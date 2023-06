Comunidad Organizada también se manifestó a favor de Morales

Compartir esta noticia:

“Los ataques cometidos contra la convención constituyente en la provincia de Jujuy votada por la mayoría del pueblo, fue atacada y reprimida por grupos parapolíticos, incluso con la manipulación también acá de la pobreza a través del uso de los denominados planes sociales, para manipular algunas personas”, afirma el partido que lidera Juan Carlos Tierno

“Ha sido atacada la institucionalidad, en este caso de la provincia de Jujuy. Se dice el pueblo para atacar a la voluntad del pueblo tanto de las autoridades democráticas como de la convención constituyente. Usan el caos y violencia, pero se lo atribuyen a los que ellos atacan e intimidan. Igual que en La Pampa hace años con la participación de quienes usaban la máscara de peronismo y algunos de la simulación de oposición con el lamentable silencio de demócratas y de partidos políticos creyendo que era una operación más del ‘juego político’ para sacar a alguien que les incomodaba. Y también para atacar a una persona que muy posiblemente integre la condición de precandidato a vicepresidente de la nación, actual gobernador de esa provincia”, indicaron.









“En Jujuy, tanto Cristina Kirchner como su sometidos encubriendo a los golpistas. A los pampeanos desprevenidos también usaron grupos de tareas para atacar. Incluso con la participación de operadores judiciales y las complicidades desde el silencio de no pocas personas. Y de los incautos aun de buena fe que aceptaron la versión golpista preparada y difundida por dependientes de la corrupción política con apariencia de prensa”, señala Tierno en alusión a la destitución del 6 de marzo de 2008, votada por 29 de las y los diputados provinciales. La única que se opuso fue Sandra Fonseca.

“Todas esas conductas no prescriben como delitos por el paso del tiempo, como lo determina el Art. 36 de la Constitución Nacional y así aunque no lo crean no tendrán impunidad, en La Pampa, en Jujuy como en ningún lugar de la argentina donde hayan consumado e intentado golpes institucionales”, compara..

“Si la ciudadanía no asume un rol activo aun después de las próximas elecciones nacionales, sobrevendrán horas de extrema gravedad y sufrimiento donde no pocos del denominado ambiente político huirán ante el terror de una situación de caos social e institucional como el que están engendrando sectores, y aunque se digan democráticos anidan el golpismo contra todas las personas de grupos políticos y/o sociales que no puedan someter y o dominar”, alerta Tierno.

Comentarios

