Represión en Jujuy: Juntos por el cambio La Pampa, en defensa de Morales

En un comunicado de prensa la alianza opositora manifestó que la represión en la provincia que gobierna el presidente de la UCR se utiliza para ocultar “la desaparición de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco”.

Juntos por el Cambio La Pampa manifestó su apoyo al gobernador Gerardo Morales y rechazaron “forma enérgica los actos de violencia perpetrados en la provincia de Jujuy, contra las instituciones democráticas con el objetivo concreto de desestabilizar un gobierno legítimo con respaldo popular”.









Los presidentes de los partidos políticos y adherentes de JxC La Pampa: Diego Marcantonio (UCR), Hipólito Altolaguirre (Convención UCR), Marcela Coli (UCR), Enrique Juan (PRO), Miguel Solé (ERF), Claudia Georgis (FreGen), Jorge Diván (MID), Roberto Torres (UNO), Luis Solanas (Partido Socialista). Los legisladores nacionales: Marcela Coli, Victoria Huala, Daniel Kroneberger, Martín Berhongaray y Martín Maquieyra. Los diputados provinciales: Francisco Torroba, Martín Ardohain, Andrea Valderrama Calvo, María Laura Trapaglia, Marcos Cuelle, Eduardo Pepa, Agustina García, Matías Traba, Lorena Clara, Estela Guzmán y Mauricio Agón, firmaron la declaración pública en favor de la represión policial ordenada por Morales.

“Los actos vandálicos y de violencia, jamás pueden constituir una solución en desmedro del diálogo y el consenso, ni mucho menos intentar justificarlos en la disconformidad de una reforma constitucional que recorrió todos los caminos legales y reunió las mayorías necesarias para llevarse a cabo”, indicaron.

“No podemos permitir que prevalezca el caos y el desorden sobre el Estado de Derecho, y que grupos violentos y autoritarios intenten desestabilizar un gobierno democrático con el respaldo y la autoría intelectual de un sector del gobierno nacional, precisamente el kirchnerismo”, acusaron.

“No puede dejar de mencionarse que estas mismas fuerzas políticas nada han manifestado en relación a la desaparición de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco, siendo que los principales imputados tienen una vinculación política ostensible y directa con integrantes de esta fuerza política”, resaltaron.

“Decimos NO a la violencia, NO a la intolerancia y NO a cualquier forma de agresión hacia nuestras instituciones democráticas. El Gobierno Nacional y los diferentes gobiernos provinciales deberán dar una clara señal condenando estos hechos violentos y deberá contribuir a garantizar el orden, la seguridad y la paz social al pueblo de la provincia de Jujuy”, finaliza la defensa pública del gobierno que limitó la protesta social.

