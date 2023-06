Juntos por el Cambio denunció que los manifestantes de Jujuy fueron financiados por el Gobierno 

Compartir esta noticia:

En el marco de la violencia y la represión con balas de goma y gas lacrimógeno que el gobierno de Gerardo Morales desató esta tarde en Jujuy, tras la aprobación de la cuestionada reforma constitucional, el PRO realizó una conferencia de prensa en su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Encabezada por Patricia Bullrich, y con la intervención de los principales dirigentes del espacio, expresaron que quieren analiza «los problemas existentes en las provincias de Jujuy y Chaco».

La precandidata presidencial Patricia Bullrich tomó la palabra para «hacer una denuncia muy concreta sobre el accionar del Gobierno nacional en la provincia de Jujuy, que dictó una Constitución soberana», entendiendo que existen «organizaciones guiadas por el mismo gobierno nacional y que están financiadas».

En ese sentido, argumentó que conocen de «personas que aparecieron con dinero venidas desde Buenos Aires hacia Jujuy con la intención de sembrar la violencia, el caos y el descontrol ante la decisión del gobierno y el pueblo de Jujuy».

La precandidata presidencial manifestó que «todo Juntos por el Cambio está al lado de nuestro gobierno, al lado de la paz, al lado de la no violencia y en contra de un Gobierno nacional que tiene una injerencia directa y concreta en la provincia de Jujuy. Le ha dado a las fuerzas federales la orden de no actuar». En el marco de las represiones, la ex ministra de Seguridad dijo que «la Policía de Jujuy está sola frente a esta situación. El pueblo de Jujuy está solo, protegido por su gobierno y su policía».

En la conferencia, Patricia Bullrich calificó a esta situación de «crisis grave» y analizó que «a unos pocos meses de una elección están adelantando el tipo de lógica y de injerencia sobre la democracia que quieren hacer. No lo vamos a permitir». «Vamos a acompañar todos a nuestro gobierno en la provincia de Jujuy», añadió

Consultada sobre el comunicado de la CIDH, sostuvo que «es una total y absoluta injerencia en un tema que no conoce, que no ha venido nunca». » No vamos a pensar que la CIDH, tal cual ha planteado este comunicado, tiene alguna importancia en este momento», reconoció la dirigente y entendió que «sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua no dicen nada: parece que está un poco inclinada la cancha».

«Esto es el kirchnerismo», consideró por su parte Horacio Rodríguez Larreta: «Es el Gobierno nacional que está promoviendo la violencia. Lo hacen para frenar el cambio que está en marcha en toda la Argentina; un cambio en Jujuy, con una Constitución de avanzada, incorporando derechos». «Hay innumerable cantidad de datos, muchos en la Justicia, otros los hizo público el gobernador Gerardo Morales, que hacen que no haya ninguna duda de la mano del kirchnerismo atrás de estos hechos de violencia», concluyó.

En tono electoral, Juntos por el Cambio responsabilizó a «grupos violentos»

En un comunicado publicado en sus redes sociales bajo la consigna «Expresamos nuestro repudio y profunda preocupación por la violencia desatada con el pueblo y las instituciones de Jujuy y nuestro apoyo al Gobernador, Gerardo Morales», los partidos que integran la coalición de Juntos por el Cambio relativizaron la responsabilidad del mandatario jujeño y presidente nacional de la Unión Cívica Radical.

En el documento, la alianza electoral expresa: «No vamos a permitir que grupos violentos se lleven puestas las instituciones provinciales y la decisión que el pueblo jujeño tomó en las urnas el 7 de mayo». Posteriormente, indican que lo que ocurre en la provincia de Jujuy «son las imágenes de la Argentina que no queremos más. La Argentina del apriete, del pensamiento único, de los privilegios para unos pocos».

«Los argentinos tenemos este año en nuestras manos la elección de qué país queremos ser. Nosotros queremos un país en libertad, con paz, unidad y desarrollo», sostiene el respaldo al gobernador de Jujuy.

Firmaron el comunicado los titulares de los partidos de Juntos por el Cambio: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Federico Angelini (PRO), Martín Lousteau (vice de la Unión Cívica Radical, única excepción porque el titular es el mismo Gerardo Morales), Miguel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), José Luis Espert (Avanza Libertad), Sergio Abrevaya (GEN) y Alberto Aseff (UNIR).

Gerardo Morales señaló que le pagaron a personas para marchar

Luego de apuntar dos veces contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales publicó capturas de mensajes y responsabilizó al presidente y a la vicepresidenta de financiar a personas que movilizaron en la provincia.

«¿Saben qué son ustedes, Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas. Dejen de infiltrar violentos pagados con planes en nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a defender la paz y el orden», publicó.

