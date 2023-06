Santa Rosa: Comienza el juicio a un hombre por abuso sexual de su sobrina de siete años

Compartir esta noticia:

Este miércoles comienza el juicio contra un hombre acusado de violar a una niña de siete años, que en ese momento, era su sobrina. La denuncia fue realizada en 2021.

Plan B Noticias dio a conocer el hecho cuando la madre de la hoy adolescente de 18 años fue a protestar este 18 de enero de 2023 para solicitar que se avance con la investigación judicial.

Melina Schreiber contó que su hija habló del abuso sexual en la escuela en abril de 2021: allí dijo que a los 7 años había sido violada por su tío, Denis Álvarez. A raíz de esa situación, se presentó la denuncia judicial contra el abusador: se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal, anal y vaginal, agravado por el vínculo familiar. Sin embargo, el hombre nunca estuvo detenido.

El juico se hace este 21, 22, 23 y 26 de junio en la ciudad judicial de Santa Rosa.

Esa mañana de enero, cuando fue a pedir avances y la detención del denunciado, el fiscal Casais les informó que ahora la víctima debe ser su propia querellante, porque llegó a la mayoría de edad.

Ese día, antes de la publicación, el fiscal Casais le dijo a la madre, quien hizo la denuncia, ya no podía continuarla porque su hija tenía 18 años de edad. Al día siguiente, el Ministerio Público de la Defensa se comunicó con ella para decirle que la situación había cambiado y le informó que podía continuar como querellante.

“Sentimos que hay mucha impunidad porque él nunca quedó detenido. Después de la cámara Géssel, pensé que lo iban a detener, pero el abusador sigue en libertad. Lamentablemente, vamos a tener que pasarle la representación legal a la defensora Carolina Muñoz, pero no estamos de acuerdo. Mi hija está afectada psicológicamente por la situación y no puede enfrentar al abusador”, destacó.

El caso

El 21 de abril de 2021, en una charla en la escuela, la adolescente contó lo que le pasó. “Me dijo que ese día una compañera contó lo que le había pasado, su abuso sexual, y ella se animó por primera vez a contar lo que le había hecho su tío”, dijo la madre de la víctima.

“Yo me enteré el 29 de abril, cuando la policía me va a llevar la citación para ampliar la denuncia. Ahí le pregunto qué le había pasado y me dijo que ‘mi tío Denis me abusó’. Yo no podía creer lo que había pasado, sentí culpable porque ella iba a la casa de sus abuelos de Uriburu. Siempre la cuidaron, siempre la quisieron, pero ahí estaba el tío”, indicó.

“En 2020, seis meses antes de enterarme yo, mi hija le contó a Azul, la pareja del tío Denis, y la mujer los enfrentó, y le dijo que no le iba a dejar más a cuidado de ese hombre a sus propias hijas. Lamentablemente a la hora de declarar se arrepintió y me dijo que no iba a declarar en contra de su propio marido”, añadió.

“El juicio lleva 1 año y 9 meses. Ya le di tiempo suficiente a la justicia para que haga algo. Mi hija no puede salir, el fin de semana salió y fue atacada por testigos de la otra parte. Por qué tiene que ser ella la presa, siendo ella es la víctima”, se preguntó.

“Los familiares de él me quisieron sobornar, me ofrecieron dinero porque dicen que los años que le van a dar son muchos. Para qué quiero dinero, yo quiero que pague estando preso, en un penal cómo corresponde, no en una comisaría de un pueblito, que lo metan preso en una cárcel”, pidió.

“Tenemos pruebas suficientes, el testimonio de mi hija, informes médicos, periciales, todo para que él este preso y sigue libre”, finalizó.

Ley Piazza

Desde 2011, cuando se sancionó la ley Piazza por la denuncia que hizo el diseñador de ropa, se modificó el tiempo de prescripción de los delitos de abuso sexual. Antes era de 12 años, pero desde el cambio legal, el plazo de 12 años recién comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años de edad.

Es decir, que en este caso, no se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde los 7 años, cuando fue abusada, sino a partir de la mayoría de la edad de la víctima.

