frente de Izquierda Unidad para ser realmente una herramienta democrática y transformadora; hemos dado un enorme paso en ese sentido incorporando otras organizaciones que se acercan el FITU, lamentablemente les compañeres del PTS que integran desde hace años el FITU decidieron no ser parte de este debate colectivo, empujando al FITU a ir a internas”.

Por su parte Luciano González, dirigente del Partido Obrero y Pre-candidato al PARLASUR, destacó “hay un régimen que se cae a pedazos, que ajusta, que entrega los recursos naturales, que se arrodilla ante el FMI, que vacía y recorta la salud y la educación pública y, como está pasando en el norte del país, no duda en reprimir y encarcelar cuando el pueblo sale a las calles”. Y continuó, “creemos que existe un antes y el después de este Plenario porque esta convocatoria se nutrió de miles de trabajadores y trabajadoras que no se resignan a aceptar seguir pagando el ajuste y se organizan con el FITU, con el Partido Obrero y el MST porque avanza la conciencia de que si no gobernamos los trabajadores y la izquierda este país no tienen salida”.

Para finalizar destacaron que “vamos a convocar a todos aquellos que quieren una izquierda que se plante, una izquierda que denuncie el falso progresismos del peronismo y del kirchnerismo, una izquierda que se consolide como una fuerza independiente de todas las variantes políticas que han gobernado y saqueado a este país, porque esa es la condición indispensable para que la bronca popular no termine siendo canalizada por variantes derechistas o facholibertaria que a apelan a la demagogia intentando engañar a la población para terminar beneficiando a los mismos de siempre”, cerraron.

